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Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем: рецепт дня

Рецепт паштета из куриной печени в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Паштет с клюквой и орехами
Паштет с клюквой и орехами
Фото: Depositphotos

Классический паштет из куриной печени можно разнообразить, если добавить в него сушеную клюкву и кусочки миндаля. Он будет идеален с гречневым багетом и ржаными хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Клюкву в рецепте можно заменить вишней, а миндаль – любыми другими орехами на ваш выбор.

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Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 109 ккал

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 яйцо
  • Горсть сушеной клюквы
  • 2 ст.л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майоран – по вкусу
  • Базилик – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и жира.
  2. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
  3. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
  4. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
  5. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС.
  6. Перед подачей закуску остудить.

Как сделать домашний паштет вкуснее

Для того чтобы паштет не был сухим, нужно добавить жирные сливки, сметану, бульон. Для вариантов из печени рекомендуем попробовать разбавить паштет вином типа кагора или коньяком. Закуска приобретет отличный аромат и оригинальный вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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