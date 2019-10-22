Диетические творожно-яблочные оладьи: простой рецепт для завтрака

Рецепт вкусных оладий из творога с яблоками

Творожные оладьи с яблоками Фото: Depositphotos

Оладьи из творога – отличная альтернатива сырникам. Они не менее вкусные, но гораздо проще готовятся.

Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:

В творожное тесто можно добавлять разные фрукты: грушу, банан, клубнику, яблоки. Предлагаем вам простой рецепт творожных оладий с яблоками.

Читайте также: Как пожарить тыквенные оладьи с творогом

Творожно-яблочные оладьи: рецепт

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г творога

2 яйца

3 ст.л. манной крупы

1-2 ст.л. муки

1-2 ст.л сахара

0,5 ч.л. соды

Щепотка соли

1 яблоко

Ваниль – по желанию

Способ приготовления:

Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Секреты приготовления творожных оладий

Выбирайте для приготовления оладий мягкий творог. Если вы купите обезжиренный, то и калорий будет меньше;

Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы, чтобы оттенить аромат яблок;

Соду в рецепте можно заменить разрыхлителем. На указанное количество ингредиентов будет достаточно чайной ложки без горки.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожных рогаликов к чаю.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.