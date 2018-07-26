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Для летней вечеринки: три рецепта арбузных коктейлей с водкой

Чтобы приготовить вкусный напиток, вам понадобится качественный алкоголь и спелый сладкий арбуз

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:00
Арбузный коктейль Фото: pixabay.com
Арбузный коктейль Фото: pixabay.com

Арбуз и водка – идеальная пара для вечеринки на свежем воздухе. Мы выбрали для вас несколько рецептов освежающих арбузных коктейлей с добавлением водки.

Коктейль с арбузом, лаймом и водкой

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Арбузный коктейль
Фото: soufflebombay.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки с горкой кусочков арбуза без семечек
  • 1/2 чашки арбузного сока
  • 1/4 чашки свежевыжатого сока лайма
  • 1/4 – 1/2 чашки простого сиропа
  • 1/2 чашки – 1 чашка водки
  • лед
  • арбузные шарики или кусочки лайма – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Чтобы приготовить простой сироп, смешайте в равных пропорциях сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился, остудите. 
  2. Поместите кусочки арбуза и арбузный сок в блендер, взбейте.
  3. Добавьте сок лайма и 1/4 чашки простого сиропа, еще раз перемешайте. Влейте 1/2 стакана водки. Попробуйте, при необходимости добавьте больше водки или сиропа. 
  4. Наполните высокие стаканы льдом и добавьте коктейль. 
  5. Украсьте шариками арбуза и кусочками лайма. Подавайте с трубочкой. 
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Арбузный коктейль с водкой и медом

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Коктейль из арбуза и водки
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 8 чашек свежего арбуза, нарезанного кубиками
  • 2 ст.л. сока лайма или лимона
  • 2 ст.л. меда
  • 1 стакан бутилированной воды
  • 1 стакан арбузной или обычной водки
  • лед
  • мята

Рецепт приготовления:

  1. В блендере взбейте арбуз, сок лайма, мед и воду и до получения однородного пюре.
  2. Процедите через сито, чтобы убрать волокна и остатки семечек. Добавьте охлажденную водку и перемешайте.
  3. Подавайте вместе со льдом и мятой. 

Коктейль из арбуза с водкой и клубникой

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Коктейль из арбуза с клубникой
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежей клубникой
  • 1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза
  • 1-3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л.лимонного сока
  • 1 чашка льда
  • 1/4 чашки водки или белого рома 

Рецепт приготовления:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
  2. Перелейте в 2 стакана и подавайте.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

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Источник: "Сегодня"
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