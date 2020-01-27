Десерт на 14 февраля: клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой
Рецепт нежного десерта на День святого Валентина
Клубничный мусс от Юлии Высоцкой – идеальный десерт на День святого Валентина, который каждый год отмечают 14 февраля. Сочетание ягод с белым шоколадом очень удачное, и понравится даже убежденным поклонникам черного горького шоколада.
Смотрите видео, как приготовить диетический фруктовый мусс:
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Клубничный мусс с белым шоколадом
Время приготовления:
- 1 час + время на охлаждение
Калорийность:
- 259 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Клубника — 400 г
- Белый шоколад — 150 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Сливки — 30 мл
- Желатин — 1 1/2 ст. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Клубнику предварительно разморозить.
- Желатин замочить в небольшом количестве воды минимум на полчаса, затем влить две столовые ложки кипятка.
- Шоколад растопить на водяной бане.
- Отделить желтки от белков.
- Желтки взбить и перемешать с растопленным шоколадом.
- Белки взбить, добавив щепотку соли.
- Сливки взбить небольшим венчиком.
- Размороженную клубнику взбить в блендере, добавить желатин и еще раз все вместе взбить.
- Перемешать клубнику с шоколадно-желтковой массой, взбитыми белками и сливками.
- Переложить мусс в креманки и поставить на два часа в холодильник.
Полезный совет
Для этого мусса подойдет как свежая, так и замороженная клубника. Просто дайте замороженным ягодам оттаять и слейте лишний сок.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кофейно-ореховый мусс. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового мусса с шампанским.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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