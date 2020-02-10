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Диетический торт "Птичье молоко": пошаговый рецепт с видео

Рецепт низкокалорийного домашнего торта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59

Торт "Птичье молоко" – любимый для всех поколений. Это нежный десерт из суфле с шоколадной глазурью. Его можно есть хоть каждый день, и он не надоест, хотя это и опасно для фигуры. Кондитер Марина Иванченко поделилась диетической версией "Птичьего молока".

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Торт "Птичье молоко": пп рецепт

Торт "Птичье молоко"
Торт "Птичье молоко"
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 200 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г пюре из свеклы
  • 100 г яблочного пюре
  • 25 г миндальной муки
  • 50 г нутовой муки
  • 50 г муки из коричневого риса
  • 2 яйца
  • 18 г какао
  • Щепотка соли
  • 5 соды
  • 3 г разрыхлителя
  • 0.2 г ксантановой камеди
  • 5 г мальтитола

Для начинки:

  • 100 г смородинового пюре
  • Молоко
  • Замоченный желатин
  • Вода
  • 2 яйца
  • 5 г мальтитола

Способ приготовления:

  1. Смешайте все виды муки. Добавьте соль, соду, разрыхлитель, какао и ксантановую камедь.
  2. Взбейте яйца с мальтитолом в белую пену. Добавьте свекольное пюре и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте мучную смесь и яблочное пюре.
  4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровняйте лопаткой и выпекайте при 160 ºС примерно 30 минут.
  5. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с мальтитолом.
  6. Поставьте молоко (около чашки) на плиту. Добавьте желтки и заварите крем на слабом огне, все время помешивая. Когда крем загустеет, добавьте замоченный желатин (10 г) и смородиновое пюре. Остудите до комнатной температуры.
  7. Смешайте небольшое количество воды с мальтитолом.
  8. Взбейте белки и влейте сироп. Добавьте фруктовую смесь, перемешайте.
  9. Соберите торт. Вырежьте коржи из теста. Нижний должен быть немного больше верхнего.
  10. Оберните форму пленкой и положите нижний корж и половину начинки. Сверху поместите еще один корж и оставшийся крем. Поставьте в морозилку на пять часов.

Как украсить торт

Посыпьте торт просеянным какао-порошком, украсьте свежими ягодами и листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом. "Сегодня" также делились рецептом торта "Три молока".

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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