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Десерт на 8 марта: тарталетки с заварным кремом и малиной

Если у вас нет свежей малины, замените ее другими ягодами или фруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Тарталетки с малиной
Тарталетки с малиной
Фото: Depositphotos

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 марта можно позволить себе забыть о диетах и угоститься вкусными домашними тарталетками из песочного теста с заварным кремом и свежими ягодами. 

Тарталетки с заварным кремом и малиной

Ингредиенты:

  • Малина – 400 г
  • Мука – 140 г
  • Сахар – 80 г
  • Масло сливочное – 100 г + 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.

Для крема:

  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Молоко – 100 мл
  • Желтки – 2 шт.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Для украшения:

  • Свежая малина
  • Сахарная пудра
  • Листики мяты

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить тесто. Растереть 100 г сливочного масла с сахаром до его полного растворения. Добавить яйцо и размешать в однородную массу. Всыпать просеянную муку, вымесить гладкое однородное тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 1 час.
  2. Разделить тесто на 6 частей, раскатать их в тонкие лепешки. Поместить в смазанные маслом формы для тарталеток и поставить в заранее разогретую до 180°C духовку на 25 минут. Дать остыть на решетке. Затем вынуть из форм.
  3. Приготовить крем. Молоко вскипятить. В кастрюльке растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом до однородности.
  4. Интенсивно размешивая, влить в желтковую смесь горячее молоко. Поставить кастрюльку на небольшой огонь и готовить, помешивая, пока крем не начнет отставать от стенок кастрюльки, примерно 5 минут. Дать остыть.
  5. Малину вымыть и обсушить. Разложить по тарталеткам крем, сверху украсить малиной. По желанию присыпать сахарной пудрой и декорировать листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом песочных корзинок с желе и фруктами. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как приготовить корзинки с творогом и персиками.

Смотрите видео, как приготовить вкусные пирожные с цитрусовой начинкой:

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Источник: Сегодня
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