Десерт на Новый год: рецепт кофейного-орехового мусса
Вкусный десерт на Новый год и Рождество
Новый год 2020 – прекрасный повод порадовать родных и близких оригинальным десертом. Например, нежным кофейно-ореховым муссом.
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Перед подачей его можно украсить орехами, какао, кокосовой стружкой, листиками мяты, свежими ягодами или фруктами.
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Кофейно-ореховый мусс
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 268 ккал
Ингредиенты:
- Сливки для взбивания 33-35% – 400 мл
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 6 ст. л.
- Растворимый кофе – 3 ч. л.
- Вода – 220 мл
- Молоко – 30 мл
- Сахарная пудра – 60 г
- Орехи кешью – 100 г
- Желатин – 10 или 5 пластинок
- Ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
- Замочите желатин согласно инструкции на упаковке. Затем прогрейте до растворения гранул. Не кипятите!
- Желтки разотрите с сахаром и ванилью.
- Залейте кофе водой, добавьте молоко и дайте остыть. Теплый кофе введите к яичной массе. Поставьте кастрюльку на огонь и проварите на медленном огне, постоянно помешивая. Через 5-7 минут смесь слегка загустеет. Снимите с огня. Добавьте в нее желатин и перемешайте.
- Взбейте сливки. Когда сливки начнут густеть, добавьте сахарную пудру и взбивайте их до мягких пиков.
- Обжарьте на сухой сковороде орехи, остудите и измельчите в блендере. Должна получиться мелкая крошка.
- Соедините сливки, молотые орехи и кофейную смесь. Осторожно перемешайте лопаткой до однородного состояния.
- Разложите крем по бокалам или креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
- Перед подачей украсьте по желанию.
Полезный совет
Орехи вы можете использовать любые: грецкие, миндаль, фундук. Можно оставить немного орешков для украшения. Их нужно раздробить покрупнее и посыпать ими готовый десерт.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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