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Десерт на День святого Валентина: брауни с мороженым и орехами

Шоколад признан одним из лучших афродизиаков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Брауни с мороженым и орехами
Брауни с мороженым и орехами
Фото: Pixabay

Брауни считаются одним из самых популярных десертов в мире. Это сладкие пирожные с богатым шоколадным вкусом и слегка тягучей консистенцией, которые станут прекрасным угощением ко Дню святого Валентина, особенно, если подать их вместе с орехами, гранатовым желе и шариком мороженого.

Брауни с гранатовым желе, орехами и мороженым

Ингредиенты:

  • 200 г горького шоколада с высоким содержанием какао
  • 150 г сливочного масла
  • 190 г сахара 
  • 100 г муки 
  • 4 яйца 
  • 1 ст. л. какао 
  • 10 г ванильного сахара 
  • 1/4 ложки соли

Для желе: 

  • 200 мл гранатового сока
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. желатина
  • 20 г сахара

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Для украшения: 

  • 2 веточки мяты
  • 20 г грецких орехов
  • 100 г сливочного мороженого

Рецепт приготовления:

  1. На водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом. Соедините сахар с ванильным сахаром и добавьте в шоколадную смесь. Перемешайте.
  2. Снимите массу с водяной бани и, тщательно помешивая, введите в нее яйца (по одному). 
  3. В отдельной емкости соедините муку, какао и соль. Полученную смесь постепенно введите в шоколадную массу. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут при 180°C.
  4. Тем временем приготовьте желе: разогрейте гранатовый сок до 40-50°C, добавьте к нему размоченный в холодной воде желатин, хорошо перемешайте и разлейте жидкость по формам. Поместите в холодильник и дайте полностью застыть.
  5. Готовое желе обваляйте в сахаре. Подавайте брауни с желе, шариком мороженого, мятой и грецкими орехами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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Источник: Сегодня
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