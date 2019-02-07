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День святого Валентина: ТОП рецептов для романтического ужина

Праздничное меню на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
День святого Валентина отмечают 14 февраля Фото: freepik.com
День святого Валентина отмечают 14 февраля
Фото: freepik.com

До Дня всех влюбленных осталась неделя, и если вы планируете приготовить романтический ужин, стоит заранее продумать праздничное меню. Мы поделимся лучшими идеями рецептов к 14 февраля.

Тарталетки с курицей и перцем

Тарталетки с начинкой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 варено-копченое куриное филе
  • 2 болгарских перца
  • 100 г маринованных огурцов
  • пучок зеленого лука
  • майонез 
  • соль
  • 8 порционных корзиночек
  • листья салата и укроп

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе мелко нарезать. Маринованные огурцы и очищенный от семян перец нарезать кубиками. Зеленый лук нарезать колечками.
  2. Все посолить, добавить майонез и перемешать. Наполнить полученной массой корзиночки. 
  3. Выложить их на листья салата, украсить зеленью укропа и кусочками болгарского перца.

Салат из креветок и авокадо

Салат из креветок и авокадо Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Огурцы – 5-6 шт.
  • Авокадо – 1 шт
  • Креветки крупные сырые – 8-9 шт.
  • Соль
  • Черный перец
  • Белый бальзамический уксус – 1ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
  3. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
  4. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
  5. Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
  6. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

"Капрезе" на День святого Валентина

"Капрезе" на День святого Валентина Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 мясистых помидора
  • 1 большой шарик моцареллы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Свежемолотый черный перец
  • Сушеные итальянские травы
  • Зеленый базилик
  • Бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры помыть и нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм.
  2. Моцареллу достать из рассола и нарезать тонкими пластинками. Вырезть сердечки с помощи формочки для печенья.
  3. Измельчить черный перец в мельнице для специй.
  4. Чередуя помидоры и сыр, выложить их по кругу. Полить оливковым маслом, посыпать молотым перцем и итальянскими травами.
  5. Сбрызнуть бальзамическим уксусом и украсить листиками зеленого базилика.

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Медальоны с ягодным соусом 

Медальоны с соусом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для медальонов:

  • Говяжья вырезка – 1 кг
  • Фольга

Для маринада:

  • Лук-порей – 1 шт.
  • Оливковое масло
  • Специи (к мясу, соль, перец)
  • Свежий розмарин – 1 веточка

Для соуса:

  • Наршараб – 30 г
  • Вишневый сок – 30 г
  • Бадьян – 1 шт.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Свежий розмарин – 1 веточка

Рецепт приготовления:

  1. Зачистить мясо от пленки, нарезать в форме медальонов.
  2. Положить медальоны в глубокую миску и добавить к ним оливковое масло, специи, веточку розмарина и лук-порей, нарезанный кольцами.
  3. Хорошо перемешать мясо со специями, накрыть тарелкой и поставить в холодильник на 1 час. За это время мясо хорошо промаринуется и станет сочным.
  4. Приготовить соус. Поставить на огонь сотейник и влить туда наршараб и вишневый сок. Немного прогреть. Добавить бадьян и веточку розмарина и слегка проварить соус. После этого добавить крахмал и довести до небольшой густоты. Как только соус начнет густеть, сразу же снять его с плиты. Протереть соус через сито.
  5. Через 1 час достать мясо из холодильника, разогреть сковороду и обжарить мясо по 1 минуте с каждой стороны.
  6. Завернуть мясо в фольгу и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Должна получиться прожарка medium.
  7. Подавать медальоны вместе с гранатово-вишневым соусом.

Пицца в виде сердца

Пицца на День Валентина Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы
  • Томатный соус с итальянскими травами
  • салями или пепперони
  • Тертый твердый сыр или моцарелла

Рецепт приготовления:

  1. Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики.
  2. Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья.
  3. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться.
  4. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.
  5. Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.

Панна котта с клубничным желе

Десерт с клубникой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

  • Сливки 20% – 400 мл
  • Порошковый желатин – 1 ст.л.
  • Сахар – 70 г
  • Молоко – 100 мл

Для клубничного желе:

  • Клубника – 200 г
  • Сахар – 50 г
  • Желатин – 2 ч.л.
  • Клубника или мята – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на 5 минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар.
  2. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в 4 бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 2-3 часа.
  3. Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение 5-7 минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара.
  4. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.
  5. Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания.
  6. Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты-афродизиаки помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

Смотрите видео с рецептом для романтического ужина от Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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