Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Для тех, кто на диете: куриные фрикадельки с овощами

Они готовятся в духовке без добавления масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Диетические куриные фрикадельки Фото: valeria_aksakova / Freepik
Диетические куриные фрикадельки Фото: valeria_aksakova / Freepik

Если вы ищете низкокалорийный рецепт для обеда, возьмите на заметку тефтели из куриного фарша с овощами и томатным соусом. Они запекаются без добавления сливочного масла и растительных жиров.

Тефтели из куриного фарша с овощами

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • фарш из куриных грудок – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт
  • томаты черри – 5 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • яйцо – 1 шт
  • паприка, соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • мука – 2 ст.л. с горкой
  • вода – 3 стакана
  • лук репчатый – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • базилик – по вкусу
  • томаты черри – 6 шт
  • томатная паста – 1 ч.л.
  • соль, перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт дня: тефтели из говядины в пряном томатном соусе

Рецепт приготовления:

  1. Для тефтелей нарезаем лук мелкими кубиками, чеснок пропускаем через пресс. Для сочности добавляем нарезанные кубиком помидоры черри. Добавляем овощи в фарш. Разбиваем туда же яйцо и добавляем специи. Перемешиваем.
  2. Разогреваем духовку до 220 градусов. Влажными руками формируем тефтели. Укладываем тефтели в форму для запекания и ставим в духовку.
  3. Пока мясные шарики запекаются, готовим соус. На сухой сковороде обжариваем муку до появления орехового аромата. Тонкой струйкой вливаем воду и тщательно перемешиваем. Если в соусе остались комочки, процеживаем его через сито.
  4. Натираем на терке морковь, лук режем мелким кубиком, черри разрезаем на 4 части.
  5. Отправляем овощи в сковороду с мучным соусом. Добавляем томатную пасту. Перемешиваем.
  6. Тушим овощи до полуготовности. Добавляем мелко порубленный базилик, соль, перец. Заливаем соусом тефтели. Тушим в духовке 30 минут.
  7. Подаем вместе с рисом или булгуром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт для сытного ужина: картофельная запеканка с мясом Рецепт дня: лазанья с мясным фаршем и грибами Весенний десерт: французский морковный пирог Идея для обеда: паста с индейкой в томатном соусе
соус морковь рецепт томаты фарш базилик помидоры черри
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров