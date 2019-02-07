Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Десерт на День святого Валентина: тарталетки с шоколадным кремом и ягодами

Самое сложное в рецепте - приготовить тесто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Подавайте десерт вместе с кофе Фото: depositphotos.com
Подавайте десерт вместе с кофе
Фото: depositphotos.com

Тарталетки с шоколадным ганашем и ягодами – идеальный десерт на День святого Валентина. Для их приготовления лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 6-7 см. Из указанного количества ингредиентов получится около 10-12 пирожных.

Тарталетки с шоколадным кремом и ягодами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 180 г муки
  • 90 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара

Для ганаша:

  • 200 мл сливок 30-33%
  • 200 г черного шоколада
  • 1 ч.л. ванильного сахара или экстракта
  • 2-3 ст.л. сахарной пудры
  • свежие ягоды или фрукты

Читайте также
Как приготовить корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками

Рецепт приготовления:

  1. Для начала приготовить тесто. Муку просеять в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить холодное масло и порубить его с мукой ножом. Растереть руками в крошку. Добавить яйцо и быстро собрать в шар. При необходимости можно добавить ложку холодной воды или молока. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час.
  2. Тесто разделить на 10-12 частей и выложить в формочки тарталеток. Распределить тесто пальцами. Отправить формочки на полчаса в холодильник или на 10 минут в морозилку.
  3.  Разогреть духовку до 180 С.
  4. На тесто в формочках выложить фольгу или пергаментную бумагу, сверху насыпать груз – сухой горох или фасоль. Отправить в духовку выпекаться в течение 15 минут, затем убрать фольгу с фасолью с формочек. Готовить, пока корзинки не подрумянятся. Готовые тарталетки остудить на решетке и вынуть из формочек.
  5. Приготовить ганаш: в небольшой сотейник вылить сливки, добавить ваниль и довести почти до кипения. Добавить в сотейник сахарную пудру и разломанный на кусочки шоколад, перемешать лопаткой до однородности. Немного остудить ганаш.
  6. Выложить в песочные тарталетки готовый крем. Дать еще немного остыть и выложить сверху фрукты, ягоды или орехи. 
  7. Отправить готовый десерт в холодильник на несколько часов, чтобы ганаш застыл.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
10 продуктов-афродизиаков, которые помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина Красивые прически на День святого Валентина: фото Салат "Капрезе": рецепт для романтического ужина на День святого Валентина "Секс на пляже": рецепт легендарного американского коктейля
шоколад день святого валентина десерт тарталетки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена-украинка знаменитого тренера из США покорила сеть красотой
Жена-украинка знаменитого тренера из США покорила сеть красотой
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
Девушка дня. Роковая красотка, которую упустил Лорис Кариус
Девушка дня. Роковая красотка, которую упустил Лорис Кариус
Можно ли детям бежать марафон? Интересные факты
Можно ли детям бежать марафон? Интересные факты