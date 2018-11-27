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Для гурманов: салат из хурмы, мандаринов и козьего сыра

Такой салат обязательно понравится любителям необычных сочетаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:45
Салат из хурмы и мандаринов Фото: depositphotos.com
Салат из хурмы и мандаринов Фото: depositphotos.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте яркий и полезный салат из хурмы с мандаринами, сыром и ароматной заправкой. 

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Ингредиенты:

  • 6-7 мандаринов без косточек
  • 2 больших медовых хурмы
  • 200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. меда
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. лимоного сока
  • 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)
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Рецепт приготовления:

  1. Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
  2. Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
  3. Перемешать все ингредиенты для заправки.
  4. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр. 
  5. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

На заметку: Хурма улучшает зрение, позитивно влияет на сердце и даже избавляет от депрессии. Едят ягоду обычно свежей. Если не любите терпкость – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также делились рецептом вкусного пирога с хурмой, изюмом и орехами.

Смотрите видео о полезных свойствах хурмы:

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