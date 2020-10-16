Диковинка или обычное дело. Что готовят с мяса крокодила и будет ли на него спрос в Украине
Обычно готовят суп с мясом аллигатора или на бульоне из него
Обещали, что мясо крокодила в Украине станет доступным, как курятина. Понравится ли оно украинцам и сколько будет стоять – далее в материале.
По словам Шона Татенда, который приехал из Зимбабве в Украину три года назад, в его родных краях мясо крокодила деликатесом не считают.
В большинстве случаев, в Зимбабве можно найти мясо крокодила в супермаркете, где обычно покупают такое мясо, как курятина, свинина или рыба. В ресторанах блюдо из мяса пресмыкающегося стоит около шести долларов.
Африканец говорит, что обычно готовят суп с мясом аллигатора или на бульоне из него. Также тушат крокодила с привычными нам продуктами или жарят и подают с лаймом, блюдо подобное шашлыку.
Вкус крокодила специфический, рассказывает повар Игорь. Пытаясь пояснить его на привычных для украинцев продуктах, он говорит, что можно примерно соединить рыбу и куриное филе, и этот вкус будет напоминать крокодилье мясо.
В Украине крокодила можно заказать в Интернете живого. За пресмыкающегося 30 сантиметров длиной просят до 9 тысяч гривен.
А вот за рубежом мясо крокодила подают чуть ли не в каждом ресторане. По словам жителя Днепра, Евгения Гессена, там берете мясо крокодила и других животных, таких как лама, кенгуру и зебра, набираете в тарелку и относите повару. А он вам на месте его и готовит.
Но будет ли спрос на мясо крокодила в Украине и сколько оно будет стоить – пока экономисты прогнозировать не берутся.
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