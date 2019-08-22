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Диетические блины без муки: пошаговый рецепт

Рецепт низкокалорийных блинчиков на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Овсяные блины диетические
Овсяные блины диетические
Фото: freepik.com

Диетические блины из овсяной муки – это не только полезно, но и очень вкусно. В тесто можно добавить столовую ложку темного какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Диетические блины из овсяных отрубей можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.

Рецепт диетических блинов на кефире

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 100 мл кефира
  • 25 мл воды
  • 1 ст.л. крахмала
  • 3 ст.л. овсяных отрубей
  • 1 ст. л. фруктозы или сахара
  • 1 ч. л. растительного масла
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. В глубокой тарелке перемешать яйцо, кефир, воду, крахмал, овсяные отруби, сахар или фруктозу, растительное масло и соду.
  2. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут.
  3. Еще раз перемешать тесто и выпекать блины на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Их нужно готовить с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Подавать диетические овсяные блины с любыми начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.

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Источник: Сегодня
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