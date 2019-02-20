Десерт на 8 марта: крем-брюле "Карамель" от Лизы Глинской

Рецепт вкусного праздничного десерта от известного кондитера

Лиза Глинская Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом любимого десерта.

Крем-брюле – это знаменитый французский десерт на основе крема англез. Елизавета Глинская готовит его с карамелью. Так, по ее мнению, маскируется вкус желтков, который может не всем быть по душе.

Крем-брюле

Ингредиенты:

500 мл сливок (жирность 18-21%)

120 г яичного желтка (6 шт.)

Стручок ванили (семена)

140 г сахара

30 мл воды

Рецепт приготовления:

Для карамели в сотейник отправляем воду, затем сахар и ставим на огонь. Не мешаем! На низких градусах есть вероятность кристаллизации сахара, поэтому лишь слегка наклоняем сотейник, а не перемешиваем смесь. Варим до состояния коричневой карамели. Смешиваем желтки с 1/4 сливок. Снимаем карамель с огня и сразу же, тонкой струйкой, заливаем в карамель горячие сливки (без желтков!) с семенами ванили. Перемешиваем. Процеживаем карамельные сливки через сито и соединяем с желтками. Разливаем получившийся крем (по виду, конечно, он пока напоминает больше соус) по керамическим формочкам. Запекаем крем-брюле на водяной бане: формочки с кремом ставим в глубокую емкость (противень), наливаем кипяток до середины формочек и помещаем в духовку, разогретую до 130°, на 25-30 минут. По истечении времени выключаем духовку и слегка приоткрываем дверцу. Не вынимая десерт из духовки, даем ему полностью остыть. Не переживайте: в горячем состоянии крем-брюле слегка "подрагивает" в центре. Когда крем остынет, ставим его в холодильник и оставляем еще на несколько часов. Перед подачей присыпаем крем-брюле тростниковым сахаром и обжигаем поверхность с помощью газовой горелки для создания тонкой карамельной корочки. Хранить крем-брюле можно в холодильнике до трех суток.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крем-карамель по рецепту Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-брюле с ягодами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram