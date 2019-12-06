Десерт на Новый год: рецепт кофейного-орехового мусса

Вкусный десерт на Новый год и Рождество

Десерт на Новый год Фото: freepik.com

Новый год 2020 – прекрасный повод порадовать родных и близких оригинальным десертом. Например, нежным кофейно-ореховым муссом.

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Перед подачей его можно украсить орехами, какао, кокосовой стружкой, листиками мяты, свежими ягодами или фруктами.

Кофейно-ореховый мусс

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

268 ккал

Ингредиенты:

Сливки для взбивания 33-35% – 400 мл

Желтки – 3 шт.

Сахар – 6 ст. л.

Растворимый кофе – 3 ч. л.

Вода – 220 мл

Молоко – 30 мл

Сахарная пудра – 60 г

Орехи кешью – 100 г

Желатин – 10 или 5 пластинок

Ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

Замочите желатин согласно инструкции на упаковке. Затем прогрейте до растворения гранул. Не кипятите! Желтки разотрите с сахаром и ванилью. Залейте кофе водой, добавьте молоко и дайте остыть. Теплый кофе введите к яичной массе. Поставьте кастрюльку на огонь и проварите на медленном огне, постоянно помешивая. Через 5-7 минут смесь слегка загустеет. Снимите с огня. Добавьте в нее желатин и перемешайте. Взбейте сливки. Когда сливки начнут густеть, добавьте сахарную пудру и взбивайте их до мягких пиков. Обжарьте на сухой сковороде орехи, остудите и измельчите в блендере. Должна получиться мелкая крошка. Соедините сливки, молотые орехи и кофейную смесь. Осторожно перемешайте лопаткой до однородного состояния. Разложите крем по бокалам или креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел. Перед подачей украсьте по желанию.

Полезный совет

Орехи вы можете использовать любые: грецкие, миндаль, фундук. Можно оставить немного орешков для украшения. Их нужно раздробить покрупнее и посыпать ими готовый десерт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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