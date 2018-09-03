Диетический торт из овощей и форели: рецепт Асмик Гаспарян

Рецепт низкокалорийной праздничной закуски от победительницы кулинарного шоу

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Торт из молодых овощей – невероятное сочетание сочных овощей и нежной форели в сливочном соусе с воздушным бисквитом. Это блюдо удивит вас своим особенным, незабываемым вкусом.

Диетический торт из овощей от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

Молодая свекла – 2 шт.

Молодая морковь – 3 шт.

Молодая краснокачанная капуста – 1/4 шт.

Редис – 4 шт.

Сельдерей – 2 г

Рисовая мука – 300 г

Яйца – 6 шт.

Сахар – 50 г

Разрыхлитель – 5 г

Масло – 140 мл

Сливочное масло – 20 г

Форель – 450 г

Творог – 400 г

Сливки (33%) – 400 мл

Желатин – 15 г

Лайм – 1 шт.

Фисташки – 100 г

Соль – 18 г

Черный молотый перец – 11 г

Свежий мангольд – 1 пучок

Вода – 75 мл

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Рецепт приготовления:

Приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром, соедините рисовую муку с разрыхлителем. Порционно просеивая, введите сухую смесь к яичной массе. Добавьте масло и соль, перемешайте. Постелите пергамент дно разъемной формы, смажьте стороны сливочным маслом, вылейте в форму тесто. Выпекайте бисквит в духовке, разогретой до 160 ° С, в течение 30 минут . Дайте остыть. Приготовьте крем-мусс: залейте желатин водой, оставьте набухать на 5 минут. Затем растопите в микроволновке. Натрите свеклу, выжмите из нее через марлю сок. Форель перебейте в измельчителе до однородной массы. Добавьте сливки и творог. Затем добавьте соль, перец и свекольный сок, перебейте блендером до однородности. Добавьте к рыбной массе отдельно взбитые сливки и растопленный желатин, аккуратно перемешайте. Переложите массу в кондитерский мешок с гладкой насадкой. Приготовьте овощную начинку: нашинкуйте порознь стебли сельдерея и капусту, натрите морковь и редис. Отожмите сок из редиса. Полейте овощи соком лайма, посолите, поперчите, осторожно перемешайте. Сформируйте торт. Разрежьте бисквит по горизонтали на 2 коржа. Вставьте в форму бордюрную ленту, выложите на низ формы один корж, выжмите на него мусс слоем 5 мм. Заполните муссом боковой зазор между бисквитом и бордюрной лентой. Далее положите послойно сельдерей, редис, морковь и капусту, промазывая каждый слой овощей крем-муссом. На верхний слой мусса выложите второй корж. Выжмите на него мусс спиралью, по краям – сделайте из крем-мусса капли. Поставьте торт в холодильник на 30 минут. Затем достаньте его из формы, снимите бордюрную ленту. Измельчите фисташки и присыпьте ими нижнюю треть торта. Над фисташками выложите слайсы редиса и листы мангольда. Сверху украсьте торт слайсами свежей свеклы, моркови и редиса.

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