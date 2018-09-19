Для десертов и выпечки: как приготовить соленую карамель

Чтобы получить ароматную домашнюю карамель, вам понадобится лишь несколько ингредиентов

Домашняя соленая карамель Фото: depositphotos.com

Соленую карамель легко приготовить в домашних условиях. Готовый десерт можно ароматизировать корицей, ванилью или даже лавандой. Это идеальное дополнение к утренним тостам, десертам и выпечке.

Домашняя соленая карамель

Ингредиенты:

200 г сахара

200 г сливок 20-30 %

50 г сливочного масла

3 г морской соли

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Рецепт приготовления:

Насыпать сахар в сотейник с толстым дном. В центр на сахар положить сливочное масло. Нагревать на слабом огне до растворения сахара и масла. Старайтесь не размешивать смесь лопаткой, а просто встряхивайте сотейник по мере необходимости. Смесь должна приобрести красивый золотистый оттенок. Тонкой струйкой влить сливки. Обязательно наденьте кухонную перчатку, чтобы не обжечь руку. Соус сначала сильно запузырится от разницы температур, но потом восстановит свою текстуру. Если вам нужен жидкий соус, варите 3 минуты. Через 3-4 минуты он приобретет консистенцию сметаны, а через 6-7 минут – ириски. Добавьте в теплую карамель морскую соль и перемешайте. Процедите через сито в банку с крышкой. Соленую карамель можно хранить в холодильнике около 2-х месяцев.

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