Драники с айвой и сельдью: рецепт дня
Рецепт оригинальных драников от Даши Малаховой
Даже из такого простого овоща, как картофель, можно приготовить оригинальную закуску. Точнее, вкусные драники.
Смотрите видео, как приготовить картофель в фольге:
А если добавить к тертому картофелю айву и подать готовое блюдо с сельдью, получится потрясающий осенний обед.
Драники с айвой и селедкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 1 айва
- 1 яйцо
- 1 филе слабосоленой сельди
- 1 ст. л. муки
- Сметана – для подачи
- Помидоры черри – для подачи
- Растительное масло
- Черный перец
- Соль
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Способ приготовления:
- Почистите картофель. Снимите шкурку с айвы и удалите сердцевину.
- Натрите картофель и айву на крупной терке.
- Добавьте к картофелю и айве яйцо, муку и тщательно смешайте все ингредиенты. Приправьте смесь щепоткой соли и черным перцем.
- Разогрейте в сковороде растительное масло. Столовой ложкой выложите на сковороду несколько порций картофельно-айвовой массы. Жарьте драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Готовые драники переложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
- Подавайте драники со сметаной, помидорами черри и ломтиками слабосоленой сельди.
Чем полезна айва для здоровья
В плодах содержатся витамины C, E, P, PP, витамины группы B, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, эфирные масла, пектины и пищевые волокна. Последние эффективно улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют уровень холестерина.
Айва укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает аппетит, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения организма и благоприятно влияет на сердце и кровеносные сосуды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить варенье из айвы.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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