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Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера

Такие смузи можно заморозить и есть как фруктовый лед

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Джейми Оливер
Джейми Оливер
Фото: Pinterest

Эти фруктовые смузи очень нравятся Джулс – жене Джейми Оливера. Для приготовления напитков британский шеф советует покупать замороженные ягоды и фрукты. 

Смотрите видео, как надолго сохранить фрукты:

Джейми использует несладкое миндальное молоко, но вы можете взять обычное или свежевыжатый сок (имейте в виду, что так будет слаще). Кроме этого, повар рекомендует добавить немного ванили в ягодный смузи, а фруктовый напиток дополнить небольшим количеством тертого имбиря. 

Ягодный смузи

Ингредиенты:

  • 1 кружка замороженных ягод (200 г)
  • 1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)
  • 6 столовых ложек натурального йогурта
  • 1 суперспелый банан
  • 1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)
  • 1 столовая ложка микса семечек (например, семян льна и подсолнечника)
Фото: Pinterest

Фруктовый смузи

Ингредиенты:

  • 1 кружка замороженных кусочков манго (150 г)
  • 1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)
  • 6 столовых ложек натурального йогурта
  • 1 суперспелый банан
  • 1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)
  • 1 столовая ложка микса семечек
  • 3 веточки свежей мяты
  • 2 спелых маракуйи
  • 1 столовая ложка кокосовой стружки – по желанию

Рецепт приготовления: 

  1. Подготовьте все ингредиенты. Сложите их в блендер (ягодный и фруктовый смузи нужно готовить отдельно), накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы. 
  2. Перелейте в стаканы и сразу подавайте.

Совет: Вы можете вылить смесь в формочки для фруктового льда и заморозить – такой полезный десерт пользуется большим успехом у детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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Источник: Сегодня
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