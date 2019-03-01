Десерт на 8 Марта: шоколадное фондю с фруктами

Идеально простой праздничный десерт

Шоколадное фондю Фото: Pixabay

"Фондю" в переводе с французского означает "расплавленный". Шоколадное фондю представляет собой побулькивающие в специальной посуде ароматную смесь, в которую опускают фрукты, наколотые на маленькие шпажки.

Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира.

Шоколадное фондю с фруктами

Ингредиенты:

Черный шоколад – 100 г

Сливки – 100 мл

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на 1 минуту. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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