Домашний кетчуп на зиму: три рецепта вкусного томатного соуса

Рецепты домашнего кетчупа с фото

Кетчуп на зиму домашний Фото: Depositphotos

Ароматный домашний кетчуп - прекрасное дополнение к запеченному мясу и птице. Если вы приготовите его дома, вам уже никогда не захочется покупать этот соус в магазине.

Смотрите видео, чем вреден магазинный кетчуп:

В домашнем кетчупе нет крахмала, вредных красителей и консервантов. Кроме этого, его вкус гораздо лучше, чем у промышленного. Так что если вы решили заготовить кетчуп на зиму, парой баночек вам не обойтись.

Рецепт кетчупа на зиму с перцем и чесноком

Кетчуп домашний на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Помидоры – 2,5 кг

Перец болгарский красный – 0,5 кг

Перец чили – 2-3 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Лук репчатый – 1 шт.

Паприка копченая – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Корица палочка – 1 шт.

Гвоздика – 5-6 шт.

Душистый перец – 5-6 горошин

Сахар коричневый – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл

Рецепт приготовления:

Помидоры, перцы и репчатый лук разрезать на четыре части, положить в чашу кухонного комбайна с насадкой нож, добавить к ним чеснок и перец чили, измельчить до получения однородного соуса. Соус перелить в толстостенную большую кастрюлю и варить на среднем огне около 1 часа. Протереть соус через сито (чтобы избавиться от косточек и кожицы помидор). Снова перелить в кастрюлю, добавить паприку, горчицу, оба вида сахара, уксус и соль. Палочку корицы, гвоздики и душистый перец завернуть в кусочек марли и вложить в томатную массу. Варить еще около 1 часа после кипения, время от времени помешивая. Кастрюлю прикрыть крышкой во время варки. Удалить марлю со специями и разлить кетчуп по стерилизованным бутылочкам.

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Рецепт кетчупа в домашних условиях на зиму

Домашний кетчуп с пряностями Фото: Pixabay

Ингредиенты:

3 кг зрелых мясистых помидоров

250 мл белого винного уксуса

250 г сахара

1/2 ст.л. соли

1 стручок перца чили

3 дольки чеснока

Корень имбиря – 3 см

1/2 ч.л. молотой гвоздики

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

1/2 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. порошка карри

2 ч.л. молотой паприки

Рецепт приготовления:

Помидоры помыть, вырезать сердцевину острым ножом. Нарезать средними кусочками, сложить в большую кастрюлю и, помешивая, довести до кипения. Добавить очищенный и мелко нарезанный корень имбиря, перец чили и чеснок. Кипятить на слабом огне 30 минут, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок. Протереть массу через сито, добавить соль, сахар, уксус и пряности. Уварить на медленном огне до нужной густоты и характepного цвета (1,5-2 часа). Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить так до полного остывания. Открытая банка с кетчупом можeт храниться в холодильнике до 6 недель.

Кетчуп домашний на зиму: рецепт с луком и специями

Кетчуп на зиму простой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 кг спелых помидор

400 г сахара

3 ст. л. соли

1 ст. уксуса

2 больших луковицы

0,5 ч. л. корицы

0,5 ч. л. гвоздики

1 ч.л. красного молотого перца

1 ч.л. черного молотого перца

Рецепт приготовления:

Помидоры помойте, нарежьте и пропустите через мясорубку или соковыжималку. Перелейте томатный сок в кастрюлю, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите 3 часа, помешивая деревянной ложкой. Через 3 часа добавьте сахар, соль, уксус, специи и лук, пропущенный через мясорубку. Перемешайте и варите еще 3 часа, время от времени помешивая. Перелейте кетчуп в стерилизованные банки и закатайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом итальянского томатного соуса. "Сегодня" также рассказывали, какие соусы нужно хранить в холодильнике.

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