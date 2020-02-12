Диетический ужин для похудения: ТОП-5 рецептов блюд из рыбы
Самый правильный ужин для похудения – рыба
Рыба – один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз. Эти вещества также способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней. Омега-3 помогают наладить метаболизм и снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.
Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:
Поэтому так важно включить рыбные блюда в свое меню. Отличным гарниром к рыбе станет отварной рис или кускус, а также тушеная стручковая фасоль или свежие нарезанные овощи.
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Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 тушка хека
- Соль, перец – по вкусу
- Приправы для рыбы – по вкусу
- Лимон – 1/2 шт.
- Зелень – несколько веточек
- Нарезанный лук – 1 шт.
Способ приготовления:
- Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы.
- На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона.
- Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.
- На гарнир подавать тушеную стручковую фасоль со сметаной или рис с овощами.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 больших филе морской белой рыбы
- Сок половины лимона
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 средняя луковица
- 1 большой красный сладкий перец
- 1/2 ч.л. сахара
- 1 средняя морковь
- 1 средний молодой кабачок-цукини
- 1 большая луковица лука-порея
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
- Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
- Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
- Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
- В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
- Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
- У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
- В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
- Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
- Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.
- Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе трески
- 1 яйцо
- 1 маленький кабачок
- 4 ст.л. молотых сухарей
- Мускатный орех
- Молотый перец
- Соль
Для соуса:
- 500 г пассаты (протертых помидоров в собственном соку)
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 1 маленький перец чили
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль
- Сахар
- Петрушка – для подачи
Способ приготовления:
- Приготовить соус. Лук и стебель сельдерея мелко нарезать и готовить на сковороде в оливковом масле до мягкости, добавить мелко нарезанный перец чили, влить пассату, довести до кипения, посолить, добавить сахар по вкусу. Оставить в теплом месте.
- Филе трески измельчить в кухонном комбайне. Кабачок натереть на терке и хорошо отжать.
- Смешать рыбу, кабачок, молотые сухари, яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец, посолить. Перемешать до однородной массы.
- Приготовленный заранее соус поставить на огонь, довести до кипения.
- Сделать из рыбного фарша шарики размером с грецкий орех и опустить их в кипящий соус. Тушить около 20 минут, перевернув один раз и следя, чтобы соус не выкипал.
- Подавать рыбные тефтели с отварным рисом, посыпав зеленью петрушки.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 стейка форели
- Сок половины лайма
- Смесь перцев, соль
- Оливковое масло
Для салата:
- 200 г листьев мангольда
- Половина лайма
- 1 красная луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- Сок половины лайма
- 1/2 ч.л. жидкого меда
- Молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
- Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
- Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
- Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
- Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Филе окуня – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Спаржа – 1 пучок
- Зелень укропа – 1 пучок
Способ приготовления:
- Филе окуня промываем под проточной водой и просушиваем бумажным полотенцем. Натираем солью и перчим.
- Лимон нарезаем дольками. Отмеряем фольгу и отрезаем листы такого размера, чтоб можно было завернуть части филе окуня.
- В центр каждого листа фольги выкладываем филе окуня, а сверху на него укладываем лимонные дольки. Потом заворачиваем его в фольгу, чтоб оно тушилось в собственном соку.
- Выкладываем в чашу мультиварки рыбное филе, завернутое в фольгу. Выставляем режим "Тушение" и готовим в течение 30 минут. После этого проверяем нашего окуня на готовность, развернув фольгу. Если нужно, готовим еще несколько минут.
- Достаем рыбу из мультиварки и снимаем фольгу.
- На тарелку выкладываем немного приготовленной спаржи, на него аккуратно размещаем готовое филе окуня. Украшаем дольками лимона и веточкой укропа. Подаем блюдо теплым с овощным гарниром – запеченным картофелем и свежими помидорами.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.
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