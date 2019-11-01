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День вегана 2019: ТОП-5 рецептов блюд без мяса, молока и яиц

Рецепты вкусных и полезных веганских блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Веганский салат с авокадо и нутом
Веганский салат с авокадо и нутом
Фото: Unsplash

Международный день вегана отмечают 1 ноября. Праздник был основан в 1994 году в Великобритании. В этот день проводятся мероприятия и акции, посвященные веганам и веганству.

Смотрите видео, чем отличаются веганы от вегетарианцев:

Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на такой образ жизни.

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В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами блюд без использования мяса, молока и яиц.

Веганская овсянка в банке

Ленивая овсянка веганская
Ленивая овсянка веганская
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 чашки кокосового молока
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 2 столовые ложки миндаля
  • 1/2 столовой ложки кленового сиропа
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в стеклянной банке.
  2. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
  3. На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!

Веганский овощной салат от Кортни Кардашьян

Салат от Кортни Кардашьян
Салат от Кортни Кардашьян
Фото: poosh.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1-1 1/2 пакетика органического латука
  • 1/2 чашки органических помидоров черри
  • 1/2 стакана органического мини-перца
  • 3/4 стакана органического нарезанного огурца
  • 1 1/2 нарезанного органического авокадо
  • 1/3 стакана органического граната
  • 1/3 чашки органических кедровых орехов

Для заправки:

  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки гималайской розовой соли
  • 1/4 чайной ложки перца
  • 1 столовая ложка медовой горчицы
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса

Способ приготовления:

  1. Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу.
  2. Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям.
  3. Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску.
  4. Добавьте семена граната и кедровые орехи.
  5. В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте.
  6. Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.

Веганская фунчоза с тофу и овощами

Фунчоза с овощами
Фунчоза с овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г тофу
  • 500 г фунчозы
  • 2 баклажана
  • 1 кабачок
  • 1 перец болгарский
  • 500 г помидоров черри
  • 400 г цветной капусты
  • 40 г чеснока
  • 40 г кунжутного масла
  • 50 г соевого соуса
  • 100 г кокосового молока
  • 20 г кунжута
  • Чили-перец – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отправляем фунчозу в миску с холодной водой.
  2. Овощи крупно нарезаем. Кабачки и баклажаны – полудольками, немного под углом, после чего сдабриваем подсолнечным маслом, чтобы баклажаны пропитались, добавляем черный перец и немного соли. Помидоры режем пополам, а перцы – крупными треугольниками.
  3. Цветную капусту разбираем на соцветия. Чеснок рубим в крошку.
  4. Тофу нарезаем крупными кубиками. Обжаривать его или нет, каждый решает сам, но если будете обжаривать, то тофу нужно обвалять в кукурузном крахмале (или на крайний случай в пшеничной муке), а уже потом обжарить со всех сторон на масле до румяной корочки.
  5. Если позволяет посуда и огонь, то все овощные компоненты можно готовить в одном воке, если нет, то жарить стоит все по отдельности, и партиями. Сначала кабачки и баклажаны – до мягкости последних (кабачки могут остаться слегка хрустящими).
  6. Перцы обжариваем совсем немного, к ним же можно добавить цветную капусту и чеснок. Помидоры не трогаем.
  7. Когда все овощи обжарены, складываем их в вок или другую глубокую посудину, добавляем 300 мл воды и доводим блюдо до легкого кипения. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и кокосовое молоко, пробуем на соль.
  8. В конце всыпаем помидоры и тофу, перемешиваем, снимаем с огня.
  9. Добавляем фунчозу (без воды), еще раз перемешиваем и наблюдаем, как она становится мягкой.
  10. Раскладываем фунчозу с тофу и овощами по тарелкам, посыпаем слегка обжаренным кунжутом.

Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами: рецепт от Асмик Гаспарян

Рулет из фасоли
Рулет из фасоли
Фото: скриншот

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Фасоль белая – 700 г
  • Орехи грецкие – 150 г
  • Лук – 2-3 шт.;
  • Морковь – 1 шт.
  • Дижонская горчица – 2 ст. л.
  • Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г
  • Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу
  • Тимьян – 1 ч. л.
  • Кориандр молотый – 1 ч. л.
  • Кунжут – 100 г

Способ приготовления:

  1. Морковь и фасоль отварить до готовности. Лук поджарить. Орехи измельчить в мелкую крошку.
  2. К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян. Измельчить в блендере до состояния пасты.
  3. Выложить фасолевую пасту прямоугольником, толщиной 0,5 см на пищевую пленку.
  4. Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковь,измельченную зелень, измельченный болгарский перец. Завернуть в рулет.
  5. Поставить на 1 час в холодильник. Готовый рулет сверху посыпать кунжутом.

Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера

Яблочный пирог-перевертыш
Яблочный пирог-перевертыш
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 50 минут

Ингредиенты:

  • 25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы
  • 3 сладких яблока
  • 195 г сахара мусковадо
  • 180 г обычной муки
  • 1 ч.л. пищевой соды
  • 1 1/2 ч.л. микса специй
  • 80 мл подсолнечного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 лимон
  • 85 г очищенных грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см.
  2. Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко.
  3. Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой.
  4. Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно.
  5. Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки.
  6. Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой.
  7. Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского шоколадного мусса от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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