Для любителей оригинальных сочетаний: клубничный салат с орехами и козьим сыром

Яркий и вкусный летний салат

Салат с клубникой и козьим сыром Фото: Pinterest.com

Из всеми любимой клубники можно приготовить не только разнообразные десерты, но и необычные салаты. Эта сладкая летняя ягода прекрасно гармонирует с острым козьим сыром и засахаренными орешками.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Ингредиенты:

Для засахаренных орехов:

2 ст.л. сливочного масла

1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан

1/2 ч.л. кайенского перца

щепотка соли

1/2 чайной ложки корицы

2 ст.л. коричневого сахара

Для салата:

3 чашки салатного микса

3/4 чашки засахаренных орешков

1 1/2 чашки нарезанной клубники

225 г измельченного козьего сыра

1/2 стакана голубики

Для заправки:

1 чашка оливкового масла

1/3 чашки бальзамического уксуса

1 лук-шалот, нарезанный

1 ч. л. соли

1/2 ч.л. молотого перца

1 ст. л. дижонской горчицы

сок 1/2 лимона

1 ст. л. меда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучшие рецепты: как сделать вино из клубники

Рецепт приготовления:

Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом итальянской панна котты с клубникой.

Смотрите видео, как отличить нитратную клубнику от натуральной: