Десерт на 14 февраля: клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой

Рецепт нежного десерта на День святого Валентина

Десерт на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Клубничный мусс от Юлии Высоцкой – идеальный десерт на День святого Валентина, который каждый год отмечают 14 февраля. Сочетание ягод с белым шоколадом очень удачное, и понравится даже убежденным поклонникам черного горького шоколада.

Смотрите видео, как приготовить диетический фруктовый мусс:

Клубничный мусс с белым шоколадом

Время приготовления:

1 час + время на охлаждение

Калорийность:

259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Клубника — 400 г

Белый шоколад — 150 г

Яйца куриные — 4 шт.

Сливки — 30 мл

Желатин — 1 1/2 ст. л.

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Клубнику предварительно разморозить. Желатин замочить в небольшом количестве воды минимум на полчаса, затем влить две столовые ложки кипятка. Шоколад растопить на водяной бане. Отделить желтки от белков. Желтки взбить и перемешать с растопленным шоколадом. Белки взбить, добавив щепотку соли. Сливки взбить небольшим венчиком. Размороженную клубнику взбить в блендере, добавить желатин и еще раз все вместе взбить. Перемешать клубнику с шоколадно-желтковой массой, взбитыми белками и сливками. Переложить мусс в креманки и поставить на два часа в холодильник.

Полезный совет

Для этого мусса подойдет как свежая, так и замороженная клубника. Просто дайте замороженным ягодам оттаять и слейте лишний сок.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофейно-ореховый мусс. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.