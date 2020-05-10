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Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

Такой коктейль готовится очень просто и быстро

Ирина Павлина
Сегодня, 08:30

Этот вкусный и легкий коктейль идеален для домашней вечеринки. Сочетание ананаса, лайма, имбиря, белого рома и мяты делает его по-настоящему освежающим. Только обратите внимание, чтобы ананас был спелым и сочным – так коктейль будет еще лучше.

Коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ингредиенты:

  • 500 г свежих ананасов
  • 60 мл сока лайма
  • 1 ст.л. тертого имбиря
  • 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
  • 125 мл белого рома
  • 750 мл холодной воды
  • Лед
  • Листочки мяты для сервировки

Ананасовый коктейль
Ананасовый коктейль
Фото: freepik.com

Рецепт приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
  2. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать.
  3. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
  4. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Пина колада. Кроме этого, мы делились рецептом коктейля "Секс на пляже".

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Источник: Сегодня
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