Домашнее мороженое-сэндвич с печеньем: рецепт приготовления
Сэндвичи с мороженым хороши тем, что их можно готовить на неделю вперед
Сладкие сэндвичи из печенья с мороженым – просто идеальный десерт для лета. Они будут еще вкуснее, если приготовить их самостоятельно.
Мы предлагаем использовать для начинки мороженое из взбитых сливок и сгущенки – это самый простой и удачный вариант.
Мороженое в печенье
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 203 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Сливки 33% – 250 мл
- Сгущенка – 75-100 мл
- Горсть орехов
- Печенье – 8-10 шт.
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Способ приготовления:
- Сливки взбить до загустения, добавить к ним сгущенку. Перемешать.
- Орехи подсушить и порубить ножом. Добавить к сливочной смеси, перемешать.
- В емкость выложить печенье в один слой, добавить сливочную смесь и накрыть вторым слоем печенья.
- Отправить в морозильную камеру на 4-5 часов.
Полезный совет
Вместо орехов можно добавить 2 ч. л. какао-порошка или половину раскрошенной плитки шоколада.
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Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны, а также писали, как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером.
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