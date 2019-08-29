Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок
Готовим соусы на зиму в домашних условиях
Приготовить домашний соус на зиму не составит особого труда, но он будет вкуснее и натуральнее, чем те, что продаются в магазинах.
Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:
Чтобы сделать соус в домашних условиях, вам понадобятся спелые и вкусные овощи, а также специи и пряные травы. В нашей подборке вы найдете рецепты кетчупа, сацебели, ткемали, песто и соуса из болгарского перца на зиму.
Простой кетчуп на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 5 кг спелых помидор
- 400 г сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 ст. уксуса
- 2 больших луковицы
- 0,5 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. гвоздики
- 1 ч.л. красного молотого перца
- 1 ч.л. черного молотого перца
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку.
- Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой.
- Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая.
- Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.
Соус сацебели на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 головка чеснока
- 3 шт. красного сладкого перца
- 2-3 шт. острого перца
- 1 ч.л. уцхо-сунели
- 1 ст.л. кориандра
- 1 ч.л. сухой мяты
- 1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)
- 1/2 пучка кинзы
- 1 ст.л. соли
- Около 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян.
- Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку.
- Зелень мелко порезать.
- Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны.
- За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар.
- Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками.
- Хранить соус сацебели в прохладном месте.
Песто из базилика на зиму по рецепту Татьяны Литвиновой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 200 г листьев базилика
- 45 мл оливкового масла
- 50 г сыра Пармезан или Грана Падано
- 40 г кедровых орехов
- 1 очищенный зубчик чеснока
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Листья базилика помыть и обсушить. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус.
- Все ингредиенты хорошенько взбить в чаше блендера.
- Затем перелить в пластиковые емкости по 50 мл, закрыть крышками и заморозить.
Соус ткемали на зиму
Время приготовления:
- 2-3 часа
Ингредиенты:
- 2 кг кислых слив или алычи
- 1 небольшая головка чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок омбало или 1 веточка мелиссы
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Положить сливы в кастрюлю и залить чистой холодной водой так, чтобы она покрыла плоды.
- Варить сливы до тех пор, пока они не разварятся. Остывшую массу протереть через дуршлаг, отделить косточки и кожуру.
- Мякоть с соком продолжать варить до получения густой массы. Во время варки добавить измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр.
- Готовый соус разлить по банкам и хранить в холодильнике (при желании приготовленный по этому рецепту соус можно разложить в стерилизованные банки и закатать крышками. Получится заготовка на зиму).
Соус из болгарского перца на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 болгарских перца
- 3 помидора
- 1 луковица
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1,5 столовой ложки 9%-ного уксуса
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- Молотый кориандр и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать овощи и пропустить их через мясорубку, установив решетку с крупными отверстиями.
- Выложить овощную массу в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и соль. Довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой и варить на среднем огне около 25-30 минут, пока масса не изменит цвет.
- Добавить специи и уксус. На этом этапе также можно добавить другие компоненты по вкусу, например, измельченный чеснок.
- Проварить 1 минуту и разлить соус по стерилизованным банкам. Герметично укупорить, дать остыть и убрать на хранение.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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