Для любителей кулинарных экспериментов: варенье из груши и тыквы
Рецепт яркого варенья на зиму
Варенье из груши и тыквы получается очень вкусным и ароматным. Часть груш можно заменить яблоками, а также добавить немного специй – имбиря, корицы или ванили.
Грушево-тыквенное варенье
Ингредиенты:
- 600 г спелых груш
- 300 г тыквенной мякоти
- 300 мл воды
- 300 г сахара или по вкусу
Рецепт приготовления:
- Груши помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать вместе с тыквой небольшими кусочками.
- Для сиропа смешать сахар и воду. Довести до кипения, чтобы сахар растворился.
- В горячий сироп выложить кусочки груши и тыквы, хорошо перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне 20 минут, время от времени помешивая.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и дать остыть. Хранить варенье в сухом прохладном месте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезное варенье из шиповника и калины. Мы также рассказывали, как сделать яблочно-сливовое варенье.
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Источник: "Сегодня"