Десерт из детства: пирожные "Персики"

Готовим ностальгический десерт в виде персиков

Пирожные "Персики" Фото: pixabay.com

Пирожные "Персики" не только вкусные, но и очень красивые. Их часто готовили наши мамы и бабушки на праздники.

Пирожные "Персики"

Ингредиенты на 12 штук:

60 г масла сливочного размягченного

2,5-3 стакана муки

2 ст.л. сметаны

1 стакан сахара

1 ч.л. ванильного сахара

2 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

Для крема:

160 г масла сливочного

5-7 ст.л. сгущенки

Для украшения:

пищевые красители или свежевыжатый сок сырой свеклы и моркови

сахар

листочки мяты

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Рецепт приготовления:

Сделать крем. Сливочное масло взбить в пышную светлую массу. Не прекращая взбивать, по одной столовой ложке добавить сгущенку. Крем должен стать однородным и воздушным. Поставить его в холодильник, пока готовится тесто. Взбить яйца с сахаром, к ним добавить сливочное масло, сметану и ванильный сахар. Тщательно перемешать. Муку просеять с разрыхлителем. Добавить муку порциями в получившеюся массу. Тесто будет готово, когда перестанет прилипать к рукам. Оставить тесто в морозилке на 10-15 минут или в холодильнике на полчаса. Из охлажденного теста скатать шарики размером с будущий персик. Должно получиться около 12 штук. Каждый шарик разрезать пополам. Половинки поместить на противень, покрытый пекарской бумагой, слегка разровнять. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 10-12 минут. Не передержите, иначе печенье станет твердым и невкусным. Вынуть противень. У еще теплых половинок чайной ложкой извлечь мякиш, сделав углубления для крема. Полностью остудить. Заполнить углубления половинок кремом и скрепить по две половинки между собой. Развести пищевые красители водой или выжать сок из сырой свеклы и моркови. Обмакнуть персики в пищевые красители разных цветов или сок и покрыть со всех сторон сахаром. Украсить листочками мяты.

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