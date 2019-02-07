Десерт на День святого Валентина: тарталетки с шоколадным кремом и ягодами
Самое сложное в рецепте - приготовить тесто
Тарталетки с шоколадным ганашем и ягодами – идеальный десерт на День святого Валентина. Для их приготовления лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 6-7 см. Из указанного количества ингредиентов получится около 10-12 пирожных.
Тарталетки с шоколадным кремом и ягодами
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 яйцо
- 180 г муки
- 90 г сливочного масла
- щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
Для ганаша:
- 200 мл сливок 30-33%
- 200 г черного шоколада
- 1 ч.л. ванильного сахара или экстракта
- 2-3 ст.л. сахарной пудры
- свежие ягоды или фрукты
Рецепт приготовления:
- Для начала приготовить тесто. Муку просеять в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить холодное масло и порубить его с мукой ножом. Растереть руками в крошку. Добавить яйцо и быстро собрать в шар. При необходимости можно добавить ложку холодной воды или молока. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час.
- Тесто разделить на 10-12 частей и выложить в формочки тарталеток. Распределить тесто пальцами. Отправить формочки на полчаса в холодильник или на 10 минут в морозилку.
- Разогреть духовку до 180 С.
- На тесто в формочках выложить фольгу или пергаментную бумагу, сверху насыпать груз – сухой горох или фасоль. Отправить в духовку выпекаться в течение 15 минут, затем убрать фольгу с фасолью с формочек. Готовить, пока корзинки не подрумянятся. Готовые тарталетки остудить на решетке и вынуть из формочек.
- Приготовить ганаш: в небольшой сотейник вылить сливки, добавить ваниль и довести почти до кипения. Добавить в сотейник сахарную пудру и разломанный на кусочки шоколад, перемешать лопаткой до однородности. Немного остудить ганаш.
- Выложить в песочные тарталетки готовый крем. Дать еще немного остыть и выложить сверху фрукты, ягоды или орехи.
- Отправить готовый десерт в холодильник на несколько часов, чтобы ганаш застыл.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
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Источник: Сегодня