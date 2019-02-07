Десерт на День святого Валентина: тарталетки с шоколадным кремом и ягодами

Самое сложное в рецепте - приготовить тесто

Подавайте десерт вместе с кофе Фото: depositphotos.com

Тарталетки с шоколадным ганашем и ягодами – идеальный десерт на День святого Валентина. Для их приготовления лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 6-7 см. Из указанного количества ингредиентов получится около 10-12 пирожных.

Тарталетки с шоколадным кремом и ягодами

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

180 г муки

90 г сливочного масла

щепотка соли

1 ст.л. сахара

Для ганаша:

200 мл сливок 30-33%

200 г черного шоколада

1 ч.л. ванильного сахара или экстракта

2-3 ст.л. сахарной пудры

свежие ягоды или фрукты

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Рецепт приготовления:

Для начала приготовить тесто. Муку просеять в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить холодное масло и порубить его с мукой ножом. Растереть руками в крошку. Добавить яйцо и быстро собрать в шар. При необходимости можно добавить ложку холодной воды или молока. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час. Тесто разделить на 10-12 частей и выложить в формочки тарталеток. Распределить тесто пальцами. Отправить формочки на полчаса в холодильник или на 10 минут в морозилку. Разогреть духовку до 180 С. На тесто в формочках выложить фольгу или пергаментную бумагу, сверху насыпать груз – сухой горох или фасоль. Отправить в духовку выпекаться в течение 15 минут, затем убрать фольгу с фасолью с формочек. Готовить, пока корзинки не подрумянятся. Готовые тарталетки остудить на решетке и вынуть из формочек. Приготовить ганаш: в небольшой сотейник вылить сливки, добавить ваниль и довести почти до кипения. Добавить в сотейник сахарную пудру и разломанный на кусочки шоколад, перемешать лопаткой до однородности. Немного остудить ганаш. Выложить в песочные тарталетки готовый крем. Дать еще немного остыть и выложить сверху фрукты, ягоды или орехи. Отправить готовый десерт в холодильник на несколько часов, чтобы ганаш застыл.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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