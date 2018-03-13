День святого Патрика: рецепт ирландского содового хлеба

Содовый хлеб очень популярен во многих странах мира, так как приготовление его не отнимает много времени и сил. Особенно содовый хлеб любят в Ирландии – там его пекут с добавлением большого количества изюма.

Ирландский содовый хлеб

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Сода – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль -1 ч.л.

Сахар – 0.5 стакана

Изюм – 3 стакана

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло комнатной температуры – 225 г

Пахта – 1.5 стакана

Рецепт приготовления:

1. Предварительно разогреть духовку 175 градусов.

2. Помыть и обсушить изюм. Обвалять его в муке, чтобы при выпечке он не опустился на дно формы.

3. Смешать все ингредиенты в миске и замесить тесто. Пахту нужно добавлять в самом конце.

4. Отправить тесто в форму и выпекать в течение 45-55 минут. Готовность проверить зубочисткой.

5. Достать содовый хлеб из духовки и смазать его поверхность растопленным сливочным маслом. Дать хлебу остыть перед подачей.

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