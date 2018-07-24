Диетический рецепт для пикника: свекольные бургеры от Асмик Гаспарян

Такие бургеры не навредят фигуре

Веганский бургер Фото: depositphotos.com

Диетические бургеры существуют! И сделать их можно из обычной свеклы. Рецептом приготовления самых вкусных и полезных бургеров этого лета поделилась победительница кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян.

Свекольные бургеры от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

2 моркови

2 запеченные свеклы

1 огурец

1 луковицу

1 цукини

1 фенхель

3 листа салата

5 шампиньонов

330 г муки

70 г овсяных хлопьев

5 г сухих быстрых дрожжей

1 лимон

60 мл меда

100 г очищенных семечек подсолнуха

150 мл растительного масла

60 мл горчицы

2 зубчика чеснока

14 г семян кориандра

прованские травы

21 г соли

перец по вкусу

8 г сахара

100 мл воды

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Рецепт приготовления:

Приготовьте опару для теста: соедините дрожжи с водой и сахаром, оставьте на 15 минут. Перебейте в пюре предварительно запеченную свеклу, добавьте муку, соль, масло и воду, перемешайте и добавьте опару. Замесите тесто, оставьте в теплом месте до увеличения объема вдвое. Затем разделите на 3 части и сформируйте булочки. Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте подходить на 30 минут. Затем поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 ° С, на 25 минут. Приготовьте котлеты из цуккини: обжарьте на масле измельченные белый лук и чеснок в течение 2 минут. Добавьте тертую морковь, тертый цуккини и нарезанные кубиком шампиньоны, обжарьте в течение 10 минут. Затем посолите, снимите с огня дайте остыть. Измельчите в кофемолке овсяные хлопья с семенами подсолнечника. Соедините массу с пшеничной мукой, добавьте приготовленные овощи. Посолите, поперчите и перемешайте. Сделайте шарики, затем с помощью сервировочные кольца сформируйте из них котлеты. Обжарьте их на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. После этого – поставьте в духовку, разогретую до 180˚С, на 15 минут. Приготовьте овощи: натрите морковь на терке для корейской моркови, нарежьте слайсами красный лук, полейте овощи маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке в течение 25 минут. Приготовьте заправку для овощей: обжарьте на масле семена подсолнечника и кориандра с добавлением красного молотого перца, перемешайте и прогрейте 1 минуту. Заправьте этой смесью запеченные овощи, добавьте сок лимона и снова перемешайте. Нарежьте фенхель продольными кусочками, замаринуйте в смеси масла, лимонного сока, соли и прованских трав в течение 5 минут. Для сладкого соуса – соедините горчицу, мед и лимонный сок. Сформируйте бургеры: разрежьте булочки по горизонтали. Смажьте разрезы соусом. На нижние половинки выложите лист салата, запеченные овощи, котлету и фенхель. Накройте верхней половинкой булочки. Готовый бургер проткните шпажкой, чтобы скрепить булочки и начинку.

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

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