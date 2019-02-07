День святого Валентина: ТОП рецептов для романтического ужина

Праздничное меню на День святого Валентина

День святого Валентина отмечают 14 февраля Фото: freepik.com

До Дня всех влюбленных осталась неделя, и если вы планируете приготовить романтический ужин, стоит заранее продумать праздничное меню. Мы поделимся лучшими идеями рецептов к 14 февраля.

Тарталетки с курицей и перцем

Тарталетки с начинкой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 варено-копченое куриное филе

2 болгарских перца

100 г маринованных огурцов

пучок зеленого лука

майонез

соль

8 порционных корзиночек

листья салата и укроп

Рецепт приготовления:

Куриное филе мелко нарезать. Маринованные огурцы и очищенный от семян перец нарезать кубиками. Зеленый лук нарезать колечками. Все посолить, добавить майонез и перемешать. Наполнить полученной массой корзиночки. Выложить их на листья салата, украсить зеленью укропа и кусочками болгарского перца.

Салат из креветок и авокадо

Салат из креветок и авокадо Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Огурцы – 5-6 шт.

Авокадо – 1 шт

Креветки крупные сырые – 8-9 шт.

Соль

Черный перец

Белый бальзамический уксус – 1ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы). Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

"Капрезе" на День святого Валентина

"Капрезе" на День святого Валентина Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 мясистых помидора

1 большой шарик моцареллы

2 ст.л. оливкового масла

Свежемолотый черный перец

Сушеные итальянские травы

Зеленый базилик

Бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

Помидоры помыть и нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм. Моцареллу достать из рассола и нарезать тонкими пластинками. Вырезть сердечки с помощи формочки для печенья. Измельчить черный перец в мельнице для специй. Чередуя помидоры и сыр, выложить их по кругу. Полить оливковым маслом, посыпать молотым перцем и итальянскими травами. Сбрызнуть бальзамическим уксусом и украсить листиками зеленого базилика.

Медальоны с ягодным соусом

Медальоны с соусом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для медальонов:

Говяжья вырезка – 1 кг

Фольга

Для маринада:

Лук-порей – 1 шт.

Оливковое масло

Специи (к мясу, соль, перец)

Свежий розмарин – 1 веточка

Для соуса:

Наршараб – 30 г

Вишневый сок – 30 г

Бадьян – 1 шт.

Крахмал – 1 ч. л.

Свежий розмарин – 1 веточка

Рецепт приготовления:

Зачистить мясо от пленки, нарезать в форме медальонов. Положить медальоны в глубокую миску и добавить к ним оливковое масло, специи, веточку розмарина и лук-порей, нарезанный кольцами. Хорошо перемешать мясо со специями, накрыть тарелкой и поставить в холодильник на 1 час. За это время мясо хорошо промаринуется и станет сочным. Приготовить соус. Поставить на огонь сотейник и влить туда наршараб и вишневый сок. Немного прогреть. Добавить бадьян и веточку розмарина и слегка проварить соус. После этого добавить крахмал и довести до небольшой густоты. Как только соус начнет густеть, сразу же снять его с плиты. Протереть соус через сито. Через 1 час достать мясо из холодильника, разогреть сковороду и обжарить мясо по 1 минуте с каждой стороны. Завернуть мясо в фольгу и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Должна получиться прожарка medium. Подавать медальоны вместе с гранатово-вишневым соусом.

Пицца в виде сердца

Пицца на День Валентина Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы

Томатный соус с итальянскими травами

салями или пепперони

Тертый твердый сыр или моцарелла

Рецепт приготовления:

Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики. Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать. Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.

Панна котта с клубничным желе

Десерт с клубникой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

Сливки 20% – 400 мл

Порошковый желатин – 1 ст.л.

Сахар – 70 г

Молоко – 100 мл

Для клубничного желе:

Клубника – 200 г

Сахар – 50 г

Желатин – 2 ч.л.

Клубника или мята – для украшения

Рецепт приготовления:

Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на 5 минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в 4 бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 2-3 часа. Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение 5-7 минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры. Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания. Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты-афродизиаки помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

Смотрите видео с рецептом для романтического ужина от Григория Германа:

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