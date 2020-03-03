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Десерт на 8 Марта: нежная панна котта с апельсиновым желе

Дословно название блюда переводится как "вареные сливки"

Ирина Павлина
Сегодня, 18:07

Панна котта – это воздушный десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.

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На 8 Марта мы рекомендуем приготовить ванильную панна котту с апельсиновым желе. Указанное количество ингредиентов рассчитано на шесть формочек диаметром 9 см.

Апельсиновая панна котта

Панна котта с апельсинами
Панна котта с апельсинами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 188 ккал на 100 г

Для апельсинового желе:

  • 300 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 2,5 чайные ложки желатина
  • 3 столовые ложки воды
  • 2 столовые ложки Куантро
  • 2 столовые ложки мелкого сахара

Для панна котты:

  • 3 чайные ложки желатина (порошка)
  • 750 мл сливок 10-15% жирности + 3 столовые ложки для замачивания желатина
  • 80 г сахарной пудры
  • 2 стручка ванили

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки с фруктами:

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте желе. Залейте желатин водой, размешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет.
  2. Тем временем в маленькой кастрюльке смешайте процеженный апельсиновый сок, сахар и Куантро. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте желатин, постоянно помешивая. Когда желатин растворится, снимите с огня.
  3. Разлейте желе по формочкам и уберите в холодильник на час.
  4. Когда желе застынет, можно приступать к панна котте. Залейте желатин тремя столовыми ложками сливок, перемешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет.
  5. Стручки ванили разрежьте вдоль и выскребите зерна.
  6. В маленькой кастрюльке смешайте сливки, сахарную пудру, добавьте зерна ванили и сами стручки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только начнет закипать, убавьте огонь, уберите ванильные стручки, добавьте желатин и помешивайте, пока он не растворится. Снимите с огня.
  7. Разлейте панна котту по формочкам поверх желе и уберите в холодильник на два-три часа до полного застывания.

Как достать панна котту из формочек

После того, как панна котта застыла, проведите по краю острым ножом, поставьте формочки в горячую воду, подержите секунд 30, затем переверните на тарелку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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