Десерты из арбуза: три простых летних рецепта

Рецепты вкусных и необычных десертов из арбуза с фото

Если вам надоело есть арбуз просто так, можно приготовить из его мякоти разнообразные десерты. Если вы выварите арбузный сок, то получите очень сладкий арбузный мед. Летняя ягода прекрасно подходит для приготовления фруктового льда и сорбетов.

Кроме этого, из арбуза делают алкогольные и безалкогольные коктейли, например, фруктовый крюшон или "Маргариту".

Десертный арбузный суп с малиной

Арбузный суп с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

600 г мякоти арбуза

2 стакана малины

50 г гренадина (гранатового сиропа)

0,5 стакана арбузных и дынных цукатов

50 г мороженого или взбитых сливок

Листики мяты

Способ приготовления:

Сначала перебейте малину и арбузную мякоть (третью часть ее оставьте) в блендере и перетрите через сито. Добавьте гренадин и перемешайте. Оставшуюся арбузную мякоть порежьте маленькими кубиками и смешайте с арбузно-малиновым пюре. Добавьте в суп цукаты и перемешайте. Разлейте арбузный суп по тарелкам, сверху выложите шарик мороженого или ложку сливок. Украсьте листиками мяты.

Арбузная гранита

Гранита с арбузом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г сока из мякоти арбуза (уже процеженного)

1-2 ст.л. сахарной пудры

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. арманьяка, шампанского или фруктового ликера

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Способ приготовления:

Мякоть арбуза без косточек измельчите в блендере, процедите через мелкое сито. Отмерьте 70 мл воды, смешайте с сахарной пудрой и доведите до кипения. Снимите с огня, немного остудите и добавьте спиртное. Влейте арбузный сок, перелейте все в контейнер и поставьте в морозилку. В процессе заморозки перемешивайте блендером через каждые 30 минут, чтобы разбить образующиеся кристаллики льда. Храните в морозилке, перед подачей хорошо размешайте (можно вилкой).

Желе "Арбузные дольки"

Желе в арбузе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 арбуз

50 г желатина

Сахар – по вкусу

200 г воды

Способ приготовления:

Арбуз хорошо помойте и разрежьте пополам. Достаньте мякоть ложкой и выжмите из нее сок. По желанию добавьте сахар. Желатин разведите в 200 г холодной кипяченой воды. Оставьте набухать. Доведите медленном огне до растворения, не давая закипеть. Затем остудите желатин до комнатной температуры. Помешивая, понемногу добавьте к желатину арбузный сок. Полученную смесь вылейте в половинки арбуза и отправьте в холодильник до полного застывания желе. Вы можете добавить в полузастывшее желе горсть шоколадных чипсов или черники, чтобы имитировать семечки арбуза. Разрежьте арбуз на дольки и подавайте.

На заметку: желатин необходимо взять в зависимости от того, сколько у вас получится арбузного сока. Если больше 1 л, то пропорционально увеличьте количество желатина.

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из арбуза, а также делились рецептом арбузного зефира.

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