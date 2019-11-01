День вегана 2019: ТОП-5 рецептов блюд без мяса, молока и яиц

Рецепты вкусных и полезных веганских блюд

Веганский салат с авокадо и нутом Фото: Unsplash

Международный день вегана отмечают 1 ноября. Праздник был основан в 1994 году в Великобритании. В этот день проводятся мероприятия и акции, посвященные веганам и веганству.

Смотрите видео, чем отличаются веганы от вегетарианцев:

Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на такой образ жизни.

В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами блюд без использования мяса, молока и яиц.

Веганская овсянка в банке

Ленивая овсянка веганская Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 чашки кокосового молока

1 столовая ложка семян чиа

2 столовые ложки миндаля

1/2 столовой ложки кленового сиропа

1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в стеклянной банке. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь. На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!

Веганский овощной салат от Кортни Кардашьян

Салат от Кортни Кардашьян Фото: poosh.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1-1 1/2 пакетика органического латука

1/2 чашки органических помидоров черри

1/2 стакана органического мини-перца

3/4 стакана органического нарезанного огурца

1 1/2 нарезанного органического авокадо

1/3 стакана органического граната

1/3 чашки органических кедровых орехов

Для заправки:

4 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки гималайской розовой соли

1/4 чайной ложки перца

1 столовая ложка медовой горчицы

2 столовые ложки бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу. Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям. Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску. Добавьте семена граната и кедровые орехи. В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте. Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.

Веганская фунчоза с тофу и овощами

Фунчоза с овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г тофу

500 г фунчозы

2 баклажана

1 кабачок

1 перец болгарский

500 г помидоров черри

400 г цветной капусты

40 г чеснока

40 г кунжутного масла

50 г соевого соуса

100 г кокосового молока

20 г кунжута

Чили-перец – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отправляем фунчозу в миску с холодной водой. Овощи крупно нарезаем. Кабачки и баклажаны – полудольками, немного под углом, после чего сдабриваем подсолнечным маслом, чтобы баклажаны пропитались, добавляем черный перец и немного соли. Помидоры режем пополам, а перцы – крупными треугольниками. Цветную капусту разбираем на соцветия. Чеснок рубим в крошку. Тофу нарезаем крупными кубиками. Обжаривать его или нет, каждый решает сам, но если будете обжаривать, то тофу нужно обвалять в кукурузном крахмале (или на крайний случай в пшеничной муке), а уже потом обжарить со всех сторон на масле до румяной корочки. Если позволяет посуда и огонь, то все овощные компоненты можно готовить в одном воке, если нет, то жарить стоит все по отдельности, и партиями. Сначала кабачки и баклажаны – до мягкости последних (кабачки могут остаться слегка хрустящими). Перцы обжариваем совсем немного, к ним же можно добавить цветную капусту и чеснок. Помидоры не трогаем. Когда все овощи обжарены, складываем их в вок или другую глубокую посудину, добавляем 300 мл воды и доводим блюдо до легкого кипения. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и кокосовое молоко, пробуем на соль. В конце всыпаем помидоры и тофу, перемешиваем, снимаем с огня. Добавляем фунчозу (без воды), еще раз перемешиваем и наблюдаем, как она становится мягкой. Раскладываем фунчозу с тофу и овощами по тарелкам, посыпаем слегка обжаренным кунжутом.

Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами: рецепт от Асмик Гаспарян

Рулет из фасоли Фото: скриншот

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Фасоль белая – 700 г

Орехи грецкие – 150 г

Лук – 2-3 шт.;

Морковь – 1 шт.

Дижонская горчица – 2 ст. л.

Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г

Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу

Тимьян – 1 ч. л.

Кориандр молотый – 1 ч. л.

Кунжут – 100 г

Способ приготовления:

Морковь и фасоль отварить до готовности. Лук поджарить. Орехи измельчить в мелкую крошку. К отваренной фасоли добавить лук, орехи и тимьян. Измельчить в блендере до состояния пасты. Выложить фасолевую пасту прямоугольником, толщиной 0,5 см на пищевую пленку. Выложить на нее слоями дижонскую горчицу, натертую морковь,измельченную зелень, измельченный болгарский перец. Завернуть в рулет. Поставить на 1 час в холодильник. Готовый рулет сверху посыпать кунжутом.

Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера

Яблочный пирог-перевертыш Фото: Pinterest

Время приготовления:

50 минут

Ингредиенты:

25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы

3 сладких яблока

195 г сахара мусковадо

180 г обычной муки

1 ч.л. пищевой соды

1 1/2 ч.л. микса специй

80 мл подсолнечного масла

1 ч.л. уксуса

1 лимон

85 г очищенных грецких орехов

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см. Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко. Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой. Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно. Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки. Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой. Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского шоколадного мусса от Гордона Рамзи.

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