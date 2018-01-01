Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком

Апельсиновый салат – одно из самых популярных блюд на Сицилии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Сицилийский апельсиновый салат Фото: depositphotos.com
Сицилийский апельсиновый салат Фото: depositphotos.com

Салат из апельсинов, лука и маслин – традиционное блюдо сицилийской кухни, которое подается в качестве закуски или гарнира. Чтобы разнообразить его вкус, вы можете добавить тонко порезанные ломтики фенхеля, кусочки слабосоленого лосося или бланшированные соцветия брокколи.

Салат из апельсинов по-сицилийски

Ингредиенты:

  • апельсины – 4 штуки
  • сладкий красный лук – 1/2 шт.
  • оливковое масло – 4 столовые ложки
  • маслины без косточек – 12 шт.
  • морская соль – щепотка
  • перец черный молотый – щепотка
  • зелень или кедровые орехи – для украшения
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вкусно и полезно: салат из рукколы, авокадо и свеклы

Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте очищенный лук тонкими полукольцами. Положите его в миску и залейте холодной водой на 10 минут, чтобы смягчить горечь.
  2. Очистите апельсины, удалите белые пленки и косточки. Нарежьте апельсины кружочками толщиной около 1 см.
  3. В отдельной емкости смешайте оливковое масло с солью и молотым перцем.
  4. Выложите апельсины на большую плоскую тарелку. Сверху распределите лук и маслины. Полейте салат оливковым маслом и украсьте зеленью.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

Еще несколько материалов по теме:
Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Зеленый салат с редисом, молодой морковью и томатами черри Как приготовить классический салат Цезарь с курицей Салаты из редиса: три весенних рецепта
апельсины салат рецепт как приготовить маслины
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров