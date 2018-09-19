Для десертов и выпечки: как приготовить соленую карамель
Чтобы получить ароматную домашнюю карамель, вам понадобится лишь несколько ингредиентов
Соленую карамель легко приготовить в домашних условиях. Готовый десерт можно ароматизировать корицей, ванилью или даже лавандой. Это идеальное дополнение к утренним тостам, десертам и выпечке.
Домашняя соленая карамель
Ингредиенты:
- 200 г сахара
- 200 г сливок 20-30 %
- 50 г сливочного масла
- 3 г морской соли
Рецепт приготовления:
- Насыпать сахар в сотейник с толстым дном. В центр на сахар положить сливочное масло.
- Нагревать на слабом огне до растворения сахара и масла. Старайтесь не размешивать смесь лопаткой, а просто встряхивайте сотейник по мере необходимости. Смесь должна приобрести красивый золотистый оттенок.
- Тонкой струйкой влить сливки. Обязательно наденьте кухонную перчатку, чтобы не обжечь руку. Соус сначала сильно запузырится от разницы температур, но потом восстановит свою текстуру.
- Если вам нужен жидкий соус, варите 3 минуты. Через 3-4 минуты он приобретет консистенцию сметаны, а через 6-7 минут – ириски. Добавьте в теплую карамель морскую соль и перемешайте.
- Процедите через сито в банку с крышкой. Соленую карамель можно хранить в холодильнике около 2-х месяцев.
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Источник: "Сегодня"