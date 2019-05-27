Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера
Такие смузи можно заморозить и есть как фруктовый лед
Эти фруктовые смузи очень нравятся Джулс – жене Джейми Оливера. Для приготовления напитков британский шеф советует покупать замороженные ягоды и фрукты.
Смотрите видео, как надолго сохранить фрукты:
Джейми использует несладкое миндальное молоко, но вы можете взять обычное или свежевыжатый сок (имейте в виду, что так будет слаще). Кроме этого, повар рекомендует добавить немного ванили в ягодный смузи, а фруктовый напиток дополнить небольшим количеством тертого имбиря.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
- 1 кружка замороженных ягод (200 г)
- 1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)
- 6 столовых ложек натурального йогурта
- 1 суперспелый банан
- 1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)
- 1 столовая ложка микса семечек (например, семян льна и подсолнечника)
Фруктовый смузи
Ингредиенты:
- 1 кружка замороженных кусочков манго (150 г)
- 1 кружка несладкого миндального молока (300 мл)
- 6 столовых ложек натурального йогурта
- 1 суперспелый банан
- 1 небольшая горсть овсяных хлопьев (35 г)
- 1 столовая ложка микса семечек
- 3 веточки свежей мяты
- 2 спелых маракуйи
- 1 столовая ложка кокосовой стружки – по желанию
Рецепт приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Сложите их в блендер (ягодный и фруктовый смузи нужно готовить отдельно), накройте крышкой и взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте в стаканы и сразу подавайте.
Совет: Вы можете вылить смесь в формочки для фруктового льда и заморозить – такой полезный десерт пользуется большим успехом у детей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram