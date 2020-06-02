Для летней вечеринки: три рецепта легких алкогольных коктейлей
Лучшие домашние коктейли для лета
Ищете рецепт необычного коктейля для домашней вечеринки? Тогда обязательно возьмите на заметку простые и вкусные напитки из нашей подборки.
Легкая "Маргарита" без текилы, экзотический ананасово-кокосовый коктейль в блендере и освежающий цитрусовый микс с водкой – то, что нужно для лета.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Дольки лайма – для украшения
- Соль – для украшения
- 3 стакана вина Пино Гриджио
- 3/4 стакана замороженного концентрата апельсинового сока
- 1/2 стакана лимонного сока, свежевыжатого
- 3 стакана льда
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Способ приготовления:
- Насыпьте соль в широкую пластиковую миску. Протрите кромки бокалов для "Маргариты" долькой лайма. Затем опустите каждый стакан в миску с солью, чтобы покрыть края. Отложите стаканы в сторону.
- В блендере смешайте вино, концентрат апельсинового сока, сок лайма и лед. Взбейте до однородного состояния.
- Разделите смесь между четырьмя бокалами и сразу подавайте. Края бокалов можно украсить кружочками лайма.
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Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 5 чашек замороженного ананаса
- 3/4 чашки кокосового молока
- 1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома
- 1/4 чашки сгущенного молока
- Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения
Способ приготовления:
- В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
- Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
- Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1.7 л лимонада
- Сок 6 лаймов
- Сок 2 больших апельсинов
- 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
- 425 мл водки
Способ приготовления:
- Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
- Влейте водку и размешайте.
- Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
- По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.
Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного коктейля в блендере. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить мохито дома.
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