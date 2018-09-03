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Диетический торт из овощей и форели: рецепт Асмик Гаспарян

Рецепт низкокалорийной праздничной закуски от победительницы кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба
Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Торт из молодых овощей – невероятное сочетание сочных овощей и нежной форели в сливочном соусе с воздушным бисквитом. Это блюдо удивит вас своим особенным, незабываемым вкусом.

Диетический торт из овощей от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

  • Молодая свекла – 2 шт. 
  • Молодая морковь – 3 шт. 
  • Молодая краснокачанная капуста – 1/4 шт. 
  • Редис – 4 шт. 
  • Сельдерей – 2 г 
  • Рисовая мука – 300 г 
  • Яйца – 6 шт. 
  • Сахар – 50 г 
  • Разрыхлитель – 5 г 
  • Масло – 140 мл 
  • Сливочное масло – 20 г 
  • Форель – 450 г 
  • Творог – 400 г 
  • Сливки (33%) – 400 мл 
  • Желатин – 15 г 
  • Лайм – 1 шт. 
  • Фисташки – 100 г 
  • Соль – 18 г 
  • Черный молотый перец – 11 г 
  • Свежий мангольд – 1 пучок 
  • Вода – 75 мл
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром, соедините рисовую муку с разрыхлителем. Порционно просеивая, введите сухую смесь к яичной массе. Добавьте масло и соль, перемешайте. Постелите пергамент дно разъемной формы, смажьте стороны сливочным маслом, вылейте в форму тесто. Выпекайте бисквит в духовке, разогретой до 160 ° С, в течение 30 минут . Дайте остыть.
  2. Приготовьте крем-мусс: залейте желатин водой, оставьте набухать на 5 минут. Затем растопите в микроволновке. Натрите свеклу, выжмите из нее через марлю сок. Форель перебейте в измельчителе до однородной массы. Добавьте сливки и творог. Затем добавьте соль, перец и свекольный сок, перебейте блендером до однородности. Добавьте к рыбной массе отдельно взбитые сливки и растопленный желатин, аккуратно перемешайте. Переложите массу в кондитерский мешок с гладкой насадкой.
  3. Приготовьте овощную начинку: нашинкуйте порознь стебли сельдерея и капусту, натрите морковь и редис. Отожмите сок из редиса. Полейте овощи соком лайма, посолите, поперчите, осторожно перемешайте.
  4. Сформируйте торт. Разрежьте бисквит по горизонтали на 2 коржа. Вставьте в форму бордюрную ленту, выложите на низ формы один корж, выжмите на него мусс слоем 5 мм. Заполните муссом боковой зазор между бисквитом и бордюрной лентой.
  5. Далее положите послойно сельдерей, редис, морковь и капусту, промазывая каждый слой овощей крем-муссом. На верхний слой мусса выложите второй корж. Выжмите на него мусс спиралью, по краям – сделайте из крем-мусса капли.
  6. Поставьте торт в холодильник на 30 минут. Затем достаньте его из формы, снимите бордюрную ленту. Измельчите фисташки и присыпьте ими нижнюю треть торта. Над фисташками выложите слайсы редиса и листы мангольда. Сверху украсьте торт слайсами свежей свеклы, моркови и редиса.

Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: "Сегодня"
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