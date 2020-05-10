Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

Такой коктейль готовится очень просто и быстро

Этот вкусный и легкий коктейль идеален для домашней вечеринки. Сочетание ананаса, лайма, имбиря, белого рома и мяты делает его по-настоящему освежающим. Только обратите внимание, чтобы ананас был спелым и сочным – так коктейль будет еще лучше.

Коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ингредиенты:

500 г свежих ананасов

60 мл сока лайма

1 ст.л. тертого имбиря

110 г мелкого сахара, желательно коричневого

125 мл белого рома

750 мл холодной воды

Лед

Листочки мяты для сервировки

Ананасовый коктейль Фото: freepik.com

Рецепт приготовления:

Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.

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