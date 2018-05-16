Десерт для настоящих сладкоежек: трюфельный торт с черным шоколадом

Он отличается ярким и насыщенным вкусом

Шоколадный торт Фото: depositphotos.com

Для приготовления десерта используйте черный шоколад с содержанием какао не менее 50%. Перед подачей торт нужно обязательно охладить, чтобы он приобрел нужную текстуру.

Трюфельный торт

Ингредиенты:

250 г черного шоколада

125 г сливочного масла

4 яйца

50 мл сливок или молока

125 г сахара

2 ст.л. ложки какао-порошка без сахара

сахарная пудра или взбитые сливки – для украшения

свежие ягоды – для украшения

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Рецепт приготовления:

Растопить разломанный на кусочки шоколад вместе с молоком и нарезанным сливочным маслом, слегка остудить. Взбить желтки вместе с 75 г сахара до посветления, смешать с шоколадной массой. Взбить яичные белки в пышную пену, добавить оставшийся сахар и взбить до мягких пиков. Добавить к белкам просеянное какао и шоколадную смесь, аккуратно перемешать движениями снизу вверх. Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить тесто и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Дать постоять 10 минут в форме, затем переложить торт на тарелку. Украсить сахарной пудрой или взбитыми сливками, посыпать свежими ягодами.

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