Драники с айвой и сельдью: рецепт дня

Рецепт оригинальных драников от Даши Малаховой

Драники с сельдью Фото: Depositphotos

Даже из такого простого овоща, как картофель, можно приготовить оригинальную закуску. Точнее, вкусные драники.

Смотрите видео, как приготовить картофель в фольге:

А если добавить к тертому картофелю айву и подать готовое блюдо с сельдью, получится потрясающий осенний обед.

Драники с айвой и селедкой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

3 картофелины

1 айва

1 яйцо

1 филе слабосоленой сельди

1 ст. л. муки

Сметана – для подачи

Помидоры черри – для подачи

Растительное масло

Черный перец

Соль

Способ приготовления:

Почистите картофель. Снимите шкурку с айвы и удалите сердцевину. Натрите картофель и айву на крупной терке. Добавьте к картофелю и айве яйцо, муку и тщательно смешайте все ингредиенты. Приправьте смесь щепоткой соли и черным перцем. Разогрейте в сковороде растительное масло. Столовой ложкой выложите на сковороду несколько порций картофельно-айвовой массы. Жарьте драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые драники переложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подавайте драники со сметаной, помидорами черри и ломтиками слабосоленой сельди.

Чем полезна айва для здоровья

В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.

Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить варенье из айвы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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