Диетологи назвали лучшие соки для укрепления иммунитета

Свежевыжатые соки – это природный кладезь витаминов. Они не только помогут утолить жажду, но и разнообразят ваш рацион и помогут избавиться от многих недугов. Свежевыжатые соки обладают большой лечебной и питательной деятельностью.

Яблочный сок содержит массу полезных веществ: витамин С, железо, соли калия, магний и фосфор. Помимо этого, он еще и низкокалориен. Яблочный сок полезен детям и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при пониженной кислотности и малокровии.

Морковный сок можно вполне использовать как лекарство. Он включает огромное количество каротина, который в организме превращается в витамин А. Заслуги морковного сока неоспоримы: он укрепляет зубы, увеличивает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, повышает аппетит, улучшает зрение, повышает тонус и укрепляет нервную систему. Для лучшего усвоения морковный сок рекомендуется смешивать с молочными продуктами: сливками, молоком или кефиром.

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Свекольный сок - отличное средство для детокса. Его можно пить с медом, лимонным или морковным соком. Но существуют некоторые важные правила приема свекольного сока. Его нельзя пить большими порциями, так как большая доза способна вызвать тошноту и даже головокружение. Также свекольный сок не следует употреблять сразу после приготовления – должно пройти не менее 30 минут.

Апельсиновый сок помогает при авитаминозах и лечении простудных заболеваний. Он повышает тонус, укрепляет кровеносные сосуды и снимает усталость. Свежевыжатый апельсиновый сок рекомендуют при повышенных физических нагрузках. Но при гастритах с повышенной кислотностью и расстройствах кишечника от него лучше воздержаться.

Вишневый сок является хорошим средством лечения и профилактики анемии, поскольку содержит много фолиевой кислоты и железа, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов.

Черносмородиновый сок употребляют как поливитаминное, противовоспалительное и общеукрепляющее средство. Это отличный источник аскорбиновой кислоты.

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