Домашнее мороженое-сэндвич с печеньем: рецепт приготовления

Сэндвичи с мороженым хороши тем, что их можно готовить на неделю вперед

Сладкие сэндвичи из печенья с мороженым – просто идеальный десерт для лета. Они будут еще вкуснее, если приготовить их самостоятельно.

Мы предлагаем использовать для начинки мороженое из взбитых сливок и сгущенки – это самый простой и удачный вариант.

Мороженое в печенье

Мороженое с печеньем: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сливки 33% – 250 мл

Сгущенка – 75-100 мл

Горсть орехов

Печенье – 8-10 шт.

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Способ приготовления:

Сливки взбить до загустения, добавить к ним сгущенку. Перемешать. Орехи подсушить и порубить ножом. Добавить к сливочной смеси, перемешать. В емкость выложить печенье в один слой, добавить сливочную смесь и накрыть вторым слоем печенья. Отправить в морозильную камеру на 4-5 часов.

Полезный совет

Вместо орехов можно добавить 2 ч. л. какао-порошка или половину раскрошенной плитки шоколада.

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Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны, а также писали, как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером.

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