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Десерт на Новый год: рецепт кофейного-орехового мусса

Вкусный десерт на Новый год и Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Десерт на Новый год
Десерт на Новый год
Фото: freepik.com

Новый год 2020 – прекрасный повод порадовать родных и близких оригинальным десертом. Например, нежным кофейно-ореховым муссом.

Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк:

Перед подачей его можно украсить орехами, какао, кокосовой стружкой, листиками мяты, свежими ягодами или фруктами.

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Кофейно-ореховый мусс

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 268 ккал

Ингредиенты:

  • Сливки для взбивания 33-35% – 400 мл
  • Желтки – 3 шт.
  • Сахар – 6 ст. л.
  • Растворимый кофе – 3 ч. л.
  • Вода – 220 мл
  • Молоко – 30 мл
  • Сахарная пудра – 60 г
  • Орехи кешью – 100 г
  • Желатин – 10 или 5 пластинок
  • Ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

  1. Замочите желатин согласно инструкции на упаковке. Затем прогрейте до растворения гранул. Не кипятите!
  2. Желтки разотрите с сахаром и ванилью.
  3. Залейте кофе водой, добавьте молоко и дайте остыть. Теплый кофе введите к яичной массе. Поставьте кастрюльку на огонь и проварите на медленном огне, постоянно помешивая. Через 5-7 минут смесь слегка загустеет. Снимите с огня. Добавьте в нее желатин и перемешайте.
  4. Взбейте сливки. Когда сливки начнут густеть, добавьте сахарную пудру и взбивайте их до мягких пиков.
  5. Обжарьте на сухой сковороде орехи, остудите и измельчите в блендере. Должна получиться мелкая крошка.
  6. Соедините сливки, молотые орехи и кофейную смесь. Осторожно перемешайте лопаткой до однородного состояния.
  7. Разложите крем по бокалам или креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
  8. Перед подачей украсьте по желанию.

Полезный совет

Орехи вы можете использовать любые: грецкие, миндаль, фундук. Можно оставить немного орешков для украшения. Их нужно раздробить покрупнее и посыпать ими готовый десерт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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