Диетические блины без муки: пошаговый рецепт

Рецепт низкокалорийных блинчиков на кефире

Овсяные блины диетические Фото: freepik.com

Диетические блины из овсяной муки – это не только полезно, но и очень вкусно. В тесто можно добавить столовую ложку темного какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Диетические блины из овсяных отрубей можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.

Рецепт диетических блинов на кефире

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 яйцо

100 мл кефира

25 мл воды

1 ст.л. крахмала

3 ст.л. овсяных отрубей

1 ст. л. фруктозы или сахара

1 ч. л. растительного масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

В глубокой тарелке перемешать яйцо, кефир, воду, крахмал, овсяные отруби, сахар или фруктозу, растительное масло и соду. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут. Еще раз перемешать тесто и выпекать блины на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Их нужно готовить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать диетические овсяные блины с любыми начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.

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