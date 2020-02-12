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Диетический ужин для похудения: ТОП-5 рецептов блюд из рыбы

Самый правильный ужин для похудения – рыба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Рыба на ужин
Рыба на ужин
Фото: freepik.com

Рыба – один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз. Эти вещества также способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней. Омега-3 помогают наладить метаболизм и снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Поэтому так важно включить рыбные блюда в свое меню. Отличным гарниром к рыбе станет отварной рис или кускус, а также тушеная стручковая фасоль или свежие нарезанные овощи.

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Хек в пароварке с лимоном

Рыба в пароварке
Рыба в пароварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 тушка хека
  • Соль, перец – по вкусу
  • Приправы для рыбы – по вкусу
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Зелень – несколько веточек
  • Нарезанный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы.
  2. На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона.
  3. Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.
  4. На гарнир подавать тушеную стручковую фасоль со сметаной или рис с овощами.

Рыбное филе в духовке с овощами

Запеченная рыба с овощами
Запеченная рыба с овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 больших филе морской белой рыбы
  • Сок половины лимона
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 большой красный сладкий перец
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний молодой кабачок-цукини
  • 1 большая луковица лука-порея
  • Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
  2. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
  3. Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
  4. Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
  5. В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
  6. Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
  7. У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
  8. В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
  9. Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
  10. Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.
  11. Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".

Тефтели из трески и кабачка в томатном соусе

Тефтели из рыбы
Тефтели из рыбы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе трески
  • 1 яйцо
  • 1 маленький кабачок
  • 4 ст.л. молотых сухарей
  • Мускатный орех
  • Молотый перец
  • Соль

Для соуса:

  • 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 маленький перец чили
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль
  • Сахар
  • Петрушка – для подачи

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
  2. Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
  3. Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
  4. Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
  5. Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.
  6. Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.

Форель с зеленым салатом

Форель с зеленым салатом
Форель с зеленым салатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 стейка форели
  • Сок половины лайма
  • Смесь перцев, соль
  • Оливковое масло

Для салата:

  • 200 г листьев мангольда
  • Половина лайма
  • 1 красная луковица
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • Сок половины лайма
  • 1/2 ч.л. жидкого меда
  • Молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
  2. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
  4. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
  5. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Рыбное филе в мультиварке

Филе окуня в мультиварке
Филе окуня в мультиварке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Филе окуня – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Спаржа – 1 пучок
  • Зелень укропа – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Филе окуня промываем под проточной водой и просушиваем бумажным полотенцем. Натираем солью и перчим.
  2. Лимон нарезаем дольками. Отмеряем фольгу и отрезаем листы такого размера, чтоб можно было завернуть части филе окуня.
  3. В центр каждого листа фольги выкладываем филе окуня, а сверху на него укладываем лимонные дольки. Потом заворачиваем его в фольгу, чтоб оно тушилось в собственном соку.
  4. Выкладываем в чашу мультиварки рыбное филе, завернутое в фольгу. Выставляем режим "Тушение" и готовим в течение 30 минут. После этого проверяем нашего окуня на готовность, развернув фольгу. Если нужно, готовим еще несколько минут.
  5. Достаем рыбу из мультиварки и снимаем фольгу.
  6. На тарелку выкладываем немного приготовленной спаржи, на него аккуратно размещаем готовое филе окуня. Украшаем дольками лимона и веточкой укропа. Подаем блюдо теплым с овощным гарниром – запеченным картофелем и свежими помидорами.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.

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Источник: Сегодня
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