Долма по-армянски: рецепт с мясным фаршем и рисом

Готовим долму из свежих виноградных листьев с начинкой

Долма армянская с начинкой Фото: Depositphotos

Настоящая долма готовится из мясного фарша и риса, которые заворачиваются в виноградные листья. В состав блюда также входят приправы, лук, лимонный сок и оливковое масло, иногда орехи. Тушить долму можно в духовке, в казане или в мультиварке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Приправы для блюда должны быть кислыми или кисло-сладкими. Подавать долму лучше всего с соусом мацони, который готовится из густого кефира и измельченного чеснока.

Долма с мясным фаршем и рисом

Ингредиенты:

Листья винограда (малины) – 500 г

Вырезка (баранина или говядина) – 1 кг

Рис круглозернистый – 70 г

Перец болгарский – 100 г

Кинза – 100 г

Лук репчатый – 200 г

Масло сливочное – 150 г

Сушеный базилик (фиолетовый) – 2 ст.л.

Паприка молотая – 1 ст. л.

Перец черный – по вкусу

Для мацони:

200 г густого кефира

20 г измельченного чеснока

Способ приготовления:

Зелень, масло, мясо и овощи пропустите через мясорубку. Посолите, добавьте пряности, щедро приправив сушеным базиликом. Рис добавьте сырым и еще раз аккуратно перемешайте. Листья винограда замочите в холодной воде на 30 минут. Аккуратно разделите листья, хвостики отрежьте. Выбирайте листья маленькие, одинаковые. Большие – отложите, они еще пригодятся. Листья выложите на поверхность глянцевой стороной вниз, прожилками вверх. На каждый лист положите кусочек фарша величиной с маленький грецкий орех. Плотно заверните, но не слишком туго, чтобы разварившийся рис не по­рвал листья. На дно кастрюли положите отложенные ранее большие листья. Выложите долму плотными рядами. Залейте водой так, чтобы верхний ряд не покрывался водой. Накройте тарелкой, чтобы рис проварился равномерно. Доведите до кипения на максимальном огне. Убавьте огонь и готовьте около 40 минут. Подавайте долму с соусом мацони.

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивых голубцов с кускусом. "Сегодня" также делились рецептом голубцов в сметанно-томатном соусе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram