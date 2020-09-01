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Дима Коляденко поделился рецептом любимого салата

Сегодня, 13:45

Такой салат-закуску из печени трески часто готовила его мама

В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Дима Коляденко показал, как приготовить салат из печени трески под названием "Восторг". Шоумен признался, что это блюдо часто делала его мама.

Пошаговый рецепт салата из печени трески с видео смотрите ниже.

Салат из печени трески от Димы Коляденко

Ведущая Мария Мельник и шоумен Дима Коляденко
Ведущая Мария Мельник и шоумен Дима Коляденко
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 упаковка печени трески
  • 1 вареное яйцо
  • 1 соленый огурец
  • 200 г твердого сыра
  • Батон – для гренок
  • 1/2 пучка зеленого лука
  • Хмели-сунели
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Разомните печень трески, вареное яйцо, добавьте измельченный соленый огурец и лук.
  2. Добавьте хмели-сунели, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Батон нарежьте, подсушите на сковороде, в духовке или тостере.
  4. Намажьте смесь на гренки и подавайте.

На заметку

Печень трески – очень полезный продукт. В холодных странах именно она помогает людям переносить тяжелый климат и поддерживает иммунитет.

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из куриной печени, а также писали, как сделать быстрый салат с зеленым горошком и фетой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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