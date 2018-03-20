Детская Пасха: рецепт ярких морковных маффинов
Православную Пасху в 2018 году будут отмечать 8 апреля
Пасхальная выпечка – это не только куличи и ромовые бабы. На Западе готовят весенние торты и кексы из молодой моркови, чтобы задобрить пасхального кролика.
Морковные маффины с пряностями
Ингредиенты на 12 штук:
- 150 г сливочного масла
- 1/2 стакана светло-коричневого сахара
- 1 яйцо
- 1 ст. л. молока или воды
- 2 стакана тертой моркови
- 1 1/2 стакана пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды для выпечки
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Формы для маффинов смазать маслом или застелить бумажными вкладышами.
2. Взбить мягкое сливочное масло вместе с сахаром в светлую пышную массу.
3. Добавить взбитое вилкой яйцо и молоко. Всыпать тертую морковь и тщательно перемешать.
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4. Сверху просеять муку с разрыхлителем, содой, солью, корицей и мускатным орехом; перемешать.
5. Выложить тесто в формочки, заполняя их на две трети.
6. Поставить в духовку и выпекать 25-35 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать маффинам постоять в формочках около 10 минут, а затем остудить на решетке.
7. Готовые кексы можно украсить белковой глазурью и сахарными морковками.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом самого вкусного морковного торта. Мы также писали, как приготовить морковный пирог с сиропом и глазурью.
Смотрите видео, как правильно покрасить пасхальные яйца: