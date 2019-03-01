Десерт на 8 Марта: шоколадное фондю с фруктами
Идеально простой праздничный десерт
"Фондю" в переводе с французского означает "расплавленный". Шоколадное фондю представляет собой побулькивающие в специальной посуде ароматную смесь, в которую опускают фрукты, наколотые на маленькие шпажки.
Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира.
Шоколадное фондю с фруктами
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 100 г
- Сливки – 100 мл
- Свежие фрукты и ягоды – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
- Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на 1 минуту.
- Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
- Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели
- Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
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Источник: Сегодня