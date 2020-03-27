Для укрепления иммунитета: рецепт полезного имбирного напитка от Григория Германа
Готовим домашний квас из имбиря, лимона и свеклы
Свекольно-имбирный квас с лимоном – необычный и очень полезный напиток. Свекла нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лимон богат витамином С, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.
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Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить свекольный квас на собственной кухне. Виде с пошаговым рецептом смотрите ниже.
Свекольно-имбирный квас
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 корень имбиря
- 1 лимон
- 200 г сахара
- 2.5 л воды 40 ºС
- 5 г сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Имбирь почистить и нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм.
- Половинку лимона тщательно помыть и нарезать кружочками.
- Свеклу почистить и натереть на крупной терке.
- Сложить имбирь, свеклу и лимон в кувшин с теплой водой. Добавить сахар и дрожжи, хорошо перемешать.
- Поставить в тепло на один день, затем еще на два – в холодильник.
- Готовый квас процедить.
На заметку
Квас можно не только пить, но и готовить на его основе супы – журек или окрошку.
Напомним, ранее мы делились рецептом свекольных брауни от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как сделать лимонно-медовый квас.
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