Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

Готовим соусы на зиму в домашних условиях

Домашние соусы на зиму Фото: Depositphotos

Приготовить домашний соус на зиму не составит особого труда, но он будет вкуснее и натуральнее, чем те, что продаются в магазинах.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Чтобы сделать соус в домашних условиях, вам понадобятся спелые и вкусные овощи, а также специи и пряные травы. В нашей подборке вы найдете рецепты кетчупа, сацебели, ткемали, песто и соуса из болгарского перца на зиму.

Простой кетчуп на зиму

Домашний кетчуп на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

5 кг спелых помидор

400 г сахара

3 ст. л. соли

1 ст. уксуса

2 больших луковицы

0,5 ч. л. корицы

0,5 ч. л. гвоздики

1 ч.л. красного молотого перца

1 ч.л. черного молотого перца

Способ приготовления:

Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку. Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой. Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая. Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.

Соус сацебели на зиму

Соус сацебели с острым перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 головка чеснока

3 шт. красного сладкого перца

2-3 шт. острого перца

1 ч.л. уцхо-сунели

1 ст.л. кориандра

1 ч.л. сухой мяты

1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)

1/2 пучка кинзы

1 ст.л. соли

Около 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян. Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку. Зелень мелко порезать. Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны. За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар. Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками. Хранить соус сацебели в прохладном месте.

Песто из базилика на зиму по рецепту Татьяны Литвиновой

Соус песто на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

200 г листьев базилика

45 мл оливкового масла

50 г сыра Пармезан или Грана Падано

40 г кедровых орехов

1 очищенный зубчик чеснока

1 ч.л. соли

Способ приготовления:

Листья базилика помыть и обсушить. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус. Все ингредиенты хорошенько взбить в чаше блендера. Затем перелить в пластиковые емкости по 50 мл, закрыть крышками и заморозить.

Соус ткемали на зиму

Домашний ткемали из слив Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2-3 часа

Ингредиенты:

2 кг кислых слив или алычи

1 небольшая головка чеснока

1 пучок укропа

1 пучок кинзы

1 пучок омбало или 1 веточка мелиссы

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Положить сливы в кастрюлю и залить чистой холодной водой так, чтобы она покрыла плоды. Варить сливы до тех пор, пока они не разварятся. Остывшую массу протереть через дуршлаг, отделить косточки и кожуру. Мякоть с соком продолжать варить до получения густой массы. Во время варки добавить измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр. Готовый соус разлить по банкам и хранить в холодильнике (при желании приготовленный по этому рецепту соус можно разложить в стерилизованные банки и закатать крышками. Получится заготовка на зиму).

Соус из болгарского перца на зиму

Соус из перца и помидоров на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 болгарских перца

3 помидора

1 луковица

1 столовая ложка растительного масла

1,5 столовой ложки 9%-ного уксуса

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки соли

Молотый кориандр и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать овощи и пропустить их через мясорубку, установив решетку с крупными отверстиями. Выложить овощную массу в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и соль. Довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой и варить на среднем огне около 25-30 минут, пока масса не изменит цвет. Добавить специи и уксус. На этом этапе также можно добавить другие компоненты по вкусу, например, измельченный чеснок. Проварить 1 минуту и разлить соус по стерилизованным банкам. Герметично укупорить, дать остыть и убрать на хранение.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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