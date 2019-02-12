Для мяса и птицы: рецепт клюквенного соуса с тремя видами цитрусовых
Готовим ягодный соус с мандаринами, лимоном и лаймом
Американский клюквенный соус с цитрусовыми отлично подходит к запеченному мясу и птице. Готовится он очень просто. Для него подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.
Клюквенный соус с цитрусовыми
Ингредиенты:
- 450 г клюквы
- 115 г сахара
- 1 мандарин
- 1 лимон
- 1 лайм
- 2 ст.л. воды
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Рецепт приготовления:
- Очистите цедру цитрусовых, нарежьте тонкими полосками. Мякоть порежьте.
- Разведите в кастрюле сахар с водой, дайте ему вскипеть и покипятите пару минут до растворения. Добавьте цедру и мякоть. В том же режиме покипятите еще минуту.
- Добавьте клюкву и кипятите смесь 5-7 минут. Подавайте клюквенный соус охлажденным.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клюквенный соус с яблоками по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом клюквенной сангрии с ромом и апельсинами.
Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:
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Источник: Сегодня