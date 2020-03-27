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Для укрепления иммунитета: рецепт полезного имбирного напитка от Григория Германа

Готовим домашний квас из имбиря, лимона и свеклы

Ирина Павлина
Сегодня, 12:58

Свекольно-имбирный квас с лимоном – необычный и очень полезный напиток. Свекла нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лимон богат витамином С, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.

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Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить свекольный квас на собственной кухне. Виде с пошаговым рецептом смотрите ниже.

Свекольно-имбирный квас

Свекольно-имбирный квас
Свекольно-имбирный квас
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 1 корень имбиря
  • 1 лимон
  • 200 г сахара
  • 2.5 л воды 40 ºС
  • 5 г сухих дрожжей

Способ приготовления:

  1. Имбирь почистить и нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм.
  2. Половинку лимона тщательно помыть и нарезать кружочками.
  3. Свеклу почистить и натереть на крупной терке.
  4. Сложить имбирь, свеклу и лимон в кувшин с теплой водой. Добавить сахар и дрожжи, хорошо перемешать.
  5. Поставить в тепло на один день, затем еще на два – в холодильник.
  6. Готовый квас процедить.

На заметку

Квас можно не только пить, но и готовить на его основе супы – журек или окрошку.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольных брауни от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как сделать лимонно-медовый квас.

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Источник: Сегодня
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