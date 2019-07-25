Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Узнайте, как правильно выбирать и готовить морского карася

Дораду часто используют в средиземноморской кухне Фото: Depositphotos

Дорада – это морская рыба с довольно плотным, но в то же время нежным и ароматным мясом. Дораду готовят на гриле, запекают в духовке целиком, делают с ней вкусные пироги с овощами и оливками, а также варят супы.

Смотрите видео, как вкусно запечь рыбу на мангале:

На прилавках наших магазинов рыба дорада появилась относительно недавно. А вот в странах Средиземноморья знают этого морского карася уже немало веков. В Италии, Франции, Турции, Греции существуют специальные фермы, где в чистейшей воде рыбам создаются условия, максимально приближенные к натуральным. Даже свет включается и гасится в соответствии с временем суток и временем года.

Дорада: польза для здоровья и фигуры

Мясо дорады является диетическим – оно совершенно нежирное, но при этом богато белком. Калорийность низкая, всего 87 ккал на 100 г. Также дорада богата йодом, марганцем, медью, цинком, необходимыми для нормального обмена веществ. А еще рыба содержит целый ряд микроэлементов (бор, железо, литий, фтор, бром и др.), помогающих работе щитовидной железы.

Как выбрать дораду

Для знатоков дорада является истинным изысканным деликатесом. Ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым, при этом оно нежное, обладает тонким ароматом с приятным сладковатым вкусом, в нем мало костей. Наиболее вкусна дорада, пойманная с июля по ноябрь. Интересно, что и ее размер тоже имеет значение. Гурманы предпочитают не слишком мелкую рыбу – от 25 до 40 см, хотя дорада может быть и крупнее. Но слишком большую рыбу встретить можно нечасто.

Как приготовить дораду

Дораду можно запечь с овощами Фото: Depositphotos

В приготовлении золотой карась универсален: рыба прекрасно сохраняет свой неповторимый нежный вкус. Единственное – нужно постараться не пересушить мясо.

Один их самых популярных методов готовки дорады в Испании – в соли. Рыбу целиком упаковывают в соль и отправляют в духовку. При подаче на стол соляная корочка легко удаляется, а внутри мясо будет изумительно нежным и сочным. Впрочем, можно отправить рыбу и на соляную "подушку", то есть положить на слой соли высотой несколько сантиметров. Эффект превзойдет все ожидания.

Можно использовать и гриль, как любят делать греки, предпочитающие натуральный вкус и морской аромат запаху специй, маринадов и других ингредиентов.



Если же есть желание приготовить рыбу в соусе, то хорошо подойдет смесь оливкового масла, белого вина и лимонного сока. Можно добавить оливки, помидоры, артишоки и каперсы. В брюшко положите травы – например, шалфей, розмарин и базилик.

Перед обжариванием на сковороде на коже дорады надо сделать надрезы, благодаря которым рыба во время приготовления не будет деформироваться. В процессе обжаривания в сердцевине филе накапливается жидкость, за счет чего на разрезе появляется перламутровый оттенок, означающий, что рыба готова и пора подавать на стол.

Рецепты приготовления дорады

Дорада отлично подходит для запекания Фото: pixabay.com

Дорада в соли

Дорада крупная потрошеная, морская соль грубого помола – 2 кг.

Высыпать соль в миску, добавить немного воды (примерно полстакана) и перемешать. На противень высыпать треть соли слоем около 2 см. Положить туда рыбу и сверху – оставшуюся соль (опять же слоем около 2 см), прижимая руками к тушке. Дораду закрыть полностью. Поставить противень в разогретую до 180 °С духовку на 30–40 минут.

Затем достать рыбу и дать минут десять для остывания. После этого по бокам постучать острием ножа, чтобы соль можно было снять с рыбы. Осторожно с помощью лопаточки освободить рыбу от кожи, костей и соли и выложить на блюдо. Подавать с лимоном, с чесночным соусом или соусом тартар.

Дорада, запеченная с картофелем

Дорада – 1 кг, картофель – 0,5 кг, 1 пучок петрушки, 50 г сыра пармезан, 3 зубчика чеснока, оливковое масло – 100 мл, соль, перец

Дораду почистить и выпотрошить, промыть под проточной водой и просушить бумажной салфеткой. В кастрюле вскипятить 1 л подсоленной воды. Картофель вымыть, очистить и нарезать на кружки толщиной 5 мм. Варить картофель 5 минут, затем воду слить.

Петрушку и чеснок нарезать очень мелко либо измельчить в комбайне, добавить оливковое масло. Разогреть духовку до 225 °С. На дно керамической или стеклянной огнеупорной формы налить 2 ст. л. оливкового масла.

Половину картофеля поместить в форму, посолить, поперчить и полить частью оливкового масла с зеленью. Посыпать половиной тертого сыра. На картофель положить рыбу, посолить, поперчить, полить частью оливкового масла с зеленью. Затем на рыбу выложить оставшийся картофель, посолить, поперчить и полить оливковым маслом с зеленью. Посыпать оставшимся пармезаном. Запекать в духовке 30 минут.

Запеченная дорада в духовке Фото: freepik.com

Дорада в духовке с лимоном

2 дорады, молотая паприка, масло оливковое – 70 мл, лимон, соль, 4 лавровых листа

Дораду очистить, выпотрошить, тщательно промыть внутри и снаружи. Обсушить бумажными салфетками и натереть небольшим количеством соли. Лимон разрезать пополам, одну половину отложить, вторую нарезать тонкими кружками. Положить во внутреннюю полость каждой рыбы по 2–3 кружка лимона и по 2 лавровых листика.

Разогреть духовку до 190 ºС. Противень накрыть листом пергамента. Смешать оливковое масло с паприкой. Положить рыбу на противень и щедро полить этой смесью.Поставить в духовку и запекать 10 минут. Готовую рыбу полить соком, выжатым из оставшейся половины лимона, и сразу подать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сибаса с овощами в духовке. "Сегодня" также делились рецептом рыбных стейков с медом и горчицей.

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