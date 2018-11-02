Для гурманов: в Нидерландах выпустили тюльпановую водку

Напиток пользуется большой популярностью

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Тюльпаны – не только красивые цветы, но и неплохое сырье для производства водки. Необычный алкогольный напиток создал голландский кинорежиссер и предприниматель Джорис Путман. Над рецептом он работал в течение нескольких лет. Пробы проводились на небольшом ликеро-водочном заводе Clusius Craft Distillers, который принадлежит создателю напитка.

После многочисленных попыток и экспериментов Путман добился идеального вкуса тюльпановой водки. Она так понравилась голландцам, что ее даже наливают в самых дорогих ресторанах.

"Сейчас Tulip Vodka пользуется популярностью даже в ресторанах с мишленовскими звездами", – говорит Джорис Путман.

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Пока существует два вида тюльпановой водки – Pure за 295 и Premium за 48 евро за бутылку. Для производства первой Путман использовал около 350 тюльпановых луковиц, для последней – около 40.

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