Десерт на 8 Марта: нежная панна котта с апельсиновым желе

Дословно название блюда переводится как "вареные сливки"

Панна котта – это воздушный десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.

На 8 Марта мы рекомендуем приготовить ванильную панна котту с апельсиновым желе. Указанное количество ингредиентов рассчитано на шесть формочек диаметром 9 см.

Апельсиновая панна котта

Панна котта с апельсинами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Для апельсинового желе:

300 мл свежевыжатого апельсинового сока

2,5 чайные ложки желатина

3 столовые ложки воды

2 столовые ложки Куантро

2 столовые ложки мелкого сахара

Для панна котты:

3 чайные ложки желатина (порошка)

750 мл сливок 10-15% жирности + 3 столовые ложки для замачивания желатина

80 г сахарной пудры

2 стручка ванили

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Способ приготовления:

Сначала приготовьте желе. Залейте желатин водой, размешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет. Тем временем в маленькой кастрюльке смешайте процеженный апельсиновый сок, сахар и Куантро. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте желатин, постоянно помешивая. Когда желатин растворится, снимите с огня. Разлейте желе по формочкам и уберите в холодильник на час. Когда желе застынет, можно приступать к панна котте. Залейте желатин тремя столовыми ложками сливок, перемешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет. Стручки ванили разрежьте вдоль и выскребите зерна. В маленькой кастрюльке смешайте сливки, сахарную пудру, добавьте зерна ванили и сами стручки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только начнет закипать, убавьте огонь, уберите ванильные стручки, добавьте желатин и помешивайте, пока он не растворится. Снимите с огня. Разлейте панна котту по формочкам поверх желе и уберите в холодильник на два-три часа до полного застывания.

Как достать панна котту из формочек

После того, как панна котта застыла, проведите по краю острым ножом, поставьте формочки в горячую воду, подержите секунд 30, затем переверните на тарелку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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