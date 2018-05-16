Для тех, кто на диете: куриные фрикадельки с овощами

Они готовятся в духовке без добавления масла

Диетические куриные фрикадельки Фото: valeria_aksakova / Freepik

Если вы ищете низкокалорийный рецепт для обеда, возьмите на заметку тефтели из куриного фарша с овощами и томатным соусом. Они запекаются без добавления сливочного масла и растительных жиров.

Тефтели из куриного фарша с овощами

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

фарш из куриных грудок – 500 г

лук репчатый – 1 шт

томаты черри – 5 шт

чеснок – 1 зубчик

яйцо – 1 шт

паприка, соль, перец – по вкусу

Для соуса:

мука – 2 ст.л. с горкой

вода – 3 стакана

лук репчатый – 1 шт

морковь – 1 шт

базилик – по вкусу

томаты черри – 6 шт

томатная паста – 1 ч.л.

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Для тефтелей нарезаем лук мелкими кубиками, чеснок пропускаем через пресс. Для сочности добавляем нарезанные кубиком помидоры черри. Добавляем овощи в фарш. Разбиваем туда же яйцо и добавляем специи. Перемешиваем. Разогреваем духовку до 220 градусов. Влажными руками формируем тефтели. Укладываем тефтели в форму для запекания и ставим в духовку. Пока мясные шарики запекаются, готовим соус. На сухой сковороде обжариваем муку до появления орехового аромата. Тонкой струйкой вливаем воду и тщательно перемешиваем. Если в соусе остались комочки, процеживаем его через сито. Натираем на терке морковь, лук режем мелким кубиком, черри разрезаем на 4 части. Отправляем овощи в сковороду с мучным соусом. Добавляем томатную пасту. Перемешиваем. Тушим овощи до полуготовности. Добавляем мелко порубленный базилик, соль, перец. Заливаем соусом тефтели. Тушим в духовке 30 минут. Подаем вместе с рисом или булгуром.

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