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Десерт на 14 февраля: клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой

Рецепт нежного десерта на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Десерт на День святого Валентина
Десерт на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Клубничный мусс от Юлии Высоцкой – идеальный десерт на День святого Валентина, который каждый год отмечают 14 февраля. Сочетание ягод с белым шоколадом очень удачное, и понравится даже убежденным поклонникам черного горького шоколада.

Смотрите видео, как приготовить диетический фруктовый мусс:

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Клубничный мусс с белым шоколадом

Время приготовления:

  • 1 час + время на охлаждение

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Клубника — 400 г
  • Белый шоколад — 150 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Сливки — 30 мл
  • Желатин — 1 1/2 ст. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Клубнику предварительно разморозить.
  2. Желатин замочить в небольшом количестве воды минимум на полчаса, затем влить две столовые ложки кипятка.
  3. Шоколад растопить на водяной бане.
  4. Отделить желтки от белков.
  5. Желтки взбить и перемешать с растопленным шоколадом.
  6. Белки взбить, добавив щепотку соли.
  7. Сливки взбить небольшим венчиком.
  8. Размороженную клубнику взбить в блендере, добавить желатин и еще раз все вместе взбить.
  9. Перемешать клубнику с шоколадно-желтковой массой, взбитыми белками и сливками.
  10. Переложить мусс в креманки и поставить на два часа в холодильник.

Полезный совет

Для этого мусса подойдет как свежая, так и замороженная клубника. Просто дайте замороженным ягодам оттаять и слейте лишний сок.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофейно-ореховый мусс. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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