Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Сладкие блюда на Новый год 2020

Десерт на Новый год Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – прекрасный повод удивить родных и близких своими кулинарными навыками. Если вы не представляете праздничный стол без десерта, возьмите на заметку наши оригинальные идеи сладких блюд.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

Тирамису с апельсинами от Джейми Оливера

Тирамису с апельсинами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 мл жирных сливок

100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи

100 г печенья савоярди

150 мл горячего крепкого кофе

50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса

500 г сыра рикотта

250 г сыра маскарпоне

1 чайная ложка ванильной пасты

3 столовые ложки жидкого меда

1 апельсин или мандарин

Способ приготовления:

Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне. Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону. Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом. Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем. В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой цедрой.

Десерт "Черный лес" от Даши Малаховой

Десерт "Шварцвальд" Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 г сметаны 25 %

150 г вишни без косточек

50 мл красного вина

Сахар – по вкусу

Шоколад – для украшения

Для шоколадного кекса:

150 г муки

225 г сливочного масла

175 г сахара

3 яйца

3 столовых ложки молока

50 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Испеките кекс: сливочное масло разотрите с сахаром и взбейте в пышную массу. Добавьте яйца по одному и еще раз взбейте. Влейте молоко, добавьте какао и перемешайте. Добавьте муку, просеянную вместе с разрыхлителем, и перемешайте тесто. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, выложите тесто и готовьте в режиме "Выпекание" в течение 60 минут. Кекс можно также испечь в форме, поставив ее в духовку на 40-50 минут при температуре 180 С. Подготовьте вишню: выложите ягоды в сковороду, добавьте немного сахара и вино. Уварите в течение 5-7 минут. Охлажденный кекс поломайте руками и выложите в стаканы. Сверху выложите вишню и полейте сиропом. На вишню выложите жирную сметану, посыпьте тертым шоколадом и украсьте вишенкой.

Персиковый десерт со взбитыми сливками

Персиковый десерт Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для желе:

Консервированные персики – 480 мл

Персиковый сок

1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

Сливки 35% – 200 мл

Сметана – 200 мл

Сахар – 3 ст.л.

1 пакетик загустителя для сливок

Способ приготовления:

Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов. Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить. Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами, гранолой или безе.

Трайфл от Григория Германа

Новогодний трайфл Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

Сахар – 1 стакан

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 4 шт.

Ванилин – 1 пакетик

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Коньяк – 50 мл

Для крема:

Молоко – 0,5 л

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Ванилин – 1 пакетик

Замороженные ягоды – по вкусу

Жидкий мед – 1 ст. л.

Шоколад – 30 г

Способ приготовления:

Для бисквита нужно смешать все ингредиенты, вылить смесь на противень и поставить выпекать в духовку, разогретую на 180 градусов на 15 минут. Чтобы приготовить заварной крем, муку смешиваем с молоком, тщательно перемешивая. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Добавляем в нее молоко и яйца, помешивая. В момент, когда смесь хорошо нагреется, стоит добавить сахар. Позже добавляем смесь молока с мукой, которую мы подготовили ранее. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в нее сливочное масло, перемешиваем, пока оно не растопится и отставляем охлаждать. Теперь трайфл нужно собрать в стакане. Несколько кусочков бисквита кладем в стакан, добавляем немного ягод и коньяка, поливаем кремом и снова добавляем бисквит, снова поливаем кремом, а также медом и тертым шоколадом.

Шоколадно-апельсиновый мусс

Шоколадный мусс Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Сахар – 2 ст. л.

Вода – 4 ст. л.

Коньяк – 2 ст. л.

Желтки 4-х яиц

Белки 4-х яиц

Сливочное масло – 2 ст. л.

Черный шоколад – 200 г

Апельсиновый фреш – 4 ст. л.

Цедра апельсина или лимона – 1 шт.

Способ приготовления:

В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь. Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком. Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой. Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась простым рецептом шоколадного десерта. Ведущая также рассказала, как приготовить флорентийское печенье.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.