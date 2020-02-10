Диетический торт "Птичье молоко": пошаговый рецепт с видео
Рецепт низкокалорийного домашнего торта
Торт "Птичье молоко" – любимый для всех поколений. Это нежный десерт из суфле с шоколадной глазурью. Его можно есть хоть каждый день, и он не надоест, хотя это и опасно для фигуры. Кондитер Марина Иванченко поделилась диетической версией "Птичьего молока".
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Торт "Птичье молоко": пп рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 200 ккал
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г пюре из свеклы
- 100 г яблочного пюре
- 25 г миндальной муки
- 50 г нутовой муки
- 50 г муки из коричневого риса
- 2 яйца
- 18 г какао
- Щепотка соли
- 5 соды
- 3 г разрыхлителя
- 0.2 г ксантановой камеди
- 5 г мальтитола
Для начинки:
- 100 г смородинового пюре
- Молоко
- Замоченный желатин
- Вода
- 2 яйца
- 5 г мальтитола
Способ приготовления:
- Смешайте все виды муки. Добавьте соль, соду, разрыхлитель, какао и ксантановую камедь.
- Взбейте яйца с мальтитолом в белую пену. Добавьте свекольное пюре и тщательно перемешайте.
- Добавьте мучную смесь и яблочное пюре.
- Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровняйте лопаткой и выпекайте при 160 ºС примерно 30 минут.
- Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с мальтитолом.
- Поставьте молоко (около чашки) на плиту. Добавьте желтки и заварите крем на слабом огне, все время помешивая. Когда крем загустеет, добавьте замоченный желатин (10 г) и смородиновое пюре. Остудите до комнатной температуры.
- Смешайте небольшое количество воды с мальтитолом.
- Взбейте белки и влейте сироп. Добавьте фруктовую смесь, перемешайте.
- Соберите торт. Вырежьте коржи из теста. Нижний должен быть немного больше верхнего.
- Оберните форму пленкой и положите нижний корж и половину начинки. Сверху поместите еще один корж и оставшийся крем. Поставьте в морозилку на пять часов.
Как украсить торт
Посыпьте торт просеянным какао-порошком, украсьте свежими ягодами и листиками мяты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом. "Сегодня" также делились рецептом торта "Три молока".
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