Для тех, кто вечно спешит: рецепт яичных маффинов с грибами и сыром
Идея быстрого и полезного завтрака
Вкусные яичные маффины понравятся любому занятому человеку, будь то мама, человек, заботящийся о своем здоровье, или работающий профессионал. Они хороши тем, что после приготовления их можно хранить в морозильной камере около месяца, разогревая по мере необходимости
Легкий рецепт яичных маффинов
Ингредиенты:
- 10-12 яиц
- 1/2 чайной ложки морской соли
- Растительное масло
- 1 чашка замороженного или свежего шпината
- 1 чашка тонко нарезанных грибов
- 1/4 стакана мелко нарезанного зеленого лука
- 1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком.
- Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно 1 см до верха.
- Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой.
- Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки.
- Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить омлет со сметаной и сыром. Кроме этого, мы писали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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Источник: Сегодня