Для летней вечеринки: три рецепта арбузных коктейлей с водкой
Чтобы приготовить вкусный напиток, вам понадобится качественный алкоголь и спелый сладкий арбуз
Арбуз и водка – идеальная пара для вечеринки на свежем воздухе. Мы выбрали для вас несколько рецептов освежающих арбузных коктейлей с добавлением водки.
Коктейль с арбузом, лаймом и водкой
Ингредиенты:
- 2 чашки с горкой кусочков арбуза без семечек
- 1/2 чашки арбузного сока
- 1/4 чашки свежевыжатого сока лайма
- 1/4 – 1/2 чашки простого сиропа
- 1/2 чашки – 1 чашка водки
- лед
- арбузные шарики или кусочки лайма – для украшения
Рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить простой сироп, смешайте в равных пропорциях сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился, остудите.
- Поместите кусочки арбуза и арбузный сок в блендер, взбейте.
- Добавьте сок лайма и 1/4 чашки простого сиропа, еще раз перемешайте. Влейте 1/2 стакана водки. Попробуйте, при необходимости добавьте больше водки или сиропа.
- Наполните высокие стаканы льдом и добавьте коктейль.
- Украсьте шариками арбуза и кусочками лайма. Подавайте с трубочкой.
Арбузный коктейль с водкой и медом
Ингредиенты:
- 8 чашек свежего арбуза, нарезанного кубиками
- 2 ст.л. сока лайма или лимона
- 2 ст.л. меда
- 1 стакан бутилированной воды
- 1 стакан арбузной или обычной водки
- лед
- мята
Рецепт приготовления:
- В блендере взбейте арбуз, сок лайма, мед и воду и до получения однородного пюре.
- Процедите через сито, чтобы убрать волокна и остатки семечек. Добавьте охлажденную водку и перемешайте.
- Подавайте вместе со льдом и мятой.
Коктейль из арбуза с водкой и клубникой
Ингредиенты:
- 1 чашка свежей клубникой
- 1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза
- 1-3 ст.л. сахара
- 3 ст.л.лимонного сока
- 1 чашка льда
- 1/4 чашки водки или белого рома
Рецепт приготовления:
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
- Перелейте в 2 стакана и подавайте.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.
Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:
Еще несколько материалов по теме:Клубничная "Маргарита": два рецепта летнего коктейля Цены на арбузы снижаться не будут - фермеры
Источник: "Сегодня"