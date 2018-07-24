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Диетический рецепт для пикника: свекольные бургеры от Асмик Гаспарян

Такие бургеры не навредят фигуре

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:30
Веганский бургер Фото: depositphotos.com
Веганский бургер Фото: depositphotos.com

Диетические бургеры существуют! И сделать их можно из обычной свеклы. Рецептом приготовления самых вкусных и полезных бургеров этого лета поделилась победительница кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян.

Свекольные бургеры от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

  • 2 моркови
  • 2 запеченные свеклы
  • 1 огурец
  • 1 луковицу
  • 1 цукини
  • 1 фенхель
  • 3 листа салата
  • 5 шампиньонов
  • 330 г муки
  • 70 г овсяных хлопьев
  • 5 г сухих быстрых дрожжей
  • 1 лимон
  • 60 мл меда
  • 100 г очищенных семечек подсолнуха
  • 150 мл растительного масла
  • 60 мл горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 14 г семян кориандра
  • прованские травы
  • 21 г соли
  • перец по вкусу
  • 8 г сахара
  • 100 мл воды
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте опару для теста: соедините дрожжи с водой и сахаром, оставьте на 15 минут. Перебейте в пюре предварительно запеченную свеклу, добавьте муку, соль, масло и воду, перемешайте и добавьте опару. Замесите тесто, оставьте в теплом месте до увеличения объема вдвое. Затем разделите на 3 части и сформируйте булочки.
  2. Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте подходить на 30 минут. Затем поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 ° С, на 25 минут.
  3. Приготовьте котлеты из цуккини: обжарьте на масле измельченные белый лук и чеснок в течение 2 минут. Добавьте тертую морковь, тертый цуккини и нарезанные кубиком шампиньоны, обжарьте в течение 10 минут. Затем посолите, снимите с огня дайте остыть.
  4. Измельчите в кофемолке овсяные хлопья с семенами подсолнечника. Соедините массу с пшеничной мукой, добавьте приготовленные овощи. Посолите, поперчите и перемешайте. Сделайте шарики, затем с помощью сервировочные кольца сформируйте из них котлеты.
  5. Обжарьте их на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. После этого – поставьте в духовку, разогретую до 180˚С, на 15 минут.
  6. Приготовьте овощи: натрите морковь на терке для корейской моркови, нарежьте слайсами красный лук, полейте овощи маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке в течение 25 минут.
  7. Приготовьте заправку для овощей: обжарьте на масле семена подсолнечника и кориандра с добавлением красного молотого перца, перемешайте и прогрейте 1 минуту. Заправьте этой смесью запеченные овощи, добавьте сок лимона и снова перемешайте.
  8. Нарежьте фенхель продольными кусочками, замаринуйте в смеси масла, лимонного сока, соли и прованских трав в течение 5 минут. Для сладкого соуса – соедините горчицу, мед и лимонный сок.
  9. Сформируйте бургеры: разрежьте булочки по горизонтали. Смажьте разрезы соусом. На нижние половинки выложите лист салата, запеченные овощи, котлету и фенхель. Накройте верхней половинкой булочки. Готовый бургер проткните шпажкой, чтобы скрепить булочки и начинку.
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Асмик Гаспарян
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту Асмик Гаспарян.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: "Сегодня"
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