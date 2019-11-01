День вегана 2019: ТОП-5 рецептов блюд без мяса, молока и яиц
Рецепты вкусных и полезных веганских блюд
Международный день вегана отмечают 1 ноября. Праздник был основан в 1994 году в Великобритании. В этот день проводятся мероприятия и акции, посвященные веганам и веганству.
Смотрите видео, чем отличаются веганы от вегетарианцев:
Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на такой образ жизни.
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В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами блюд без использования мяса, молока и яиц.
Веганская овсянка в банке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1/2 чашки кокосового молока
- 1 столовая ложка семян чиа
- 2 столовые ложки миндаля
- 1/2 столовой ложки кленового сиропа
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в стеклянной банке.
- Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
- На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!
Веганский овощной салат от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1-1 1/2 пакетика органического латука
- 1/2 чашки органических помидоров черри
- 1/2 стакана органического мини-перца
- 3/4 стакана органического нарезанного огурца
- 1 1/2 нарезанного органического авокадо
- 1/3 стакана органического граната
- 1/3 чашки органических кедровых орехов
Для заправки:
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 чайной ложки гималайской розовой соли
- 1/4 чайной ложки перца
- 1 столовая ложка медовой горчицы
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
Способ приготовления:
- Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу.
- Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям.
- Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску.
- Добавьте семена граната и кедровые орехи.
- В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте.
- Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.
Веганская фунчоза с тофу и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г тофу
- 500 г фунчозы
- 2 баклажана
- 1 кабачок
- 1 перец болгарский
- 500 г помидоров черри
- 400 г цветной капусты
- 40 г чеснока
- 40 г кунжутного масла
- 50 г соевого соуса
- 100 г кокосового молока
- 20 г кунжута
- Чили-перец – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отправляем фунчозу в миску с холодной водой.
- Овощи крупно нарезаем. Кабачки и баклажаны – полудольками, немного под углом, после чего сдабриваем подсолнечным маслом, чтобы баклажаны пропитались, добавляем черный перец и немного соли. Помидоры режем пополам, а перцы – крупными треугольниками.
- Цветную капусту разбираем на соцветия. Чеснок рубим в крошку.
- Тофу нарезаем крупными кубиками. Обжаривать его или нет, каждый решает сам, но если будете обжаривать, то тофу нужно обвалять в кукурузном крахмале (или на крайний случай в пшеничной муке), а уже потом обжарить со всех сторон на масле до румяной корочки.
- Если позволяет посуда и огонь, то все овощные компоненты можно готовить в одном воке, если нет, то жарить стоит все по отдельности, и партиями. Сначала кабачки и баклажаны – до мягкости последних (кабачки могут остаться слегка хрустящими).
- Перцы обжариваем совсем немного, к ним же можно добавить цветную капусту и чеснок. Помидоры не трогаем.
- Когда все овощи обжарены, складываем их в вок или другую глубокую посудину, добавляем 300 мл воды и доводим блюдо до легкого кипения. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и кокосовое молоко, пробуем на соль.
- В конце всыпаем помидоры и тофу, перемешиваем, снимаем с огня.
- Добавляем фунчозу (без воды), еще раз перемешиваем и наблюдаем, как она становится мягкой.
- Раскладываем фунчозу с тофу и овощами по тарелкам, посыпаем слегка обжаренным кунжутом.
Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами: рецепт от Асмик Гаспарян
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Фасоль белая – 700 г
- Орехи грецкие – 150 г
- Лук – 2-3 шт.;
- Морковь – 1 шт.
- Дижонская горчица – 2 ст. л.
- Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г
- Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу
- Тимьян – 1 ч. л.
- Кориандр молотый – 1 ч. л.
- Кунжут – 100 г
Способ приготовления:
- Морковь и фасоль отварить до готовности. Лук поджарить. Орехи измельчить в мелкую крошку.
- К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян. Измельчить в блендере до состояния пасты.
- Выложить фасолевую пасту прямоугольником, толщиной 0,5 см на пищевую пленку.
- Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковь,измельченную зелень, измельченный болгарский перец. Завернуть в рулет.
- Поставить на 1 час в холодильник. Готовый рулет сверху посыпать кунжутом.
Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 50 минут
Ингредиенты:
- 25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы
- 3 сладких яблока
- 195 г сахара мусковадо
- 180 г обычной муки
- 1 ч.л. пищевой соды
- 1 1/2 ч.л. микса специй
- 80 мл подсолнечного масла
- 1 ч.л. уксуса
- 1 лимон
- 85 г очищенных грецких орехов
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см.
- Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко.
- Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой.
- Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно.
- Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки.
- Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой.
- Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.
Напомним, ранее мы делились рецептом веганского шоколадного мусса от Гордона Рамзи.
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