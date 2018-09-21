Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Для любителей кулинарных экспериментов: варенье из груши и тыквы

Рецепт яркого варенья на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
Варенье из тыквы и груш Фото: pixabay.com
Варенье из тыквы и груш Фото: pixabay.com

Варенье из груши и тыквы получается очень вкусным и ароматным. Часть груш можно заменить яблоками, а также добавить немного специй – имбиря, корицы или ванили.

Грушево-тыквенное варенье

Ингредиенты:

  • 600 г спелых груш
  • 300 г тыквенной мякоти
  • 300 мл воды
  • 300 г сахара или по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт необычной заготовки: виноградное варенье с лимоном

Рецепт приготовления:

  1. Груши помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать вместе с тыквой небольшими кусочками.
  2. Для сиропа смешать сахар и воду. Довести до кипения, чтобы сахар растворился.
  3. В горячий сироп выложить кусочки груши и тыквы, хорошо перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне 20 минут, время от времени помешивая. 
  4. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и дать остыть. Хранить варенье в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезное варенье из шиповника и калины. Мы также рассказывали, как сделать яблочно-сливовое варенье.

Смотрите видео, как законсервировать инжир и дыню:

Еще несколько материалов по теме:
Летнее хобби: необычные варенья из овощей Лайфхак: как приготовить кабачковое варенье со вкусом ананасов Ароматный сливовый джем с корицей Лучшие рецепты: невероятное варенье из шишек
варенье тыква сироп рецепт груши
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров