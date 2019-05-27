Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера

Такие смузи можно заморозить и есть как фруктовый лед

Джейми Оливер Фото: Pinterest

Эти фруктовые смузи очень нравятся Джулс – жене Джейми Оливера. Для приготовления напитков британский шеф советует покупать замороженные ягоды и фрукты.

Смотрите видео, как надолго сохранить фрукты:

Джейми использует несладкое миндальное молоко, но вы можете взять обычное или свежевыжатый сок (имейте в виду, что так будет слаще). Кроме этого, повар рекомендует добавить немного ванили в ягодный смузи, а фруктовый напиток дополнить небольшим количеством тертого имбиря.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

1 кружка замороженных ягод (200 г)

1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)

6 столовых ложек натурального йогурта

1 суперспелый банан

1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)

1 столовая ложка микса семечек (например, семян льна и подсолнечника)

Фото: Pinterest

Фруктовый смузи

Ингредиенты:

1 кружка замороженных кусочков манго (150 г)

1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)

6 столовых ложек натурального йогурта

1 суперспелый банан

1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)

1 столовая ложка микса семечек

3 веточки свежей мяты

2 спелых маракуйи

1 столовая ложка кокосовой стружки – по желанию

Рецепт приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Сложите их в блендер (ягодный и фруктовый смузи нужно готовить отдельно), накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стаканы и сразу подавайте.

Совет: Вы можете вылить смесь в формочки для фруктового льда и заморозить – такой полезный десерт пользуется большим успехом у детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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