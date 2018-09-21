Для любителей кулинарных экспериментов: варенье из груши и тыквы

Рецепт яркого варенья на зиму

Варенье из тыквы и груш Фото: pixabay.com

Варенье из груши и тыквы получается очень вкусным и ароматным. Часть груш можно заменить яблоками, а также добавить немного специй – имбиря, корицы или ванили.

Грушево-тыквенное варенье

Ингредиенты:

600 г спелых груш

300 г тыквенной мякоти

300 мл воды

300 г сахара или по вкусу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт необычной заготовки: виноградное варенье с лимоном

Рецепт приготовления:

Груши помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать вместе с тыквой небольшими кусочками. Для сиропа смешать сахар и воду. Довести до кипения, чтобы сахар растворился. В горячий сироп выложить кусочки груши и тыквы, хорошо перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне 20 минут, время от времени помешивая. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и дать остыть. Хранить варенье в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезное варенье из шиповника и калины. Мы также рассказывали, как сделать яблочно-сливовое варенье.

Смотрите видео, как законсервировать инжир и дыню: