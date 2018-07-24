Диетический рецепт для пикника: свекольные бургеры от Асмик Гаспарян
Такие бургеры не навредят фигуре
Диетические бургеры существуют! И сделать их можно из обычной свеклы. Рецептом приготовления самых вкусных и полезных бургеров этого лета поделилась победительница кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян.
Свекольные бургеры от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
- 2 моркови
- 2 запеченные свеклы
- 1 огурец
- 1 луковицу
- 1 цукини
- 1 фенхель
- 3 листа салата
- 5 шампиньонов
- 330 г муки
- 70 г овсяных хлопьев
- 5 г сухих быстрых дрожжей
- 1 лимон
- 60 мл меда
- 100 г очищенных семечек подсолнуха
- 150 мл растительного масла
- 60 мл горчицы
- 2 зубчика чеснока
- 14 г семян кориандра
- прованские травы
- 21 г соли
- перец по вкусу
- 8 г сахара
- 100 мл воды
Рецепт приготовления:
- Приготовьте опару для теста: соедините дрожжи с водой и сахаром, оставьте на 15 минут. Перебейте в пюре предварительно запеченную свеклу, добавьте муку, соль, масло и воду, перемешайте и добавьте опару. Замесите тесто, оставьте в теплом месте до увеличения объема вдвое. Затем разделите на 3 части и сформируйте булочки.
- Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте подходить на 30 минут. Затем поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 ° С, на 25 минут.
- Приготовьте котлеты из цуккини: обжарьте на масле измельченные белый лук и чеснок в течение 2 минут. Добавьте тертую морковь, тертый цуккини и нарезанные кубиком шампиньоны, обжарьте в течение 10 минут. Затем посолите, снимите с огня дайте остыть.
- Измельчите в кофемолке овсяные хлопья с семенами подсолнечника. Соедините массу с пшеничной мукой, добавьте приготовленные овощи. Посолите, поперчите и перемешайте. Сделайте шарики, затем с помощью сервировочные кольца сформируйте из них котлеты.
- Обжарьте их на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. После этого – поставьте в духовку, разогретую до 180˚С, на 15 минут.
- Приготовьте овощи: натрите морковь на терке для корейской моркови, нарежьте слайсами красный лук, полейте овощи маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке в течение 25 минут.
- Приготовьте заправку для овощей: обжарьте на масле семена подсолнечника и кориандра с добавлением красного молотого перца, перемешайте и прогрейте 1 минуту. Заправьте этой смесью запеченные овощи, добавьте сок лимона и снова перемешайте.
- Нарежьте фенхель продольными кусочками, замаринуйте в смеси масла, лимонного сока, соли и прованских трав в течение 5 минут. Для сладкого соуса – соедините горчицу, мед и лимонный сок.
- Сформируйте бургеры: разрежьте булочки по горизонтали. Смажьте разрезы соусом. На нижние половинки выложите лист салата, запеченные овощи, котлету и фенхель. Накройте верхней половинкой булочки. Готовый бургер проткните шпажкой, чтобы скрепить булочки и начинку.
Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту Асмик Гаспарян.
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Источник: "Сегодня"