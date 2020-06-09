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Для жарких летних дней: рецепт необычного лимонада с липой

Сегодня, 10:13

Лимонад с липовым цветом – вкусный и очень полезный напиток

Все мы хотя бы однажды пробовали полезный липовый чай, но соцветия липы можно использовать не только для отваров. С ними получается очень вкусный и необычный лимонад, который отлично освежает в жару.

Чтобы его приготовить, заготовьте цветы липы с деревьев, растущих вдали от дорог. Немного просушите их в тенистом месте. Под прямыми солнечными лучами сушить липовый цвет не рекомендуется – так он теряет свои полезные свойства.

Липовый лимонад: рецепт

Липовый лимонад с медом
Липовый лимонад с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 40 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 горсти свежего липового цвета
  • 1 лимон
  • 2-3 ст.л. меда
  • 3 л воды

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Способ приготовления:

  1. Собрать липовый цвет и немного подсушить его.
  2. В большую банку или кувшин положить две больших горсти свежих цветов и добавить мед.
  3. Затем нарезать лимон вместе с кожурой, добавить в банку и залить чистой холодной кипяченой водой. Перемешать, чтобы мед быстрее растворился.
  4. Накрыть банку тканевой салфеткой и подержать 6-8 часов на подоконнике. Для более интенсивного вкуса можно оставить лимонад дольше – на сутки.
  5. Процедить лимонад через сито или через марлевую ткань. Подавать напиток охлажденным.

Полезный совет

Липовый цвет можно комбинировать с другими травами – например, с мятой, мелиссой, базиликом, эстрагоном.

Смотрите видео, как приготовить грузинский лимонад с фруктами:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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Источник: Сегодня
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