Для летней вечеринки: три рецепта арбузных коктейлей с водкой

Чтобы приготовить вкусный напиток, вам понадобится качественный алкоголь и спелый сладкий арбуз

Арбузный коктейль Фото: pixabay.com

Арбуз и водка – идеальная пара для вечеринки на свежем воздухе. Мы выбрали для вас несколько рецептов освежающих арбузных коктейлей с добавлением водки.

Коктейль с арбузом, лаймом и водкой

Арбузный коктейль Фото: soufflebombay.com

Ингредиенты:

2 чашки с горкой кусочков арбуза без семечек

1/2 чашки арбузного сока

1/4 чашки свежевыжатого сока лайма

1/4 – 1/2 чашки простого сиропа

1/2 чашки – 1 чашка водки

лед

арбузные шарики или кусочки лайма – для украшения

Рецепт приготовления:

Чтобы приготовить простой сироп, смешайте в равных пропорциях сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился, остудите. Поместите кусочки арбуза и арбузный сок в блендер, взбейте. Добавьте сок лайма и 1/4 чашки простого сиропа, еще раз перемешайте. Влейте 1/2 стакана водки. Попробуйте, при необходимости добавьте больше водки или сиропа. Наполните высокие стаканы льдом и добавьте коктейль. Украсьте шариками арбуза и кусочками лайма. Подавайте с трубочкой.

Арбузный коктейль с водкой и медом

Коктейль из арбуза и водки Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

8 чашек свежего арбуза, нарезанного кубиками

2 ст.л. сока лайма или лимона

2 ст.л. меда

1 стакан бутилированной воды

1 стакан арбузной или обычной водки

лед

мята

Рецепт приготовления:

В блендере взбейте арбуз, сок лайма, мед и воду и до получения однородного пюре. Процедите через сито, чтобы убрать волокна и остатки семечек. Добавьте охлажденную водку и перемешайте. Подавайте вместе со льдом и мятой.

Коктейль из арбуза с водкой и клубникой

Коктейль из арбуза с клубникой Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 чашка свежей клубникой

1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза

1-3 ст.л. сахара

3 ст.л.лимонного сока

1 чашка льда

1/4 чашки водки или белого рома

Рецепт приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. Перелейте в 2 стакана и подавайте.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе: