Десерт на День святого Валентина: брауни с мороженым и орехами
Шоколад признан одним из лучших афродизиаков
Брауни считаются одним из самых популярных десертов в мире. Это сладкие пирожные с богатым шоколадным вкусом и слегка тягучей консистенцией, которые станут прекрасным угощением ко Дню святого Валентина, особенно, если подать их вместе с орехами, гранатовым желе и шариком мороженого.
Брауни с гранатовым желе, орехами и мороженым
Ингредиенты:
- 200 г горького шоколада с высоким содержанием какао
- 150 г сливочного масла
- 190 г сахара
- 100 г муки
- 4 яйца
- 1 ст. л. какао
- 10 г ванильного сахара
- 1/4 ложки соли
Для желе:
- 200 мл гранатового сока
- 50 мл воды
- 1 ч. л. желатина
- 20 г сахара
Для украшения:
- 2 веточки мяты
- 20 г грецких орехов
- 100 г сливочного мороженого
Рецепт приготовления:
- На водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом. Соедините сахар с ванильным сахаром и добавьте в шоколадную смесь. Перемешайте.
- Снимите массу с водяной бани и, тщательно помешивая, введите в нее яйца (по одному).
- В отдельной емкости соедините муку, какао и соль. Полученную смесь постепенно введите в шоколадную массу. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут при 180°C.
- Тем временем приготовьте желе: разогрейте гранатовый сок до 40-50°C, добавьте к нему размоченный в холодной воде желатин, хорошо перемешайте и разлейте жидкость по формам. Поместите в холодильник и дайте полностью застыть.
- Готовое желе обваляйте в сахаре. Подавайте брауни с желе, шариком мороженого, мятой и грецкими орехами.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
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Источник: Сегодня