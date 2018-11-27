Для гурманов: салат из хурмы, мандаринов и козьего сыра
Такой салат обязательно понравится любителям необычных сочетаний
Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте яркий и полезный салат из хурмы с мандаринами, сыром и ароматной заправкой.
Салат из хурмы, мандаринов и сыра
Ингредиенты:
- 6-7 мандаринов без косточек
- 2 больших медовых хурмы
- 200 г мягкого козьего сыра
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. меда
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. лимоного сока
- 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
- Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
- Перемешать все ингредиенты для заправки.
- Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
- Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.
На заметку: Хурма улучшает зрение, позитивно влияет на сердце и даже избавляет от депрессии. Едят ягоду обычно свежей. Если не любите терпкость – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.
Смотрите видео о полезных свойствах хурмы: