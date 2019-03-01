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Десерт на 8 Марта: шоколадное фондю с фруктами

Идеально простой праздничный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Шоколадное фондю
Шоколадное фондю
Фото: Pixabay

"Фондю" в переводе с французского означает "расплавленный". Шоколадное фондю представляет собой побулькивающие в специальной посуде ароматную смесь, в которую опускают фрукты, наколотые на маленькие шпажки.

Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира. 

Шоколадное фондю с фруктами 

Ингредиенты: 

  • Черный шоколад – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
  2. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на 1 минуту.
  3. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. 
  4. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели
  5. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад. 

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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Источник: Сегодня
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