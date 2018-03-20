Детская Пасха: рецепт ярких морковных маффинов

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Православную Пасху в 2018 году будут отмечать 8 апреля

Морковные кексы на Пасху Фото: pixabay.com
Морковные кексы на Пасху Фото: pixabay.com

Пасхальная выпечка – это не только куличи и ромовые бабы. На Западе готовят весенние торты и кексы из молодой моркови, чтобы задобрить пасхального кролика.

Морковные маффины с пряностями

Ингредиенты на 12 штук:

  • 150 г сливочного масла
  • 1/2 стакана светло-коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. молока или воды
  • 2 стакана тертой моркови 
  • 1 1/2 стакана пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды для выпечки
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Формы для маффинов смазать маслом или застелить бумажными вкладышами.

2. Взбить мягкое сливочное масло вместе с сахаром в светлую пышную массу.

3. Добавить взбитое вилкой яйцо и молоко. Всыпать тертую морковь и тщательно перемешать.

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4. Сверху просеять муку с разрыхлителем, содой, солью, корицей и мускатным орехом; перемешать.

5. Выложить тесто в формочки, заполняя их на две трети.

6. Поставить в духовку и выпекать 25-35 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать маффинам постоять в формочках около 10 минут, а затем остудить на решетке.

7. Готовые кексы можно украсить белковой глазурью и сахарными морковками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом самого вкусного морковного торта. Мы также писали, как приготовить морковный пирог с сиропом и глазурью.

Смотрите видео, как правильно покрасить пасхальные яйца:
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Источник:

"Сегодня"

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