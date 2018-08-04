Десерт из детства: пирожные "Персики"
Готовим ностальгический десерт в виде персиков
Пирожные "Персики" не только вкусные, но и очень красивые. Их часто готовили наши мамы и бабушки на праздники.
Пирожные "Персики"
Ингредиенты на 12 штук:
- 60 г масла сливочного размягченного
- 2,5-3 стакана муки
- 2 ст.л. сметаны
- 1 стакан сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 2 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для крема:
- 160 г масла сливочного
- 5-7 ст.л. сгущенки
Для украшения:
- пищевые красители или свежевыжатый сок сырой свеклы и моркови
- сахар
- листочки мяты
Рецепт приготовления:
- Сделать крем. Сливочное масло взбить в пышную светлую массу. Не прекращая взбивать, по одной столовой ложке добавить сгущенку. Крем должен стать однородным и воздушным. Поставить его в холодильник, пока готовится тесто.
- Взбить яйца с сахаром, к ним добавить сливочное масло, сметану и ванильный сахар. Тщательно перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем. Добавить муку порциями в получившеюся массу. Тесто будет готово, когда перестанет прилипать к рукам. Оставить тесто в морозилке на 10-15 минут или в холодильнике на полчаса.
- Из охлажденного теста скатать шарики размером с будущий персик. Должно получиться около 12 штук. Каждый шарик разрезать пополам. Половинки поместить на противень, покрытый пекарской бумагой, слегка разровнять.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке около 10-12 минут. Не передержите, иначе печенье станет твердым и невкусным.
- Вынуть противень. У еще теплых половинок чайной ложкой извлечь мякиш, сделав углубления для крема. Полностью остудить.
- Заполнить углубления половинок кремом и скрепить по две половинки между собой.
- Развести пищевые красители водой или выжать сок из сырой свеклы и моркови.
- Обмакнуть персики в пищевые красители разных цветов или сок и покрыть со всех сторон сахаром. Украсить листочками мяты.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.
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Источник: "Сегодня"