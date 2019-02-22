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Для тех, кто вечно спешит: рецепт яичных маффинов с грибами и сыром

Идея быстрого и полезного завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Яичные кексы
Яичные кексы
Фото: Depositphotos

Вкусные яичные маффины понравятся любому занятому человеку, будь то мама, человек, заботящийся о своем здоровье, или работающий профессионал. Они хороши тем, что после приготовления их можно хранить в морозильной камере около месяца, разогревая по мере необходимости

Легкий рецепт яичных маффинов

Ингредиенты: 

  • 10-12 яиц
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • Растительное масло
  • 1 чашка замороженного или свежего шпината
  • 1 чашка тонко нарезанных грибов
  • 1/4 стакана мелко нарезанного зеленого лука
  • 1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком.
  2. Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно 1 см до верха.
  3. Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой.
  4. Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки.
  5. Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить омлет со сметаной и сыром. Кроме этого, мы писали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: Сегодня
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