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Для любителей оригинальных сочетаний: клубничный салат с орехами и козьим сыром

Яркий и вкусный летний салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:22
Салат с клубникой и козьим сыром Фото: Pinterest.com
Салат с клубникой и козьим сыром Фото: Pinterest.com

Из всеми любимой клубники можно приготовить не только разнообразные десерты, но и необычные салаты. Эта сладкая летняя ягода прекрасно гармонирует с острым козьим сыром и засахаренными орешками.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Ингредиенты:

Для засахаренных орехов:

  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
  • 1/2 ч.л. кайенского перца
  • щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 2 ст.л. коричневого сахара

Для салата:

  • 3 чашки салатного микса
  • 3/4 чашки засахаренных орешков
  • 1 1/2 чашки нарезанной клубники
  • 225 г измельченного козьего сыра
  • 1/2 стакана голубики

Для заправки:

  • 1 чашка оливкового масла
  • 1/3 чашки бальзамического уксуса
  • 1 лук-шалот, нарезанный
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • сок 1/2 лимона
  • 1 ст. л. меда
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
  2. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы.
  3. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
  4. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.

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Смотрите видео, как отличить нитратную клубнику от натуральной:

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Источник: "Сегодня"
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