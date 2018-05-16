Для тех, кто на диете: куриные фрикадельки с овощами
Они готовятся в духовке без добавления масла
Если вы ищете низкокалорийный рецепт для обеда, возьмите на заметку тефтели из куриного фарша с овощами и томатным соусом. Они запекаются без добавления сливочного масла и растительных жиров.
Тефтели из куриного фарша с овощами
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- фарш из куриных грудок – 500 г
- лук репчатый – 1 шт
- томаты черри – 5 шт
- чеснок – 1 зубчик
- яйцо – 1 шт
- паприка, соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- мука – 2 ст.л. с горкой
- вода – 3 стакана
- лук репчатый – 1 шт
- морковь – 1 шт
- базилик – по вкусу
- томаты черри – 6 шт
- томатная паста – 1 ч.л.
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Для тефтелей нарезаем лук мелкими кубиками, чеснок пропускаем через пресс. Для сочности добавляем нарезанные кубиком помидоры черри. Добавляем овощи в фарш. Разбиваем туда же яйцо и добавляем специи. Перемешиваем.
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Влажными руками формируем тефтели. Укладываем тефтели в форму для запекания и ставим в духовку.
- Пока мясные шарики запекаются, готовим соус. На сухой сковороде обжариваем муку до появления орехового аромата. Тонкой струйкой вливаем воду и тщательно перемешиваем. Если в соусе остались комочки, процеживаем его через сито.
- Натираем на терке морковь, лук режем мелким кубиком, черри разрезаем на 4 части.
- Отправляем овощи в сковороду с мучным соусом. Добавляем томатную пасту. Перемешиваем.
- Тушим овощи до полуготовности. Добавляем мелко порубленный базилик, соль, перец. Заливаем соусом тефтели. Тушим в духовке 30 минут.
- Подаем вместе с рисом или булгуром.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
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Источник: "Сегодня"