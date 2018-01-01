Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком

Апельсиновый салат – одно из самых популярных блюд на Сицилии

Сицилийский апельсиновый салат Фото: depositphotos.com

Салат из апельсинов, лука и маслин – традиционное блюдо сицилийской кухни, которое подается в качестве закуски или гарнира. Чтобы разнообразить его вкус, вы можете добавить тонко порезанные ломтики фенхеля, кусочки слабосоленого лосося или бланшированные соцветия брокколи.

Салат из апельсинов по-сицилийски

Ингредиенты:

апельсины – 4 штуки

сладкий красный лук – 1/2 шт.

оливковое масло – 4 столовые ложки

маслины без косточек – 12 шт.

морская соль – щепотка

перец черный молотый – щепотка

зелень или кедровые орехи – для украшения

Рецепт приготовления:

Нарежьте очищенный лук тонкими полукольцами. Положите его в миску и залейте холодной водой на 10 минут, чтобы смягчить горечь. Очистите апельсины, удалите белые пленки и косточки. Нарежьте апельсины кружочками толщиной около 1 см. В отдельной емкости смешайте оливковое масло с солью и молотым перцем. Выложите апельсины на большую плоскую тарелку. Сверху распределите лук и маслины. Полейте салат оливковым маслом и украсьте зеленью.

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