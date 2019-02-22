Для тех, кто вечно спешит: рецепт яичных маффинов с грибами и сыром

Идея быстрого и полезного завтрака

Яичные кексы Фото: Depositphotos

Вкусные яичные маффины понравятся любому занятому человеку, будь то мама, человек, заботящийся о своем здоровье, или работающий профессионал. Они хороши тем, что после приготовления их можно хранить в морозильной камере около месяца, разогревая по мере необходимости

Легкий рецепт яичных маффинов

Ингредиенты:

10-12 яиц

1/2 чайной ложки морской соли

Растительное масло

1 чашка замороженного или свежего шпината

1 чашка тонко нарезанных грибов

1/4 стакана мелко нарезанного зеленого лука

1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком. Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно 1 см до верха. Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой. Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки. Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник.

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