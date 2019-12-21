Десерт на Новый год и Рождество: тирамису с апельсинами от Джейми Оливера
"Голый повар" решил сделать итальянский десерт по-настоящему зимним
"Это рождественский рецепт классического итальянского десерта тирамису. Моя жена Джулс предпочитает эту версию, так как она не содержит сырых яиц, и я сделал ее более легкой, скомбинировав маскарпоне с великолепным сыром рикотта", – говорит Джейми Оливер.
Смотрите видео, как приготовить трайфл на Рождество:
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Тирамису с апельсинами
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 309 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 200 мл жирных сливок
- 100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи
- 100 г печенья савоярди
- 150 мл горячего крепкого кофе
- 50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса
- 500 г сыра рикотта
- 250 г сыра маскарпоне
- 1 чайная ложка ванильной пасты
- 3 столовые ложки жидкого меда
- 1 апельсин или мандарин
Способ приготовления:
- Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне.
- Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону.
- Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом.
- Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем.
- В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада.
- Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой или мандариновой цедрой.
Совет от Джейми Оливера
Этот вкусный десерт можно приготовить за день-два до приготовления. Его даже можно заморозить, а затем поставить в холодильник на ночь, чтобы десерт оттаял.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковое желе со сливками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадно-творожного суфле.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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