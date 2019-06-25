Домашний кетчуп на зиму: три рецепта вкусного томатного соуса
Рецепты домашнего кетчупа с фото
Ароматный домашний кетчуп - прекрасное дополнение к запеченному мясу и птице. Если вы приготовите его дома, вам уже никогда не захочется покупать этот соус в магазине.
Смотрите видео, чем вреден магазинный кетчуп:
В домашнем кетчупе нет крахмала, вредных красителей и консервантов. Кроме этого, его вкус гораздо лучше, чем у промышленного. Так что если вы решили заготовить кетчуп на зиму, парой баночек вам не обойтись.
Рецепт кетчупа на зиму с перцем и чесноком
Ингредиенты:
- Помидоры – 2,5 кг
- Перец болгарский красный – 0,5 кг
- Перец чили – 2-3 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паприка копченая – 1 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Корица палочка – 1 шт.
- Гвоздика – 5-6 шт.
- Душистый перец – 5-6 горошин
- Сахар коричневый – 1,5 ст.л.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 50 мл
Рецепт приготовления:
- Помидоры, перцы и репчатый лук разрезать на четыре части, положить в чашу кухонного комбайна с насадкой нож, добавить к ним чеснок и перец чили, измельчить до получения однородного соуса.
- Соус перелить в толстостенную большую кастрюлю и варить на среднем огне около 1 часа.
- Протереть соус через сито (чтобы избавиться от косточек и кожицы помидор).
- Снова перелить в кастрюлю, добавить паприку, горчицу, оба вида сахара, уксус и соль. Палочку корицы, гвоздики и душистый перец завернуть в кусочек марли и вложить в томатную массу.
- Варить еще около 1 часа после кипения, время от времени помешивая. Кастрюлю прикрыть крышкой во время варки.
- Удалить марлю со специями и разлить кетчуп по стерилизованным бутылочкам.
Рецепт кетчупа в домашних условиях на зиму
Ингредиенты:
- 3 кг зрелых мясистых помидоров
- 250 мл белого винного уксуса
- 250 г сахара
- 1/2 ст.л. соли
- 1 стручок перца чили
- 3 дольки чеснока
- Корень имбиря – 3 см
- 1/2 ч.л. молотой гвоздики
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- 1/2 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. порошка карри
- 2 ч.л. молотой паприки
Рецепт приготовления:
- Помидоры помыть, вырезать сердцевину острым ножом. Нарезать средними кусочками, сложить в большую кастрюлю и, помешивая, довести до кипения.
- Добавить очищенный и мелко нарезанный корень имбиря, перец чили и чеснок. Кипятить на слабом огне 30 минут, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок.
- Протереть массу через сито, добавить соль, сахар, уксус и пряности. Уварить на медленном огне до нужной густоты и характepного цвета (1,5-2 часа).
- Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить так до полного остывания.
- Открытая банка с кетчупом можeт храниться в холодильнике до 6 недель.
Кетчуп домашний на зиму: рецепт с луком и специями
Ингредиенты:
- 5 кг спелых помидор
- 400 г сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 ст. уксуса
- 2 больших луковицы
- 0,5 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. гвоздики
- 1 ч.л. красного молотого перца
- 1 ч.л. черного молотого перца
Рецепт приготовления:
- Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку.
- Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой.
- Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая.
- Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом итальянского томатного соуса. "Сегодня" также рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.
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