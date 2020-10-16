Диковинка или обычное дело. Что готовят с мяса крокодила и будет ли на него спрос в Украине

Обычно готовят суп с мясом аллигатора или на бульоне из него

Обещали, что мясо крокодила в Украине станет доступным, как курятина. Понравится ли оно украинцам и сколько будет стоять – далее в материале.

Сюжет Аймины Арнаут, Евгения Шпака и Андрея Миронюка Видео: Сегодня

По словам Шона Татенда, который приехал из Зимбабве в Украину три года назад, в его родных краях мясо крокодила деликатесом не считают.

Что готовят из мяса крокодила

В большинстве случаев, в Зимбабве можно найти мясо крокодила в супермаркете, где обычно покупают такое мясо, как курятина, свинина или рыба. В ресторанах блюдо из мяса пресмыкающегося стоит около шести долларов.

Что готовят с мяса крокодила Фото: Depositphotos

Африканец говорит, что обычно готовят суп с мясом аллигатора или на бульоне из него. Также тушат крокодила с привычными нам продуктами или жарят и подают с лаймом, блюдо подобное шашлыку.

На что по вкусу похоже мясо крокодила

Вкус крокодила специфический, рассказывает повар Игорь. Пытаясь пояснить его на привычных для украинцев продуктах, он говорит, что можно примерно соединить рыбу и куриное филе, и этот вкус будет напоминать крокодилье мясо.

В Украине крокодила можно заказать в Интернете живого. За пресмыкающегося 30 сантиметров длиной просят до 9 тысяч гривен.

В Зимбабве можно найти мясо крокодила в супермаркете Фото: Pixabay

А вот за рубежом мясо крокодила подают чуть ли не в каждом ресторане. По словам жителя Днепра, Евгения Гессена, там берете мясо крокодила и других животных, таких как лама, кенгуру и зебра, набираете в тарелку и относите повару. А он вам на месте его и готовит.

Но будет ли спрос на мясо крокодила в Украине и сколько оно будет стоить – пока экономисты прогнозировать не берутся.

Ранее мы выяснили, какими свойствами обладает самый полезный орех в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться