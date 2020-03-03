Десерт на 8 Марта: нежная панна котта с апельсиновым желе
Дословно название блюда переводится как "вареные сливки"
Панна котта – это воздушный десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.
На 8 Марта мы рекомендуем приготовить ванильную панна котту с апельсиновым желе. Указанное количество ингредиентов рассчитано на шесть формочек диаметром 9 см.
Апельсиновая панна котта
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 188 ккал на 100 г
Для апельсинового желе:
- 300 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 2,5 чайные ложки желатина
- 3 столовые ложки воды
- 2 столовые ложки Куантро
- 2 столовые ложки мелкого сахара
Для панна котты:
- 3 чайные ложки желатина (порошка)
- 750 мл сливок 10-15% жирности + 3 столовые ложки для замачивания желатина
- 80 г сахарной пудры
- 2 стручка ванили
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Способ приготовления:
- Сначала приготовьте желе. Залейте желатин водой, размешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет.
- Тем временем в маленькой кастрюльке смешайте процеженный апельсиновый сок, сахар и Куантро. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте желатин, постоянно помешивая. Когда желатин растворится, снимите с огня.
- Разлейте желе по формочкам и уберите в холодильник на час.
- Когда желе застынет, можно приступать к панна котте. Залейте желатин тремя столовыми ложками сливок, перемешайте и отставьте в сторону на 5-10 минут, или пока желатин не набухнет.
- Стручки ванили разрежьте вдоль и выскребите зерна.
- В маленькой кастрюльке смешайте сливки, сахарную пудру, добавьте зерна ванили и сами стручки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только начнет закипать, убавьте огонь, уберите ванильные стручки, добавьте желатин и помешивайте, пока он не растворится. Снимите с огня.
- Разлейте панна котту по формочкам поверх желе и уберите в холодильник на два-три часа до полного застывания.
Как достать панна котту из формочек
После того, как панна котта застыла, проведите по краю острым ножом, поставьте формочки в горячую воду, подержите секунд 30, затем переверните на тарелку.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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