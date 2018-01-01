Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком
Апельсиновый салат – одно из самых популярных блюд на Сицилии
Салат из апельсинов, лука и маслин – традиционное блюдо сицилийской кухни, которое подается в качестве закуски или гарнира. Чтобы разнообразить его вкус, вы можете добавить тонко порезанные ломтики фенхеля, кусочки слабосоленого лосося или бланшированные соцветия брокколи.
Салат из апельсинов по-сицилийски
Ингредиенты:
- апельсины – 4 штуки
- сладкий красный лук – 1/2 шт.
- оливковое масло – 4 столовые ложки
- маслины без косточек – 12 шт.
- морская соль – щепотка
- перец черный молотый – щепотка
- зелень или кедровые орехи – для украшения
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Рецепт приготовления:
- Нарежьте очищенный лук тонкими полукольцами. Положите его в миску и залейте холодной водой на 10 минут, чтобы смягчить горечь.
- Очистите апельсины, удалите белые пленки и косточки. Нарежьте апельсины кружочками толщиной около 1 см.
- В отдельной емкости смешайте оливковое масло с солью и молотым перцем.
- Выложите апельсины на большую плоскую тарелку. Сверху распределите лук и маслины. Полейте салат оливковым маслом и украсьте зеленью.
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Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"