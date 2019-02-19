Десерт на 8 марта: тарталетки с заварным кремом и малиной

Если у вас нет свежей малины, замените ее другими ягодами или фруктами

Тарталетки с малиной Фото: Depositphotos

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 марта можно позволить себе забыть о диетах и угоститься вкусными домашними тарталетками из песочного теста с заварным кремом и свежими ягодами.

Тарталетки с заварным кремом и малиной

Ингредиенты:

Малина – 400 г

Мука – 140 г

Сахар – 80 г

Масло сливочное – 100 г + 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Для крема:

Сахар – 1,5 ст. л.

Молоко – 100 мл

Желтки – 2 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Для украшения:

Свежая малина

Сахарная пудра

Листики мяты

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Рецепт приготовления:

Приготовить тесто. Растереть 100 г сливочного масла с сахаром до его полного растворения. Добавить яйцо и размешать в однородную массу. Всыпать просеянную муку, вымесить гладкое однородное тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 1 час. Разделить тесто на 6 частей, раскатать их в тонкие лепешки. Поместить в смазанные маслом формы для тарталеток и поставить в заранее разогретую до 180°C духовку на 25 минут. Дать остыть на решетке. Затем вынуть из форм. Приготовить крем. Молоко вскипятить. В кастрюльке растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом до однородности. Интенсивно размешивая, влить в желтковую смесь горячее молоко. Поставить кастрюльку на небольшой огонь и готовить, помешивая, пока крем не начнет отставать от стенок кастрюльки, примерно 5 минут. Дать остыть. Малину вымыть и обсушить. Разложить по тарталеткам крем, сверху украсить малиной. По желанию присыпать сахарной пудрой и декорировать листиками мяты.

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