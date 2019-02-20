Десерт на 8 марта: крем-брюле "Карамель" от Лизы Глинской
Рецепт вкусного праздничного десерта от известного кондитера
Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом любимого десерта.
Крем-брюле – это знаменитый французский десерт на основе крема англез. Елизавета Глинская готовит его с карамелью. Так, по ее мнению, маскируется вкус желтков, который может не всем быть по душе.
Крем-брюле
Ингредиенты:
- 500 мл сливок (жирность 18-21%)
- 120 г яичного желтка (6 шт.)
- Стручок ванили (семена)
- 140 г сахара
- 30 мл воды
Рецепт приготовления:
- Для карамели в сотейник отправляем воду, затем сахар и ставим на огонь. Не мешаем! На низких градусах есть вероятность кристаллизации сахара, поэтому лишь слегка наклоняем сотейник, а не перемешиваем смесь.
- Варим до состояния коричневой карамели.
- Смешиваем желтки с 1/4 сливок.
- Снимаем карамель с огня и сразу же, тонкой струйкой, заливаем в карамель горячие сливки (без желтков!) с семенами ванили. Перемешиваем.
- Процеживаем карамельные сливки через сито и соединяем с желтками.
- Разливаем получившийся крем (по виду, конечно, он пока напоминает больше соус) по керамическим формочкам.
- Запекаем крем-брюле на водяной бане: формочки с кремом ставим в глубокую емкость (противень), наливаем кипяток до середины формочек и помещаем в духовку, разогретую до 130°, на 25-30 минут.
- По истечении времени выключаем духовку и слегка приоткрываем дверцу. Не вынимая десерт из духовки, даем ему полностью остыть. Не переживайте: в горячем состоянии крем-брюле слегка "подрагивает" в центре.
- Когда крем остынет, ставим его в холодильник и оставляем еще на несколько часов.
- Перед подачей присыпаем крем-брюле тростниковым сахаром и обжигаем поверхность с помощью газовой горелки для создания тонкой карамельной корочки. Хранить крем-брюле можно в холодильнике до трех суток.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить крем-карамель по рецепту Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-брюле с ягодами.
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Источник: Сегодня