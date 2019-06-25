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Домашний кетчуп на зиму: три рецепта вкусного томатного соуса

Рецепты домашнего кетчупа с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Кетчуп на зиму домашний
Кетчуп на зиму домашний
Фото: Depositphotos

Ароматный домашний кетчуп - прекрасное дополнение к запеченному мясу и птице. Если вы приготовите его дома, вам уже никогда не захочется покупать этот соус в магазине.

Смотрите видео, чем вреден магазинный кетчуп:

В домашнем кетчупе нет крахмала, вредных красителей и консервантов. Кроме этого, его вкус гораздо лучше, чем у промышленного. Так что если вы решили заготовить кетчуп на зиму, парой баночек вам не обойтись.

Рецепт кетчупа на зиму с перцем и чесноком

Кетчуп домашний на зиму
Кетчуп домашний на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг
  • Перец болгарский красный – 0,5 кг
  • Перец чили – 2-3 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паприка копченая – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Корица палочка – 1 шт.
  • Гвоздика – 5-6 шт.
  • Душистый перец – 5-6 горошин
  • Сахар коричневый – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры, перцы и репчатый лук разрезать на четыре части, положить в чашу кухонного комбайна с насадкой нож, добавить к ним чеснок и перец чили, измельчить до получения однородного соуса.
  2. Соус перелить в толстостенную большую кастрюлю и варить на среднем огне около 1 часа.
  3. Протереть соус через сито (чтобы избавиться от косточек и кожицы помидор).
  4. Снова перелить в кастрюлю, добавить паприку, горчицу, оба вида сахара, уксус и соль. Палочку корицы, гвоздики и душистый перец завернуть в кусочек марли и вложить в томатную массу.
  5. Варить еще около 1 часа после кипения, время от времени помешивая. Кастрюлю прикрыть крышкой во время варки.
  6. Удалить марлю со специями и разлить кетчуп по стерилизованным бутылочкам.

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Рецепт кетчупа в домашних условиях на зиму

Домашний кетчуп с пряностями
Домашний кетчуп с пряностями
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 3 кг зрелых мясистых помидоров
  • 250 мл белого винного уксуса
  • 250 г сахара
  • 1/2 ст.л. соли
  • 1 стручок перца чили
  • 3 дольки чеснока
  • Корень имбиря – 3 см
  • 1/2 ч.л. молотой гвоздики
  • 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
  • 1/2 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. порошка карри
  • 2 ч.л. молотой паприки

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры помыть, вырезать сердцевину острым ножом. Нарезать средними кусочками, сложить в большую кастрюлю и, помешивая, довести до кипения. 
  2. Добавить очищенный и мелко нарезанный корень имбиря, перец чили и чеснок. Кипятить на слабом огне 30 минут, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок.
  3. Протереть  массу  через сито, добавить соль, сахар, уксус и пряности. Уварить на медленном огне до нужной густоты и характepного цвета (1,5-2 часа).
  4. Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить так до полного остывания.
  5. Открытая банка с кетчупом можeт храниться в холодильнике до 6 недель.

Кетчуп домашний на зиму: рецепт с луком и специями

Кетчуп на зиму простой
Кетчуп на зиму простой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 кг спелых помидор
  • 400 г сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 ст. уксуса
  • 2 больших луковицы
  • 0,5 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. гвоздики
  • 1 ч.л. красного молотого перца
  • 1 ч.л. черного молотого перца

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку. 
  2. Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой.
  3. Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая.
  4. Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом итальянского томатного соуса. "Сегодня" также рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.

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Источник: Сегодня
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