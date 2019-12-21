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Десерт на Новый год и Рождество: тирамису с апельсинами от Джейми Оливера

"Голый повар" решил сделать итальянский десерт по-настоящему зимним

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Тирамису с апельсинами
Тирамису с апельсинами
Фото: Depositphotos

"Это рождественский рецепт классического итальянского десерта тирамису. Моя жена Джулс предпочитает эту версию, так как она не содержит сырых яиц, и я сделал ее более легкой, скомбинировав маскарпоне с великолепным сыром рикотта", – говорит Джейми Оливер.

Смотрите видео, как приготовить трайфл на Рождество:

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Тирамису с апельсинами

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 309 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 200 мл жирных сливок
  • 100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи
  • 100 г печенья савоярди
  • 150 мл горячего крепкого кофе
  • 50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса
  • 500 г сыра рикотта
  • 250 г сыра маскарпоне
  • 1 чайная ложка ванильной пасты
  • 3 столовые ложки жидкого меда
  • 1 апельсин или мандарин

Способ приготовления:

  1. Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне.
  2. Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону.
  3. Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом.
  4. Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем.
  5. В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада.
  6. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой или мандариновой цедрой.

Совет от Джейми Оливера

Этот вкусный десерт можно приготовить за день-два до приготовления. Его даже можно заморозить, а затем поставить в холодильник на ночь, чтобы десерт оттаял.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковое желе со сливками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадно-творожного суфле.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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