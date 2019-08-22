Диетические блины без муки: пошаговый рецепт
Рецепт низкокалорийных блинчиков на кефире
Диетические блины из овсяной муки – это не только полезно, но и очень вкусно. В тесто можно добавить столовую ложку темного какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Диетические блины из овсяных отрубей можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.
Рецепт диетических блинов на кефире
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 100 мл кефира
- 25 мл воды
- 1 ст.л. крахмала
- 3 ст.л. овсяных отрубей
- 1 ст. л. фруктозы или сахара
- 1 ч. л. растительного масла
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- В глубокой тарелке перемешать яйцо, кефир, воду, крахмал, овсяные отруби, сахар или фруктозу, растительное масло и соду.
- Тщательно перемешать и оставить на 20 минут.
- Еще раз перемешать тесто и выпекать блины на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Их нужно готовить с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать диетические овсяные блины с любыми начинками на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.
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Источник: Сегодня