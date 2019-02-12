Для мяса и птицы: рецепт клюквенного соуса с тремя видами цитрусовых

Готовим ягодный соус с мандаринами, лимоном и лаймом

Из клюквы можно сделать вкусный соус Фото: pexels.com

Американский клюквенный соус с цитрусовыми отлично подходит к запеченному мясу и птице. Готовится он очень просто. Для него подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Клюквенный соус с цитрусовыми

Ингредиенты:

450 г клюквы

115 г сахара

1 мандарин

1 лимон

1 лайм

2 ст.л. воды

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Рецепт приготовления:

Очистите цедру цитрусовых, нарежьте тонкими полосками. Мякоть порежьте. Разведите в кастрюле сахар с водой, дайте ему вскипеть и покипятите пару минут до растворения. Добавьте цедру и мякоть. В том же режиме покипятите еще минуту. Добавьте клюкву и кипятите смесь 5-7 минут. Подавайте клюквенный соус охлажденным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клюквенный соус с яблоками по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом клюквенной сангрии с ромом и апельсинами.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

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