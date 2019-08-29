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Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

Готовим соусы на зиму в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Домашние соусы на зиму
Домашние соусы на зиму
Фото: Depositphotos

Приготовить домашний соус на зиму не составит особого труда, но он будет вкуснее и натуральнее, чем те, что продаются в магазинах.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Чтобы сделать соус в домашних условиях, вам понадобятся спелые и вкусные овощи, а также специи и пряные травы. В нашей подборке вы найдете рецепты кетчупа, сацебели, ткемали, песто и соуса из болгарского перца на зиму.

Простой кетчуп на зиму

Домашний кетчуп на зиму
Домашний кетчуп на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 5 кг спелых помидор
  • 400 г сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 ст. уксуса
  • 2 больших луковицы
  • 0,5 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. гвоздики
  • 1 ч.л. красного молотого перца
  • 1 ч.л. черного молотого перца

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку.
  2. Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой.
  3. Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая.
  4. Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.

Соус сацебели на зиму

Соус сацебели с острым перцем
Соус сацебели с острым перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров
  • 1 головка чеснока
  • 3 шт. красного сладкого перца
  • 2-3 шт. острого перца
  • 1 ч.л. уцхо-сунели
  • 1 ст.л. кориандра
  • 1 ч.л. сухой мяты
  • 1/2 пучка фиолетового базилика (райхона, регана)
  • 1/2 пучка кинзы
  • 1 ст.л. соли
  • Около 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить, у помидоров удалить плодоножку, перцы очистить от семян.
  2. Нарезать все овощи, сложить в блендер и измельчить. Если нет блендера, овощи можно пропустить через мясорубку.
  3. Зелень мелко порезать.
  4. Получившуюся массу выложить в кастрюлю с толстым дном, довести до кипения, уваривать, помешивая, на небольшом огне, до консистенции сметаны.
  5. За 5 минут до готовности добавить толченые специи, соль и сахар.
  6. Разлить по стерилизованным банкам, сверху налить немного растительного масла, закрыть герметично крышками.
  7. Хранить соус сацебели в прохладном месте.

Песто из базилика на зиму по рецепту Татьяны Литвиновой

Соус песто на зиму
Соус песто на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 200 г листьев базилика
  • 45 мл оливкового масла
  • 50 г сыра Пармезан или Грана Падано
  • 40 г кедровых орехов
  • 1 очищенный зубчик чеснока
  • 1 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. Листья базилика помыть и обсушить. Татьяна Литвинова не использует стебли – в них много влаги, которая расслаивает соус.
  2. Все ингредиенты хорошенько взбить в чаше блендера. 
  3. Затем перелить в пластиковые емкости по 50 мл, закрыть крышками и заморозить.

Соус ткемали на зиму

Домашний ткемали из слив
Домашний ткемали из слив
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2-3 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг кислых слив или алычи
  • 1 небольшая головка чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок омбало или 1 веточка мелиссы
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Положить сливы в кастрюлю и залить чистой холодной водой так, чтобы она покрыла плоды. 
  2. Варить сливы до тех пор, пока они не разварятся. Остывшую массу протереть через дуршлаг, отделить косточки и кожуру. 
  3. Мякоть с соком продолжать варить до получения густой массы. Во время варки добавить измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр. 
  4. Готовый соус разлить по банкам и хранить в холодильнике (при желании приготовленный по этому рецепту соус можно разложить в стерилизованные банки и закатать крышками. Получится заготовка на зиму). 

Соус из болгарского перца на зиму

Соус из перца и помидоров на зиму
Соус из перца и помидоров на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 болгарских перца
  • 3 помидора
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1,5 столовой ложки 9%-ного уксуса
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Молотый кориандр и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать овощи и пропустить их через мясорубку, установив решетку с крупными отверстиями. 
  2. Выложить овощную массу в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и соль. Довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой и варить на среднем огне около 25-30 минут, пока масса не изменит цвет. 
  3. Добавить специи и уксус. На этом этапе также можно добавить другие компоненты по вкусу, например, измельченный чеснок. 
  4. Проварить 1 минуту и разлить соус по стерилизованным банкам. Герметично укупорить, дать остыть и убрать на хранение.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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