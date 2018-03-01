Девять неизвестных вам секретов приготовления продуктов

У каждого кулинара есть свои маленькие секреты приготовления различных блюд. Делимся теми, которых вы наверняка не знаете

Хотите, чтобы приготовленные вами блюда были еще вкуснее и выглядели еще аппетитнее? Тогда узнайте секреты, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Варка мяса и птицы

Для того чтобы мясо и птица не были переварены снаружи и недоварены внутри, не начинайте их готовить, пока они не остынут до комнатной температуры. Выложите мясо и птицу из холодильника и подождите полчаса, а потом приступайте к готовке.

Снова мясо и птица

После того, как блюдо уже приготовлено, оно должно слегка полежать (от 5 до 20 минут). Это необходимо для того, чтобы мясо стало более сочным и вкусным.

Замороженные овощи

Не стоит готовить замороженные овощи в микроволновке: они частично останутся сырыми, частично станут сухими. Лучше всего их отваривать или помещать в пароварку. Помните, что после приготовления овощи надо окатить холодной водой: это сделает их хрустящими.

Паста

Перед тем, как бросить макаронные изделия в кипящую воду, обязательно их посолите. Это не только улучшит их вкус, но и поможет соусу лучше "подружиться" с пастой.

Жареный бекон

Не кладите бекон на слишком горячую или совсем холодную сковородку: температура должна быть средней. Так жир будет умеренно вытапливаться, что обеспечит хрустящую корочку.

Яйца

Разбиваете яйца ножом или о край миски? Это увеличивает риск того, что желток растечется. Если вам надо сохранить его в целости, разбивайте сырое яйцо о плоскую поверхность.

Жарка рыбы

Рыбу надо класть на сковороду только после того, как она хорошенько раскалится, иначе рыба станет прилипать к ней. Помните, что приготовление рыбы должно быть быстрым, если вы долго держите ее на огне, блюдо станет сухим и жестким.

Жарка во фритюре

Если вы жарите что-то во фритюре, не наполняйте сковородку до отказа: для того, чтобы продукты хорошо прожарились и приобрели красивую коричневатую корочку, им необходимо свободное пространство. Тем более что наполнив сковороду до отказа, вы рискуете тем, что кусочки слипнутся.

Картофельное пюре

Чтобы пюре получилось рассыпчатым, надо класть картофель не в кипящую воду, а в холодную, и уж потом включать плиту. Старайтесь также не слишком усердно мять пюре, иначе крахмал собьет его в один ком.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных ошибках при приготовлении салатов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусные заправки для овощных салатов.

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