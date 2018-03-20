Детская Пасха: рецепт ярких морковных маффинов

Православную Пасху в 2018 году будут отмечать 8 апреля

Пасхальная выпечка – это не только куличи и ромовые бабы. На Западе готовят весенние торты и кексы из молодой моркови, чтобы задобрить пасхального кролика.

Морковные маффины с пряностями

Ингредиенты на 12 штук:

150 г сливочного масла

1/2 стакана светло-коричневого сахара

1 яйцо

1 ст. л. молока или воды

2 стакана тертой моркови

1 1/2 стакана пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды для выпечки

1 ч. л. молотой корицы

1/4 ч. л. молотого мускатного ореха

щепотка соли

Рецепт приготовления:



1. Разогреть духовку до 180 градусов. Формы для маффинов смазать маслом или застелить бумажными вкладышами.

2. Взбить мягкое сливочное масло вместе с сахаром в светлую пышную массу.

3. Добавить взбитое вилкой яйцо и молоко. Всыпать тертую морковь и тщательно перемешать.

4. Сверху просеять муку с разрыхлителем, содой, солью, корицей и мускатным орехом; перемешать.

5. Выложить тесто в формочки, заполняя их на две трети.

6. Поставить в духовку и выпекать 25-35 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать маффинам постоять в формочках около 10 минут, а затем остудить на решетке.

7. Готовые кексы можно украсить белковой глазурью и сахарными морковками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом самого вкусного морковного торта. Мы также писали, как приготовить морковный пирог с сиропом и глазурью.

Смотрите видео, как правильно покрасить пасхальные яйца: