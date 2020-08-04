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Домашнее мороженое-сэндвич с печеньем: рецепт приготовления

Сегодня, 15:44

Сэндвичи с мороженым хороши тем, что их можно готовить на неделю вперед

Сладкие сэндвичи из печенья с мороженым – просто идеальный десерт для лета. Они будут еще вкуснее, если приготовить их самостоятельно.

Мы предлагаем использовать для начинки мороженое из взбитых сливок и сгущенки – это самый простой и удачный вариант.

Мороженое в печенье

Мороженое с печеньем: рецепт
Мороженое с печеньем: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 250 мл
  • Сгущенка – 75-100 мл
  • Горсть орехов
  • Печенье – 8-10 шт.

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Способ приготовления:

  1. Сливки взбить до загустения, добавить к ним сгущенку. Перемешать.
  2. Орехи подсушить и порубить ножом. Добавить к сливочной смеси, перемешать.
  3. В емкость выложить печенье в один слой, добавить сливочную смесь и накрыть вторым слоем печенья.
  4. Отправить в морозильную камеру на 4-5 часов.

Полезный совет

Вместо орехов можно добавить 2 ч. л. какао-порошка или половину раскрошенной плитки шоколада.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны, а также писали, как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером.

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Источник: Сегодня
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