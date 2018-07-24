Для любителей оригинальных сочетаний: клубничный салат с орехами и козьим сыром
Яркий и вкусный летний салат
Из всеми любимой клубники можно приготовить не только разнообразные десерты, но и необычные салаты. Эта сладкая летняя ягода прекрасно гармонирует с острым козьим сыром и засахаренными орешками.
Клубничный салат с орехами и козьим сыром
Ингредиенты:
Для засахаренных орехов:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
- 1/2 ч.л. кайенского перца
- щепотка соли
- 1/2 чайной ложки корицы
- 2 ст.л. коричневого сахара
Для салата:
- 3 чашки салатного микса
- 3/4 чашки засахаренных орешков
- 1 1/2 чашки нарезанной клубники
- 225 г измельченного козьего сыра
- 1/2 стакана голубики
Для заправки:
- 1 чашка оливкового масла
- 1/3 чашки бальзамического уксуса
- 1 лук-шалот, нарезанный
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- сок 1/2 лимона
- 1 ст. л. меда
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Рецепт приготовления:
- Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
- Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
- Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.
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Источник: "Сегодня"