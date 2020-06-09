Для жарких летних дней: рецепт необычного лимонада с липой
Лимонад с липовым цветом – вкусный и очень полезный напиток
Все мы хотя бы однажды пробовали полезный липовый чай, но соцветия липы можно использовать не только для отваров. С ними получается очень вкусный и необычный лимонад, который отлично освежает в жару.
Чтобы его приготовить, заготовьте цветы липы с деревьев, растущих вдали от дорог. Немного просушите их в тенистом месте. Под прямыми солнечными лучами сушить липовый цвет не рекомендуется – так он теряет свои полезные свойства.
Липовый лимонад: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 40 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 горсти свежего липового цвета
- 1 лимон
- 2-3 ст.л. меда
- 3 л воды
Читайте также:Как сделать освежающий вишневый лимонад с мятой
Способ приготовления:
- Собрать липовый цвет и немного подсушить его.
- В большую банку или кувшин положить две больших горсти свежих цветов и добавить мед.
- Затем нарезать лимон вместе с кожурой, добавить в банку и залить чистой холодной кипяченой водой. Перемешать, чтобы мед быстрее растворился.
- Накрыть банку тканевой салфеткой и подержать 6-8 часов на подоконнике. Для более интенсивного вкуса можно оставить лимонад дольше – на сутки.
- Процедить лимонад через сито или через марлевую ткань. Подавать напиток охлажденным.
Полезный совет
Липовый цвет можно комбинировать с другими травами – например, с мятой, мелиссой, базиликом, эстрагоном.
Смотрите видео, как приготовить грузинский лимонад с фруктами:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное