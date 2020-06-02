Для летней вечеринки: три рецепта легких алкогольных коктейлей

Лучшие домашние коктейли для лета

Ищете рецепт необычного коктейля для домашней вечеринки? Тогда обязательно возьмите на заметку простые и вкусные напитки из нашей подборки.

Легкая "Маргарита" без текилы, экзотический ананасово-кокосовый коктейль в блендере и освежающий цитрусовый микс с водкой – то, что нужно для лета.

"Маргарита" с белым вином

Коктейль "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Дольки лайма – для украшения

Соль – для украшения

3 стакана вина Пино Гриджио

3/4 стакана замороженного концентрата апельсинового сока

1/2 стакана лимонного сока, свежевыжатого

3 стакана льда

Способ приготовления:

Насыпьте соль в широкую пластиковую миску. Протрите кромки бокалов для "Маргариты" долькой лайма. Затем опустите каждый стакан в миску с солью, чтобы покрыть края. Отложите стаканы в сторону. В блендере смешайте вино, концентрат апельсинового сока, сок лайма и лед. Взбейте до однородного состояния. Разделите смесь между четырьмя бокалами и сразу подавайте. Края бокалов можно украсить кружочками лайма.

Смотрите видео, как сделать домашнее вино из меда:

Коктейль из замороженного ананаса в блендере

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

5 чашек замороженного ананаса

3/4 чашки кокосового молока

1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома

1/4 чашки сгущенного молока

Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

Способ приготовления:

В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Цитрусовый коктейль с водкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1.7 л лимонада

Сок 6 лаймов

Сок 2 больших апельсинов

1 стакан несладкого сока красного грейпфрута

425 мл водки

Способ приготовления:

Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть. Влейте водку и размешайте. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз). По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного коктейля в блендере. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить мохито дома.

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