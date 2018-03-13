День святого Патрика: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 12:18

В Ирландии День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта

Ирландский содовый хлеб Фото: Ирина Павлина
Ирландский содовый хлеб Фото: Ирина Павлина

Содовый хлеб очень популярен во многих странах мира, так как приготовление его не отнимает много времени и сил. Особенно содовый хлеб любят в Ирландии – там его пекут с добавлением большого количества изюма.

Ирландский содовый хлеб

Ингредиенты:

  • Мука – 3 стакана
  • Сода – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль -1 ч.л.
  • Сахар – 0.5 стакана
  • Изюм – 3 стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло комнатной температуры – 225 г
  • Пахта – 1.5 стакана

Рецепт приготовления:

1. Предварительно разогреть духовку 175 градусов.

2. Помыть и обсушить изюм. Обвалять его в муке, чтобы при выпечке он не опустился на дно формы.

3. Смешать все ингредиенты в миске и замесить тесто. Пахту нужно добавлять в самом конце.

4. Отправить тесто в форму и выпекать в течение 45-55 минут. Готовность проверить зубочисткой.

5. Достать содовый хлеб из духовки и смазать его поверхность растопленным сливочным маслом. Дать хлебу остыть перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом магического пирога, который при выпечке разделяется на три слоя. Мы также писали, как приготовить сырники с яблоками в духовке

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Источник:

"Сегодня"

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