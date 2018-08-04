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Десерт из детства: пирожные "Персики"

Готовим ностальгический десерт в виде персиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:48
Пирожные &quot;Персики&quot; Фото: pixabay.com
Пирожные "Персики" Фото: pixabay.com

Пирожные "Персики" не только вкусные, но и очень красивые. Их часто готовили наши мамы и бабушки на праздники.

Пирожные "Персики"

Ингредиенты на 12 штук:

  • 60 г масла сливочного размягченного
  • 2,5-3 стакана муки
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для крема:

  • 160 г масла сливочного
  •  5-7 ст.л. сгущенки

Для украшения:

  • пищевые красители или свежевыжатый сок сырой свеклы и моркови
  • сахар
  • листочки мяты
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Рецепт приготовления:

  1. Сделать крем. Сливочное масло взбить в пышную светлую массу. Не прекращая взбивать, по одной столовой ложке добавить сгущенку. Крем должен стать однородным и воздушным. Поставить его в холодильник, пока готовится тесто.
  2. Взбить яйца с сахаром, к ним добавить сливочное масло, сметану и ванильный сахар. Тщательно перемешать.
  3. Муку просеять с разрыхлителем. Добавить муку порциями в получившеюся массу. Тесто будет готово, когда перестанет прилипать к рукам. Оставить тесто в морозилке на 10-15 минут или в холодильнике на полчаса.
  4. Из охлажденного теста скатать шарики размером с будущий персик. Должно получиться около 12 штук. Каждый шарик разрезать пополам. Половинки поместить на противень, покрытый пекарской бумагой, слегка разровнять.
  5. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 10-12 минут. Не передержите, иначе печенье станет твердым и невкусным.
  6. Вынуть противень. У еще теплых половинок чайной ложкой извлечь мякиш, сделав углубления для крема. Полностью остудить.
  7. Заполнить углубления половинок кремом и скрепить по две половинки между собой.
  8. Развести пищевые красители водой или выжать сок из сырой свеклы и моркови.
  9. Обмакнуть персики в пищевые красители разных цветов или сок и покрыть со всех сторон сахаром. Украсить листочками мяты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

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Источник: "Сегодня"
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