Для гурманов: салат из хурмы, мандаринов и козьего сыра

Такой салат обязательно понравится любителям необычных сочетаний

Салат из хурмы и мандаринов Фото: depositphotos.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте яркий и полезный салат из хурмы с мандаринами, сыром и ароматной заправкой.

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Ингредиенты:

6-7 мандаринов без косточек

2 больших медовых хурмы

200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. меда

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ст.л. лимоного сока

3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам. Очищенную хурму нарезать средними кусочками. Перемешать все ингредиенты для заправки. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

На заметку: Хурма улучшает зрение, позитивно влияет на сердце и даже избавляет от депрессии. Едят ягоду обычно свежей. Если не любите терпкость – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.

Смотрите видео о полезных свойствах хурмы: