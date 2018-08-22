С черной икрой и съедобным золотом: самые дорогие пиццы в мире

Некоторые виды пиццы обойдутся в сто украинских зарплат

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вкусно, потому что дорого! Из чего пекут самую дорогую пиццу в мире? Что кладут в пирог, названный в честь Джеймса Бонда? И за какую пиццу можно продать три машины?

Пицца "Гордон Рамзи"

Пицца от Гордона Рамзи Фото: Pinterest.com

Она когда-то была внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая дорогая в мире пицца, доступная для приобретения. В начинку этой тонкой пиццы входят: пюре из лука, паста из белых трюфелей, сыр фонтина, baby-моцарелла, панчетта (разновидность бекона), белые грибы и свежая курчаволистная горчица.

Пицца готовится на костре и украшена очень редким итальянским белым трюфелем, стоимость которого составляет 2 500 долларов США за 1 кг. Одна пицца продается за 250 долларов в ресторане Maze шеф-повара Гордона Рамзи в Лондоне.

Пицца "Нино Белиссимо"

В состав пиццы входит дорогая икра Фото: Pinterest.com

Эта пицца за 1000 долларов стала хитом продаж нью-йоркского ресторана. Она готовится с запеченными кусочками омаров, ломтиками нежнейшего лосося и двумя видами самой дорогой в мире икры – "Белуга" и "Коровлеская Севрюга" (Royal Sevruga).

Экстравагантный итальянский "пирог" был придуман ресторатором Нино Селимадже (Nino Selimaj). По словам автора, такая высокая цена обусловлена высокой ценой икры, которая покрывает всю поверхность пиццы и составляет около 820 долларов.

Пицца "Ройяль 007"

Пиццу продали на аукционе Фото: Pinterest.com

30-сантиметровую пиццу, посвященную Джеймсу Бонду, придумал шеф-повар Доменико Кролла. В качестве начинки для нее выступают самые лучшие и дорогостоящие ингредиенты – вымоченный в коньяке лобстер, икра, томатный соус, шотландский копченый лосось, медальоны из оленины, бальзамический уксус. Сверху пицца украшена листиками съедобного 24-каратного золота.

Создатель пиццы продал ее с аукциона eBay и пожертвовал всю выручку благотворительному фонду Fred Hollows Foundation. Аукцион, закончившийся 19 ноября 2006 года, превзошел ожидания Доменико Кролла: размер самой высокой ставки составил порядка 4,2 тысяч долларов. Именно столько заплатил за пиццу итальянский адвокат и коллекционер Маурицио Морелли.

Пицца с бриллиантами

Пицца в виде сердца Фото: Pinterest.com

Пиццерия под названием Favitta's Family Pizzeria, находящаяся недалеко от Рочестера, США, придумала пиццу для влюбленных, но так как она закрылась в 2008 году, вероятно, мало, кто успел ее попробовать. Эта была невероятно дорогая пицца, хотя по ингредиентам она такой не являлась.

Пицца подавалась в форме сердца и не отличалась от остальных пицц. Особенность была вовсе не в пицце, а в том, с чем она подавалась. Ко дню всех влюбленных пиццу за 19 долларов подавали с бутылкой шампанского за 160 долларов и с кольцом, украшенным бриллиантом за 8 000 долларов.

Владелец пиццерии говорил, что сам приносил шампанское, открывал его, а также приносил кольцо в руке, накрыв его предварительно белой салфеткой.

Пицца "Людовик XІІІ"

Самая дорогая пицца в мире Фото: Favitta's Family Pizzeria

Рецепт пиццы под названием "Людовик XIII Реми Мартин" создал итальянский повар Ренато Виола. Это блюдо из морепродуктов диаметром 20 см стоит 8300 евро.

Основа пиццы состоит из дрожжевого теста, которое готовится 72 часа. Дополняет пиццу сыр моцарелла буффало, приготовленный из молока черных буйволиц. В начинку "Людовик XІІІ" кладут омаров, лангустов и осетровую икру. Икру повар выбирает крупную размером до 2 мм, которая имеет сладкий вкус и обладает уникальным ореховым ароматом.

В качестве приправы к пицце "Людовик XІІІ" используется австралийская розовая соль, добываемая в долине реки Мюррей. Розовый или красный оттенок этой соли придают минералы кальций и магний.

Пикантность пицце придает коньяк Louis XIII, в честь которого и названа пицца.Этот коньяк выпускается с 1715 года и считается одним из наиболее титулованных. Его изготавливают только из одного сорта винограда "Гран Шампань", а период выдержки напитка составляет более 100 лет. За это время напиток становится золотисто-красного цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали о фруктах и ягодах, которые стоят возмутительно дорого. Сайт "Сегодня" также составил рейтинг самых дорогих десертов.