Десерт на День святого Валентина: брауни с мороженым и орехами

Шоколад признан одним из лучших афродизиаков

Брауни с мороженым и орехами Фото: Pixabay

Брауни считаются одним из самых популярных десертов в мире. Это сладкие пирожные с богатым шоколадным вкусом и слегка тягучей консистенцией, которые станут прекрасным угощением ко Дню святого Валентина, особенно, если подать их вместе с орехами, гранатовым желе и шариком мороженого.

Брауни с гранатовым желе, орехами и мороженым

Ингредиенты:

200 г горького шоколада с высоким содержанием какао

150 г сливочного масла

190 г сахара

100 г муки

4 яйца

1 ст. л. какао

10 г ванильного сахара

1/4 ложки соли

Для желе:

200 мл гранатового сока

50 мл воды

1 ч. л. желатина

20 г сахара

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Для украшения:

2 веточки мяты

20 г грецких орехов

100 г сливочного мороженого

Рецепт приготовления:

На водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом. Соедините сахар с ванильным сахаром и добавьте в шоколадную смесь. Перемешайте. Снимите массу с водяной бани и, тщательно помешивая, введите в нее яйца (по одному). В отдельной емкости соедините муку, какао и соль. Полученную смесь постепенно введите в шоколадную массу. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут при 180°C. Тем временем приготовьте желе: разогрейте гранатовый сок до 40-50°C, добавьте к нему размоченный в холодной воде желатин, хорошо перемешайте и разлейте жидкость по формам. Поместите в холодильник и дайте полностью застыть. Готовое желе обваляйте в сахаре. Подавайте брауни с желе, шариком мороженого, мятой и грецкими орехами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить капкейки на День Валентина с сюрпризом. Мы также делились рецептом розовых блинов в виде сердечек.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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