Диетический торт "Птичье молоко": пошаговый рецепт с видео

Рецепт низкокалорийного домашнего торта

Торт "Птичье молоко" – любимый для всех поколений. Это нежный десерт из суфле с шоколадной глазурью. Его можно есть хоть каждый день, и он не надоест, хотя это и опасно для фигуры. Кондитер Марина Иванченко поделилась диетической версией "Птичьего молока".

Торт "Птичье молоко": пп рецепт

Торт "Птичье молоко" Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

200 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

100 г пюре из свеклы

100 г яблочного пюре

25 г миндальной муки

50 г нутовой муки

50 г муки из коричневого риса

2 яйца

18 г какао

Щепотка соли

5 соды

3 г разрыхлителя

0.2 г ксантановой камеди

5 г мальтитола

Для начинки:

100 г смородинового пюре

Молоко

Замоченный желатин

Вода

2 яйца

5 г мальтитола

Способ приготовления:

Смешайте все виды муки. Добавьте соль, соду, разрыхлитель, какао и ксантановую камедь. Взбейте яйца с мальтитолом в белую пену. Добавьте свекольное пюре и тщательно перемешайте. Добавьте мучную смесь и яблочное пюре. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровняйте лопаткой и выпекайте при 160 ºС примерно 30 минут. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с мальтитолом. Поставьте молоко (около чашки) на плиту. Добавьте желтки и заварите крем на слабом огне, все время помешивая. Когда крем загустеет, добавьте замоченный желатин (10 г) и смородиновое пюре. Остудите до комнатной температуры. Смешайте небольшое количество воды с мальтитолом. Взбейте белки и влейте сироп. Добавьте фруктовую смесь, перемешайте. Соберите торт. Вырежьте коржи из теста. Нижний должен быть немного больше верхнего. Оберните форму пленкой и положите нижний корж и половину начинки. Сверху поместите еще один корж и оставшийся крем. Поставьте в морозилку на пять часов.

Как украсить торт

Посыпьте торт просеянным какао-порошком, украсьте свежими ягодами и листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом. "Сегодня" также делились рецептом торта "Три молока".

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