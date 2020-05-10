Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря
Такой коктейль готовится очень просто и быстро
Этот вкусный и легкий коктейль идеален для домашней вечеринки. Сочетание ананаса, лайма, имбиря, белого рома и мяты делает его по-настоящему освежающим. Только обратите внимание, чтобы ананас был спелым и сочным – так коктейль будет еще лучше.
Коктейль с ананасами, имбирем и мятой
Ингредиенты:
- 500 г свежих ананасов
- 60 мл сока лайма
- 1 ст.л. тертого имбиря
- 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
- 125 мл белого рома
- 750 мл холодной воды
- Лед
- Листочки мяты для сервировки
Рецепт приготовления:
- Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
- Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать.
- Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
- Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.
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Источник: Сегодня