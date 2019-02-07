День святого Валентина: ТОП рецептов для романтического ужина
Праздничное меню на День святого Валентина
До Дня всех влюбленных осталась неделя, и если вы планируете приготовить романтический ужин, стоит заранее продумать праздничное меню. Мы поделимся лучшими идеями рецептов к 14 февраля.
Тарталетки с курицей и перцем
Ингредиенты:
- 1 варено-копченое куриное филе
- 2 болгарских перца
- 100 г маринованных огурцов
- пучок зеленого лука
- майонез
- соль
- 8 порционных корзиночек
- листья салата и укроп
Рецепт приготовления:
- Куриное филе мелко нарезать. Маринованные огурцы и очищенный от семян перец нарезать кубиками. Зеленый лук нарезать колечками.
- Все посолить, добавить майонез и перемешать. Наполнить полученной массой корзиночки.
- Выложить их на листья салата, украсить зеленью укропа и кусочками болгарского перца.
Салат из креветок и авокадо
Ингредиенты:
- Огурцы – 5-6 шт.
- Авокадо – 1 шт
- Креветки крупные сырые – 8-9 шт.
- Соль
- Черный перец
- Белый бальзамический уксус – 1ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
- Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
- Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
- Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
- Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
- Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.
"Капрезе" на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 2 мясистых помидора
- 1 большой шарик моцареллы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Свежемолотый черный перец
- Сушеные итальянские травы
- Зеленый базилик
- Бальзамический уксус
Рецепт приготовления:
- Помидоры помыть и нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм.
- Моцареллу достать из рассола и нарезать тонкими пластинками. Вырезть сердечки с помощи формочки для печенья.
- Измельчить черный перец в мельнице для специй.
- Чередуя помидоры и сыр, выложить их по кругу. Полить оливковым маслом, посыпать молотым перцем и итальянскими травами.
- Сбрызнуть бальзамическим уксусом и украсить листиками зеленого базилика.
Медальоны с ягодным соусом
Ингредиенты:
Для медальонов:
- Говяжья вырезка – 1 кг
- Фольга
Для маринада:
- Лук-порей – 1 шт.
- Оливковое масло
- Специи (к мясу, соль, перец)
- Свежий розмарин – 1 веточка
Для соуса:
- Наршараб – 30 г
- Вишневый сок – 30 г
- Бадьян – 1 шт.
- Крахмал – 1 ч. л.
- Свежий розмарин – 1 веточка
Рецепт приготовления:
- Зачистить мясо от пленки, нарезать в форме медальонов.
- Положить медальоны в глубокую миску и добавить к ним оливковое масло, специи, веточку розмарина и лук-порей, нарезанный кольцами.
- Хорошо перемешать мясо со специями, накрыть тарелкой и поставить в холодильник на 1 час. За это время мясо хорошо промаринуется и станет сочным.
- Приготовить соус. Поставить на огонь сотейник и влить туда наршараб и вишневый сок. Немного прогреть. Добавить бадьян и веточку розмарина и слегка проварить соус. После этого добавить крахмал и довести до небольшой густоты. Как только соус начнет густеть, сразу же снять его с плиты. Протереть соус через сито.
- Через 1 час достать мясо из холодильника, разогреть сковороду и обжарить мясо по 1 минуте с каждой стороны.
- Завернуть мясо в фольгу и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Должна получиться прожарка medium.
- Подавать медальоны вместе с гранатово-вишневым соусом.
Пицца в виде сердца
Ингредиенты:
- Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы
- Томатный соус с итальянскими травами
- салями или пепперони
- Тертый твердый сыр или моцарелла
Рецепт приготовления:
- Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики.
- Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья.
- Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться.
- Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.
- Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.
Панна котта с клубничным желе
Ингредиенты:
Для сливочного желе:
- Сливки 20% – 400 мл
- Порошковый желатин – 1 ст.л.
- Сахар – 70 г
- Молоко – 100 мл
Для клубничного желе:
- Клубника – 200 г
- Сахар – 50 г
- Желатин – 2 ч.л.
- Клубника или мята – для украшения
Рецепт приготовления:
- Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на 5 минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар.
- Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в 4 бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 2-3 часа.
- Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение 5-7 минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара.
- Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.
- Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания.
- Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты-афродизиаки помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.
Смотрите видео с рецептом для романтического ужина от Григория Германа:
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