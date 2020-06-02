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Для летней вечеринки: три рецепта легких алкогольных коктейлей

Сегодня, 15:59

Лучшие домашние коктейли для лета

Ищете рецепт необычного коктейля для домашней вечеринки? Тогда обязательно возьмите на заметку простые и вкусные напитки из нашей подборки.

Легкая "Маргарита" без текилы, экзотический ананасово-кокосовый коктейль в блендере и освежающий цитрусовый микс с водкой – то, что нужно для лета.

"Маргарита" с белым вином

Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Дольки лайма – для украшения
  • Соль – для украшения
  • 3 стакана вина Пино Гриджио
  • 3/4 стакана замороженного концентрата апельсинового сока
  • 1/2 стакана лимонного сока, свежевыжатого
  • 3 стакана льда

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте соль в широкую пластиковую миску. Протрите кромки бокалов для "Маргариты" долькой лайма. Затем опустите каждый стакан в миску с солью, чтобы покрыть края. Отложите стаканы в сторону.
  2. В блендере смешайте вино, концентрат апельсинового сока, сок лайма и лед. Взбейте до однородного состояния.
  3. Разделите смесь между четырьмя бокалами и сразу подавайте. Края бокалов можно украсить кружочками лайма.

Смотрите видео, как сделать домашнее вино из меда:

Коктейль из замороженного ананаса в блендере

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 5 чашек замороженного ананаса
  • 3/4 чашки кокосового молока
  • 1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома
  • 1/4 чашки сгущенного молока
  • Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

Способ приготовления:

  1. В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
  2. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
  3. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Цитрусовый коктейль с водкой
Цитрусовый коктейль с водкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1.7 л лимонада
  • Сок 6 лаймов
  • Сок 2 больших апельсинов
  • 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
  • 425 мл водки

Способ приготовления:

  1. Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
  2. Влейте водку и размешайте.
  3. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
  4. По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного коктейля в блендере. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить мохито дома.

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Источник: Сегодня
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